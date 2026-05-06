¿Cómo saber si soy hipertenso?: síntomas y controles que advierten los especialistas

La hipertensión arterial es una de las principales causas de muerte prevenible a nivel global, superando los 10 millones de fallecimientos cada año, de acuerdo con la OMS. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El aumento global de la hipertensión ya alcanza a más de 1.00 millones de adultos, concentrándose en países de ingreso bajo y mediano, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este padecimiento, muchas veces silencioso y sin síntomas, requiere control médico temprano para evitar daños en corazón, riñones y cerebro.

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En México, un tercio de la población adulta vive con hipertensión arterial, de los cuales el 43% desconoce su diagnóstico, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua.

La mayoría de las personas con hipertensión no presenta síntomas.

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En el sur del país, donde predomina la población rural, es menor la proporción de adultos diagnosticados y con control efectivo de la hipertensión. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Métodos de control de la presión y síntomas que indican su nivel extremadamente alto

La OMS explica que el único método confiable para detectar presión alta es la medición directa de la presión arterial, que puede realizarse tanto en consulta médica como por medio de dispositivos automáticos en casa.

Esta organización define la hipertensión como una presión arterial igual o superior a 140/90 mmHg (milímetros de mercurio) en dos días diferentes, por lo que el seguimiento y diagnóstico clínico resultan esenciales para cualquier persona con factores de riesgo.

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La presión sistólica refleja la presión con cada latido del corazón, mientras que la diastólica corresponde al momento en que el órgano se relaja.

En los estados del norte de México, un mayor porcentaje de adultos con hipertensión vive en áreas urbanas y tiene mejor acceso a diagnóstico y control, según la ENSANUT. (Imagen Ilustrativa Infobae).

En casos de presión arterial extremadamente elevada, por arriba de 180/120 mmHg, pueden aparecer síntomas como dolor de cabeza, visión borrosa, dolor en el pecho y, en situaciones graves, se requiere atención médica inmediata.

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Las consecuencias de dejar sin tratamiento la hipertensión incluyen infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y daño renal irreversible.

La OMS advierte que la única manera de detectar la hipertensión es recurrir a un profesional de la salud para que mida la presión arterial.

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Se trata de un proceso rápido e indoloro que también se puede hacer en casa, pero un profesional de la salud es el único indicado para diagnosticar y tratar esta enfermedad.

La falta de frutas y verduras en la dieta diaria es un factor de riesgo que contribuye al aumento de la presión arterial. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La hipertensión no avisa y el diagnóstico oportuno evita complicaciones

La prevalencia nacional es ligeramente más baja que el promedio global reportado por la OMS, pero el subregistro y la falta de síntomas hacen que muchas personas no busquen atención médica hasta que surgen complicaciones graves.

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La OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) insisten en que la medición periódica debe ser una práctica regular, especialmente en adultos mayores de 40 años o en quienes presentan factores de riesgo como diabetes, obesidad, tabaquismo o consumo excesivo de alcohol.

La OMS recomienda no exceder los 2 gramos de sodio al día para prevenir complicaciones asociadas a la hipertensión. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La medición correcta de la presión arterial requiere condiciones específicas: la persona debe estar sentada y relajada al menos cinco minutos antes del procedimiento, preferentemente por la mañana, y sin haber consumido café o alcohol.

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Un rango normal se considera por debajo de 120/80 mmHg.

Cambios de hábitos y control médico para prevenir daños

La OMS identifica varios factores de riesgo modificables para desarrollar hipertensión: dietas ricas en sal, consumo excesivo de grasas saturadas y trans, poca ingesta de frutas y verduras, inactividad física, tabaquismo, consumo de alcohol y sobrepeso u obesidad.

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Algunos factores no modificables incluyen antecedentes familiares, edad avanzada y diabetes.

Cambiar el consumo de sal por especias o hierbas naturales puede ayudar a reducir la ingesta de sodio en la alimentación cotidiana, de acuerdo con datos de la OMS. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Las recomendaciones de la OMS y las autoridades mexicanas apuntan a reducir el consumo de sal, evitar productos procesados, limitar el alcohol, el tabaco, practicar al menos 150 minutos semanales de actividad física y mantener una dieta balanceada, rica en hortalizas y frutas.

En México, los adultos consumen en promedio 3.1 gramos de sodio al día (7.8 gramos de sal), cifra que rebasa el máximo de 2 gramos diarios recomendado por la OMS.

El alto porcentaje de personas sin conocer su diagnóstico implica una mayor exposición a desarrollar enfermedad cardiovascular y muerte prematura, de acuerdo con los datos de la ENSANUT.