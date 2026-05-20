El ladrón del hospital: un hombre de 60 años roba al resto de pacientes mientras duermen

Un paciente había conseguido robar a varios de los ingresados en planta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La policía de Ursynów, distrito del sur de Varsovia, detuvo a un hombre de 60 años acusado de sustraer pertenencias a otros pacientes mientras dormían en una sala del hospital local. El caso, publicado por Onet y confirmado por las autoridades el 18 de mayo, incluyó el robo de teléfonos móviles, dinero en efectivo y tarjetas bancarias. Según información policial, el detenido aprovechaba la vulnerabilidad de los pacientes ingresados para apropiarse de objetos de valor sin ser advertido.

De acuerdo con Onet, entre las víctimas figura un miembro del cuerpo diplomático de Kazajistán, a quien le robaron un teléfono móvil valorado en 2.500 zlotys (cerca de 600 euros). Otros pacientes denunciaron la desaparición de tarjetas bancarias y dinero, lo que desencadenó una investigación inmediata. La policía destacó la rápida intervención de los departamentos de Inteligencia y Patrulla, así como del Departamento de Investigación Criminal de la comisaría de Ursynów, elementos que permitieron identificar y detener al sospechoso en cuestión de horas.

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El operativo se desarrolló durante la mañana del sábado 18 de mayo, cuando los agentes, tras analizar la escena y recopilar testimonios, centraron sus sospechas en un paciente que compartía sala con las víctimas. Durante el registro de su casillero, los oficiales hallaron el teléfono móvil sustraído, oculto en una chaqueta. El hombre confesó el robo tanto del teléfono como de la tarjeta bancaria, según consta en el informe policial.

Cómo robaba el sospechoso dentro del hospital

El modo de actuar del detenido quedó plasmado en los informes policiales y en los testimonios. La policía reconstruyó los hechos a partir de la denuncia de un diplomático kazajo, que notó la desaparición de su teléfono móvil tras despertar en la sala de hospitalización. Poco después, otro paciente reportó que faltaban su tarjeta bancaria y dinero en efectivo. La investigación determinó que el presunto ladrón se movía por la sala mientras los pacientes dormían, buscando objetos de valor de fácil acceso.

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La policía también verificó que el hombre intentó utilizar una de las tarjetas sustraídas en una tienda cercana al hospital esa misma mañana. La transacción fue rechazada porque el propietario bloqueó la tarjeta inmediatamente después de percatarse del robo. “El sospechoso admitió haber robado el teléfono y la tarjeta bancaria”, recoge el reporte del Departamento de Investigación Criminal de Ursynów. Las autoridades han destacado que la colaboración entre los equipos de investigación y patrulla fue decisiva para esclarecer el caso en pocas horas.

Consecuencias legales y respuesta institucional

La Fiscalía del Distrito de Varsovia-Ursynów supervisa la investigación, que se centra en cuatro cargos formales: robo, hurto de tarjeta bancaria, allanamiento de morada y utilización fraudulenta de medios de pago. De acuerdo con los datos facilitados por la policía y citados por Onet, el detenido podría afrontar una pena máxima de hasta 10 años de prisión, conforme al código penal polaco.

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Las consecuencias del robo en el hospital polaco. (Europa Press/ PIOTR TWARDYSKO-WIERZBICKI)

El incidente ha generado preocupación en el hospital y en la comunidad diplomática, dado que una de las víctimas pertenece al cuerpo diplomático extranjero. El centro médico ha iniciado una revisión de sus protocolos de seguridad internos. “La rápida intervención de los agentes evitó nuevas pérdidas y permitió recuperar parte de los objetos robados”, informó la policía local en sus comunicaciones. Por el momento, la investigación sigue en curso bajo la coordinación de la fiscalía para determinar si el detenido está vinculado a otros hechos similares en la zona.

El proceso judicial contra el acusado se encuentra en etapa preliminar, a la espera de nuevas declaraciones de las víctimas y la revisión de pruebas adicionales, como grabaciones de cámaras de seguridad y registros bancarios de las tarjetas afectadas.

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