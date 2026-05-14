Cacao mexicano puro: el ingrediente que protege el corazón, reduce inflamación y frena el daño celular

El cacao mexicano contiene polifenoles y melanoidinas, compuestos que ayudan a proteger las células del cuerpo contra daños causados por el estrés oxidativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cacao mexicano destaca a nivel mundial por su alta concentración de compuestos antioxidantes, principalmente polifenoles y melanoidinas, cuya acción ayuda a inhibir o retrasar el daño celular.

Estas propiedades convierten al cacao en un ingrediente útil para la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética, ya que contribuye a la protección contra enfermedades cardiovasculares, cáncer y padecimientos neurodegenerativos, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

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El cacao contiene flavanoles que, en modelos celulares, permiten reducir la presión arterial y disminuir procesos inflamatorios asociados al estrés oxidativo.

El tostado y la fermentación influyen en la cantidad de antioxidantes del cacao, pero también originan nuevas sustancias beneficiosas para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos efectos fisiológicos refuerzan el potencial del cacao como uno de los antioxidantes naturales más potentes, especialmente el cacao puro, apto para el desarrollo de productos nutracéuticos, de acuerdo con estudios experimentales compilados en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

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El procesamiento del cacao modifica la presencia de antioxidantes

La composición y concentración de antioxidantes en el cacao depende del procesamiento y del origen geográfico de los granos.

Cuando el cacao se fermenta y se tuesta, la cantidad de polifenoles disminuye, pero en ese proceso se forman otros compuestos beneficiosos llamados melanoidinas.

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Expertos explican que la epicatequina, se reduce cuando sube la temperatura, mientras que la catequina, uno de los antioxidantes principales del cacao puede aumentar o disminuir dependiendo de cómo se controle el calor.

Según los investigadores, una forma de conservar más polifenoles en el cacao al momento de estudiarlo, es tratarlo con una mezcla especial de durante poco más de seis minutos.

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Este método permite extraer una mayor cantidad de antioxidantes, lo que hace que el cacao sea más útil para fabricar alimentos funcionales y productos cosméticos.

La calidad antioxidante del cacao depende de factores como el clima, el tipo de grano y el proceso de elaboración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acción antioxidante del cacao se mantiene tras el procesamiento

La capacidad antioxidante del cacao se conserva incluso después de ser procesado.

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En estudios de laboratorio y pruebas con animales, se observó que la epicatequina, uno de los antioxidantes presentes en el cacao, ayudó a bajar la presión arterial en ratas con hipertensión leve, y este beneficio continuó dos semanas después de terminar el tratamiento.

Otros científicos encontraron que el extracto de cacao rico en flavanoles protegió el corazón de las ratas frente a daños causados por falta y retorno de flujo sanguíneo, al reducir el estrés oxidativo e inflamación y evitar la muerte de células cardíacas.

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El cacao no solo es apreciado por su sabor: también se investiga su potencial para prevenir enfermedades cardiovasculares y proteger el corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el equipo comprobó que el extracto de cáscara de cacao protegió a células humanas de daños oxidativos y, en ratas, fue absorbido con mayor facilidad que el extracto de cereza.

Estos estudios demuestran que la medicina actual no considera al cacao un simple dulce, sino un nutriente de alto valor terapéutico para la prevención de enfermedades cardiovasculares humanas.

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El origen y el método impactan la potencia antioxidante

Los investigadores identificaron diferencias notables en la concentración de polifenoles de chocolates elaborados con granos de distintos países, incluido México, asociadas al tipo de cacao, el ambiente y el procesamiento.

Tanto granos como chocolates presentaron actividad detectora de radicales libres in vitro, lo que confirma la potencia antioxidante del producto final.

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En pruebas de laboratorio, tanto granos como chocolates elaborados con cacao mexicano han mostrado capacidad para neutralizar el estrés oxidativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajuste de las condiciones de tostado permite potenciar la actividad antioxidante de las melanoidinas, de acuerdo con los expertos.

Según el equipo de investigación, una de las mejores formas de extraer polifenoles del cacao es usando ultrasonido, mezclando los granos con una solución de etanol al 50% y manteniéndolos a 70 °C durante 45 minutos. Con esta técnica, se obtiene un extracto con alto poder antioxidante, ideal para usarse en alimentos funcionales.

El cacao mexicano, materia prima para alimentos con altos contenido nutricional

Extractos de cáscara de cacao han mostrado efectos antioxidantes incluso a bajas concentraciones.

Los datos de laboratorio y modelos animales apuntan al potencial del cacao para prevenir enfermedades asociadas al estrés oxidativo.

El interés en el cacao mexicano impulsa investigaciones y desarrollos tecnológicos para aprovechar mejor sus cualidades nutricionales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas advierten que, aunque ya hay estudios científicos que comprueban los beneficios del cacao en la salud, aún se requiere mayor cantidad de ensayos clínicos en humanos para corroborar las dosis exactas para acceder a dichas ventajas derivadas del consumo de antioxidantes presentes en el cacao.