Ciencia

Por qué solo algunas personas desarrollan enfermedad hepática: descubren un mecanismo que protege al hígado

Investigadores de Estados Unidos revelaron, en experimentos con células humanas y ratones, un sistema de defensa natural del cuerpo. Cómo se podría predecir qué pacientes tienen mayor riesgo de daño hepático grave

Guardar
Google icon
Hígado saludable: hábitos claves para protegerlo después de las fiestas
La deficiencia de alfa1-antitripsina afecta a unos 100.000 estadounidenses y millones en todo el mundo, dañando progresivamente los pulmones (Archivo Freepik)

La deficiencia de alfa1-antitripsina es una enfermedad genética que afecta a unas 100.000 personas en Estados Unidos y a millones más en todo el mundo. Daña los pulmones de forma progresiva.

Hasta ahora, los científicos no entendían por qué solo entre el 10% y el 15% de los pacientes también termina con daño en el hígado, mientras que el resto parece estar a salvo de ese problema.

PUBLICIDAD

Un equipo de la Universidad de Washington en St. Louis, Estados Unidos, acaba de encontrar una respuesta, y es más sorprendente de lo que parece.

Los investigadores descubrieron un sistema de defensa completamente desconocido que el propio cuerpo usa para proteger al hígado de las proteínas defectuosas acumuladas en sus células. El estudio se publicó en la revista Nature Communications.

PUBLICIDAD

El cuerpo contra las proteínas defectuosas

Una pantalla de ordenador en un laboratorio con un modelo 3D de un hígado humano multicolor y gráficos de datos. A la izquierda, tubos de ensayo y matraces.
Científicos de la Universidad de Washington en St. Louis identificaron un sistema de defensa que protege al hígado ante proteínas defectuosas acumuladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las células fabrican proteínas todo el tiempo, pero a veces cometen errores: algunas salen mal formadas y se pegan entre sí, como chicle microscópico. En personas con esta enfermedad, esas proteínas pegajosas se acumulan en el hígado y, con el tiempo, lo dañan seriamente.

Lo que nadie sabía es que el cuerpo tiene una respuesta secreta ante ese problema.

Los científicos la llamaron “respuesta a proteínas polimerizadas”, un nombre técnico para describir algo concreto: cuando las proteínas defectuosas se unen en cadenas largas y el cuerpo las detecta, activa una alarma interna que protege a las células del hígado antes de que el daño ocurra.

Esa alarma se dispara dentro del retículo endoplasmático, que es la fábrica de proteínas de cada célula. Al detectar la acumulación de proteínas pegajosas, esta estructura pone en marcha una señal de defensa que viaja a través de una molécula llamada Derlin-2, que funciona como un interruptor.

Modelo 3D translúcido de un hígado humano con inflamación, rodeado de moléculas de colores brillantes dentro de un marco de luz en un laboratorio.
Solo entre el 10% y el 15% de los pacientes con deficiencia de alfa1-antitripsina sufre daño hepático, mientras el resto permanece a salvo por mecanismos celulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al activarse, enciende otra molécula que actúa como directora de orquesta y lanza un programa genético que protege la célula del daño.

“Mientras esta señal esté activa, las células pueden soportar la presencia de estas proteínas”, explicó David Perlmutter, médico y autor principal del estudio. “Permite que las células se mantengan sanas a pesar de todo”.

La mayoría de los pacientes tiene este sistema activo, y por eso su hígado aguanta. En quienes el sistema falla, el daño aparece. Eso explica por qué la misma enfermedad golpea de forma tan distinta a unas personas y a otras.

Por qué podría anticipar un trasplante de hígado

Hígado, hepático, enfermedad hepática - VisualesIA
El hallazgo reveló la 'respuesta a proteínas polimerizadas', una alarma interna que activa defensas hepáticas ante proteínas mal formadas./Imagen Ilustrativa Infobae

El hallazgo abre una posibilidad muy concreta para la medicina. Si los médicos logran identificar qué pacientes tienen este mecanismo activo y cuáles no, pueden predecir con anticipación quiénes tienen mayor riesgo de necesitar un trasplante de hígado, incluso antes de que el daño sea visible en análisis o estudios.

Este descubrimiento también complementa algo que los científicos ya conocían: la “respuesta a proteínas no plegadas”, otro sistema de defensa celular que maneja proteínas mal formadas pero de un tipo diferente.

Ahora queda claro que el cuerpo tiene dos sistemas distintos, uno para cada tipo de proteína problemática. Dos alarmas, dos amenazas distintas, y una célula mejor preparada de lo que se creía.

Este mecanismo tampoco es exclusivo de la deficiencia de alfa1-antitripsina. Los experimentos mostraron que también se activa en la esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA, una enfermedad que destruye las neuronas responsables del movimiento del cuerpo.

