Secretaría de Mujeres pide a magistrados evitar impunidad ante posible liberación del agresor de la saxofonista María Elena Ríos

Una funcionaria de la Secretaría de las Mujeres, con mascarilla morada y micrófono, interviene en un evento mientras al fondo se visualiza la imagen de un presunto asesino con ojos cubiertos y símbolos nacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de las Mujeres exige a las y los magistrados evitar la impunidad en el caso de la activista María Elena Ríos, ante la posibilidad de que Antonio Vera Carrizal, agresor intelectual de un ataque con ácido contra la también saxofonista, obtenga su libertad este 22 de mayo.

A través de un comunicado, la dependencia —aún sin titular desde que renunció en abril Citlalli Hernández— manifestó su preocupación e hizo un llamado enérgico a que la resolución respete los mandatos constitucionales de igualdad sustantiva y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, es decir, que priorice a la víctima.

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“Confiamos en que las y los magistrados actuarán con apego a los derechos humanos y a los estándares de protección para las mujeres, evitando cualquier resolución que pueda traducirse en impunidad”, señala la Secretaría de Mujeres en su comunicado.

Asimismo, también reiteró que ha acompañado el proceso legal de María Elena Ríos y conoce las dificultades enfrentadas para acceder a la justicia. “Estamos frente a una exigencia legítima para que ninguna agresión contra las mujeres quede impune”, señala.

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“Reiteramos nuestra solidaridad con María Elena Ríos y con todas las mujeres sobrevivientes de violencias. El acceso a la justicia integrales una condición indispensable para construir un país donde las mexicanas vivan con dignidad, seguridad y libertad” concluye el comunicado.

(Foto: Cuartoscuro)

La audiencia definitiva para resolver los amparos en revisión de Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado acusado como autor intelectual del ataque con ácido contra María Elena Ríos, fue aplazada para este viernes 22 de mayo. Rubén Loaiza Charrez y Rubisela Hernández Ríos, señalados como agresores materiales, también buscan su liberación. El caso ha generado preocupación por el mensaje de impunidad que podría enviar la decisión del tribunal.

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María Elena Ríos exige justicia

Recientemente María Elena, impulsora también de la ley Malena, la cual castiga los ataque con ácidos, exigió que haya justicia en su caso y que el hombre que intento asesinarla en 2019, no sea liberado.

Recordó que el proceso legal de la activista oaxaqueña ha mostrado irregularidades, como la obtención de prisión domiciliaria por parte de Vera Carrizal bajo el argumento de problemas de salud como hemorroides y depresión. Desde agosto de 2024, la defensa de Ríos denuncia que no se logró desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, señalando inconsistencias y omisiones en la resolución judicial.

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María Elena Ríos sostiene que las pruebas del delito permanecen en su cuerpo y que el intento de absolver a los acusados es “un riesgo de impunidad”.