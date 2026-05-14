México

Cacao mexicano puro: el ingrediente que protege el corazón, reduce inflamación y frena el daño celular

Los beneficios van más allá del placer: se exploran nuevas técnicas para aprovechar las propiedades que protegen contra el daño celular y mejoran la salud cardiovascular

Guardar
Google icon
Ilustración de mujer sonriente con suéter, comiendo chocolate. Un corazón brillante en su pecho contiene elementos saludables. En la mesa: taza de chocolate caliente, vainas y granos de cacao.
El cacao mexicano contiene polifenoles y melanoidinas, compuestos que ayudan a proteger las células del cuerpo contra daños causados por el estrés oxidativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cacao mexicano destaca a nivel mundial por su alta concentración de compuestos antioxidantes, principalmente polifenoles y melanoidinas, cuya acción ayuda a inhibir o retrasar el daño celular.

Estas propiedades convierten al cacao en un ingrediente útil para la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética, ya que contribuye a la protección contra enfermedades cardiovasculares, cáncer y padecimientos neurodegenerativos, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El cacao contiene flavanoles que, en modelos celulares, permiten reducir la presión arterial y disminuir procesos inflamatorios asociados al estrés oxidativo.

Rostro femenino con mascarilla de cacao aplicada, acompañado de ingredientes naturales como granos de cacao y miel. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El tostado y la fermentación influyen en la cantidad de antioxidantes del cacao, pero también originan nuevas sustancias beneficiosas para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos efectos fisiológicos refuerzan el potencial del cacao como uno de los antioxidantes naturales más potentes, especialmente el cacao puro, apto para el desarrollo de productos nutracéuticos, de acuerdo con estudios experimentales compilados en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El procesamiento del cacao modifica la presencia de antioxidantes

La composición y concentración de antioxidantes en el cacao depende del procesamiento y del origen geográfico de los granos.

Cuando el cacao se fermenta y se tuesta, la cantidad de polifenoles disminuye, pero en ese proceso se forman otros compuestos beneficiosos llamados melanoidinas.

Expertos explican que la epicatequina, se reduce cuando sube la temperatura, mientras que la catequina, uno de los antioxidantes principales del cacao puede aumentar o disminuir dependiendo de cómo se controle el calor.

Según los investigadores, una forma de conservar más polifenoles en el cacao al momento de estudiarlo, es tratarlo con una mezcla especial de durante poco más de seis minutos.

Este método permite extraer una mayor cantidad de antioxidantes, lo que hace que el cacao sea más útil para fabricar alimentos funcionales y productos cosméticos.

Granos de cacao crudos de color marrón oscuro y rojizo, algunos enteros y otros partidos, esparcidos desde un saco de arpillera sobre una mesa de madera con hojas secas.
La calidad antioxidante del cacao depende de factores como el clima, el tipo de grano y el proceso de elaboración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acción antioxidante del cacao se mantiene tras el procesamiento

La capacidad antioxidante del cacao se conserva incluso después de ser procesado.

En estudios de laboratorio y pruebas con animales, se observó que la epicatequina, uno de los antioxidantes presentes en el cacao, ayudó a bajar la presión arterial en ratas con hipertensión leve, y este beneficio continuó dos semanas después de terminar el tratamiento.

Otros científicos encontraron que el extracto de cacao rico en flavanoles protegió el corazón de las ratas frente a daños causados por falta y retorno de flujo sanguíneo, al reducir el estrés oxidativo e inflamación y evitar la muerte de células cardíacas.

Ilustración del cacao y la salud cardiovascular. Muestra un árbol de cacao, corazón con chocolate, vasos sanguíneos con colesterol y un monitor de presión arterial
El cacao no solo es apreciado por su sabor: también se investiga su potencial para prevenir enfermedades cardiovasculares y proteger el corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el equipo comprobó que el extracto de cáscara de cacao protegió a células humanas de daños oxidativos y, en ratas, fue absorbido con mayor facilidad que el extracto de cereza.

Estos estudios demuestran que la medicina actual no considera al cacao un simple dulce, sino un nutriente de alto valor terapéutico para la prevención de enfermedades cardiovasculares humanas.

El origen y el método impactan la potencia antioxidante

Los investigadores identificaron diferencias notables en la concentración de polifenoles de chocolates elaborados con granos de distintos países, incluido México, asociadas al tipo de cacao, el ambiente y el procesamiento.

Tanto granos como chocolates presentaron actividad detectora de radicales libres in vitro, lo que confirma la potencia antioxidante del producto final.