También aparece en una forma rara de demencia relacionada con la edad y en la diabetes insípida hereditaria, una condición en la que el cuerpo pierde la capacidad de regular el agua correctamente.

Un médico varón en bata blanca se sienta frente a una paciente, mostrándole un diagrama del hígado en una tableta digital.
Este novedoso sistema de defensa celular permite predecir qué pacientes podrían necesitar un trasplante de hígado antes de que los daños sean visibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todas comparten un rasgo en común: proteínas que se pegan de forma anormal dentro de la fábrica celular. Por eso el mismo sistema de defensa entra en acción en cada una de ellas, lo que convierte este hallazgo en algo con alcance mucho más amplio de lo que se pensaba al inicio.

El equipo de Perlmutter sigue con la investigación para descifrar todos los detalles de este mecanismo. Buscan usar ese conocimiento para desarrollar nuevas terapias y estrategias de prevención que puedan cambiar el curso de estas enfermedades antes de que el daño sea irreversible.

Temas Relacionados

Enfermedades genéticasEPOFHígadoTrasplante de hígadoDeficiencia de alfa1-antitripsinaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El cruce inesperado entre Homo erectus y denisovanos dejó huellas en el ADN de poblaciones actuales

Una investigación internacional identificó en dientes fósiles hallados en China pistas genéticas de un antiguo cruce entre dos especies humanas que compartieron territorio en Asia Oriental hace 400.000 años

El cruce inesperado entre Homo erectus y denisovanos dejó huellas en el ADN de poblaciones actuales

Un telescopio gigante en el desierto de Atacama busca explorar una región “oculta” del universo

El dispositivo apunta a detectar radiación que la astronomía óptica no logra captar por la presencia de polvo interestelar

Un telescopio gigante en el desierto de Atacama busca explorar una región “oculta” del universo

¿La Edad de Piedra tuvo un nombre equivocado? Cómo 739 objetos prehistóricos podrían ser la prueba

Una investigación reciente desafía décadas de arqueología con una hipótesis disruptiva: los primeros utensilios fueron contenedores vegetales y orgánicos que el registro arqueológico casi nunca conserva

¿La Edad de Piedra tuvo un nombre equivocado? Cómo 739 objetos prehistóricos podrían ser la prueba

Por qué los peces no cierran los ojos al dormir: la evolución es la responsable

Algunas especies alternan el reposo entre hemisferios cerebrales para mantenerse en movimiento, mientras otras desarrollaron estrategias de descanso tan diversas como las de cualquier mamífero terrestre

Por qué los peces no cierran los ojos al dormir: la evolución es la responsable

Cuál es la variante genética que protege al cerebro del envejecimiento

El científico mexicano Cristian Gerónimo Olvera lideró el hallazgo de la variante que mantiene las neuronas jóvenes por más tiempo. Cómo podría transferirse esa protección a quienes no la tienen

Cuál es la variante genética que protege al cerebro del envejecimiento
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sergio Mayer renuncia de forma irrevocable a su militancia en Morena

Sergio Mayer renuncia de forma irrevocable a su militancia en Morena

Resultado Lotería de Cundinamarca hoy martes 19 de mayo

Cómo actuar si fallan los frenos del coche: todo lo que tienes que saber en caso de emergencia

Alfredo Molina, veterinario: “Si decides tener perro, tienes que saber que tu vida será más caótica y mucho menos tranquila”

Si sientes vergüenza al recibir un cumplido, esto es lo que dice la psicología de ti

INFOBAE AMÉRICA

Vladimir Putin se reúne con Xi Jinping en Beijing para reforzar la cooperación estratégica y energética entre Rusia y China

Vladimir Putin se reúne con Xi Jinping en Beijing para reforzar la cooperación estratégica y energética entre Rusia y China

Honduras: Joven habría asfixiado a recién nacido y ocultado su cuerpo en una mochila en Tegucigalpa

República Dominicana: El presidente del Senado recibe la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Consejo del Poder Judicial dominicano respalda medidas para modificar salarios y procesos de justicia para los próximos dos años

Gobierno panameño aprueba créditos para la Autoridad de los Recursos Acuáticos, los Bomberos y el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud

ENTRETENIMIENTO

Las estrellas de ‘Modern Family’, Ariel Winter y Nolan Gould, viven juntos tras la ruptura amorosa de la actriz

Las estrellas de ‘Modern Family’, Ariel Winter y Nolan Gould, viven juntos tras la ruptura amorosa de la actriz

Los Jonas Brothers lanzarán su propio podcast en el que hablarán sobre su vida y carrera

‘The Mandalorian and Grogu’: estas son las primeras críticas de la película protagonizada por Pedro Pascal

Kylie Minogue revela que nunca se recuperó de su ruptura con Michael Hutchence: “He estado buscando algo así”

El creador de ‘Rick & Morty’ confirmó que la película de la serie está en desarrollo