Tamal de chocolate, postre tradicional, masa dulce, relleno de cacao, tamal dulce, hoja de maíz. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
En pruebas de laboratorio, tanto granos como chocolates elaborados con cacao mexicano han mostrado capacidad para neutralizar el estrés oxidativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajuste de las condiciones de tostado permite potenciar la actividad antioxidante de las melanoidinas, de acuerdo con los expertos.

Según el equipo de investigación, una de las mejores formas de extraer polifenoles del cacao es usando ultrasonido, mezclando los granos con una solución de etanol al 50% y manteniéndolos a 70 °C durante 45 minutos. Con esta técnica, se obtiene un extracto con alto poder antioxidante, ideal para usarse en alimentos funcionales.

El cacao mexicano, materia prima para alimentos con altos contenido nutricional

Extractos de cáscara de cacao han mostrado efectos antioxidantes incluso a bajas concentraciones.

Los datos de laboratorio y modelos animales apuntan al potencial del cacao para prevenir enfermedades asociadas al estrés oxidativo.

Barra de chocolate con almendras y frutos secos, snack dulce y crujiente con ingredientes naturales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El interés en el cacao mexicano impulsa investigaciones y desarrollos tecnológicos para aprovechar mejor sus cualidades nutricionales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas advierten que, aunque ya hay estudios científicos que comprueban los beneficios del cacao en la salud, aún se requiere mayor cantidad de ensayos clínicos en humanos para corroborar las dosis exactas para acceder a dichas ventajas derivadas del consumo de antioxidantes presentes en el cacao.

Temas Relacionados

CacaoAntioxidantesSaludmexico-saludmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 14 de mayo

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 14 de mayo

CURP Biométrica: dónde tramitarla en mayo 2026

Las autoridades habilitaron módulos especiales en todo el país y han publicado pasos sencillos para quienes necesiten el documento actualizado

CURP Biométrica: dónde tramitarla en mayo 2026

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 14 de mayo? Terminal Indios Verdes con saturación

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 14 de mayo? Terminal Indios Verdes con saturación

Regular a las motocicletas por aumento de contaminación, señalan investigadores de la UNAM

Las motos no utilizan un convertidor catalítico, por lo cual emiten igual o más contaminantes que los autos

Regular a las motocicletas por aumento de contaminación, señalan investigadores de la UNAM

Temblor hoy 14 de mayo en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 14 de mayo en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

El imperio de “El Chapo” Guzmán se acerca a su fin, pero la violencia en Sinaloa se recrudece

El imperio de “El Chapo” Guzmán se acerca a su fin, pero la violencia en Sinaloa se recrudece

“Queremos un juicio justo”: así fue el día que Sinaloa marchó por la liberación de ‘El Chapo’ Guzmán

Cronología del caso Héctor Melesio Cuén: las claves del asesinato que resurgió tras acusaciones contra Rocha Moya

EEUU condena a Luca Scalisi, financiero de la disquera Del Records vinculada al CJNG

¿Qué pasaría con el Cártel de Sinaloa si se entregan Los Chapitos a EEUU? Estos son los 4 escenarios, según experto

ENTRETENIMIENTO

Tras cover de Cazzu, resurge polémica donde Ángela Aguilar afirma que canción de Selena Quintanilla es suya

Tras cover de Cazzu, resurge polémica donde Ángela Aguilar afirma que canción de Selena Quintanilla es suya

Alex Bisogno niega robo en casa de su hermano y reta a Pati Chapoy a presentar pruebas: “Es una persona siniestra”

Carlos Trejo asegura que Yoko Ono le dio los lentes originales de John Lennon durante una investigación paranormal

“No dejes a los niños solos”: de qué trata la nueva película mexicana de terror que está viral en redes

Tras ser mamá, Natalia Lafourcade anuncia shows en el Teatro Metropolitan: fechas y preventa para ‘Cancionera’

DEPORTES

República Checa presenta su prelista de convocados para el Mundial 2026 y anuncia partido de preparación contra Kosovo

República Checa presenta su prelista de convocados para el Mundial 2026 y anuncia partido de preparación contra Kosovo

Henry Martín pide perdón a la afición tras fallar penal que eliminó al América de las semifinales

¡Dejan todo para la vuelta! Cruz Azul y Chivas empatan en la ida de la semifinal

Es un hecho, Estados Unidos pierde a otra figura clave para el Mundial 2026

Esta fue la reacción del Gato García tras cumplir su sueño y entrenar con Guillermo Ochoa