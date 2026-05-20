España

El ladrón del hospital: un hombre de 60 años roba al resto de pacientes mientras duermen

El acusado tenía escondido un móvil, objetos de valor y varias tarjetas bancarias en su habitación

Guardar
Google icon
Vista lateral de un paciente de mediana edad, en bata hospitalaria y calcetines grises, caminando por un pasillo de hospital. Lleva un smartwatch en la muñeca. Personal médico desenfocado al fondo.
Un paciente había conseguido robar a varios de los ingresados en planta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La policía de Ursynów, distrito del sur de Varsovia, detuvo a un hombre de 60 años acusado de sustraer pertenencias a otros pacientes mientras dormían en una sala del hospital local. El caso, publicado por Onet y confirmado por las autoridades el 18 de mayo, incluyó el robo de teléfonos móviles, dinero en efectivo y tarjetas bancarias. Según información policial, el detenido aprovechaba la vulnerabilidad de los pacientes ingresados para apropiarse de objetos de valor sin ser advertido.

De acuerdo con Onet, entre las víctimas figura un miembro del cuerpo diplomático de Kazajistán, a quien le robaron un teléfono móvil valorado en 2.500 zlotys (cerca de 600 euros). Otros pacientes denunciaron la desaparición de tarjetas bancarias y dinero, lo que desencadenó una investigación inmediata. La policía destacó la rápida intervención de los departamentos de Inteligencia y Patrulla, así como del Departamento de Investigación Criminal de la comisaría de Ursynów, elementos que permitieron identificar y detener al sospechoso en cuestión de horas.

PUBLICIDAD

El operativo se desarrolló durante la mañana del sábado 18 de mayo, cuando los agentes, tras analizar la escena y recopilar testimonios, centraron sus sospechas en un paciente que compartía sala con las víctimas. Durante el registro de su casillero, los oficiales hallaron el teléfono móvil sustraído, oculto en una chaqueta. El hombre confesó el robo tanto del teléfono como de la tarjeta bancaria, según consta en el informe policial.

Cómo robaba el sospechoso dentro del hospital

El modo de actuar del detenido quedó plasmado en los informes policiales y en los testimonios. La policía reconstruyó los hechos a partir de la denuncia de un diplomático kazajo, que notó la desaparición de su teléfono móvil tras despertar en la sala de hospitalización. Poco después, otro paciente reportó que faltaban su tarjeta bancaria y dinero en efectivo. La investigación determinó que el presunto ladrón se movía por la sala mientras los pacientes dormían, buscando objetos de valor de fácil acceso.

PUBLICIDAD

Histórico avance en la cirugía infantil en España. Este vídeo muestra momentos de la primera intervención quirúrgica robótica realizada a un bebé, una compleja operación para corregir una patología renal que ha sido todo un éxito.

La policía también verificó que el hombre intentó utilizar una de las tarjetas sustraídas en una tienda cercana al hospital esa misma mañana. La transacción fue rechazada porque el propietario bloqueó la tarjeta inmediatamente después de percatarse del robo. “El sospechoso admitió haber robado el teléfono y la tarjeta bancaria”, recoge el reporte del Departamento de Investigación Criminal de Ursynów. Las autoridades han destacado que la colaboración entre los equipos de investigación y patrulla fue decisiva para esclarecer el caso en pocas horas.

Consecuencias legales y respuesta institucional

La Fiscalía del Distrito de Varsovia-Ursynów supervisa la investigación, que se centra en cuatro cargos formales: robo, hurto de tarjeta bancaria, allanamiento de morada y utilización fraudulenta de medios de pago. De acuerdo con los datos facilitados por la policía y citados por Onet, el detenido podría afrontar una pena máxima de hasta 10 años de prisión, conforme al código penal polaco.

Las consecuencias del robo en el hospital polaco. (Europa Press/ PIOTR TWARDYSKO-WIERZBICKI)
Las consecuencias del robo en el hospital polaco. (Europa Press/ PIOTR TWARDYSKO-WIERZBICKI)

El incidente ha generado preocupación en el hospital y en la comunidad diplomática, dado que una de las víctimas pertenece al cuerpo diplomático extranjero. El centro médico ha iniciado una revisión de sus protocolos de seguridad internos. “La rápida intervención de los agentes evitó nuevas pérdidas y permitió recuperar parte de los objetos robados”, informó la policía local en sus comunicaciones. Por el momento, la investigación sigue en curso bajo la coordinación de la fiscalía para determinar si el detenido está vinculado a otros hechos similares en la zona.

El proceso judicial contra el acusado se encuentra en etapa preliminar, a la espera de nuevas declaraciones de las víctimas y la revisión de pruebas adicionales, como grabaciones de cámaras de seguridad y registros bancarios de las tarjetas afectadas.

Temas Relacionados

MédicosSucesosPolicía LocalInvestigaciónRobosEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mortadela o chóped: los nutricionistas aclaran cuál de los dos embutidos es mejor para la salud

Ambos alimentos son bastante similares en cuanto al perfil nutricional

Mortadela o chóped: los nutricionistas aclaran cuál de los dos embutidos es mejor para la salud

La ayuda que pueden pedir los jubilados y que les permite ahorra 300 euros de su pensión

Los pensionistas con ingresos bajos o pensión mínima pueden acceder al Bono Social Eléctrico si cumplen ciertos requisitos y solicitan el descuento a través del mercado regulado

La ayuda que pueden pedir los jubilados y que les permite ahorra 300 euros de su pensión

El verano se anticipa en España con temperaturas cerca de 40 grados y noches tropicales en pleno mayo: estas son las ciudades en las que hará más calor

De cara al fin de semana, la incertidumbre en el pronóstico de la Aemet es mayor, pero podría mantenerse el ascenso térmico

El verano se anticipa en España con temperaturas cerca de 40 grados y noches tropicales en pleno mayo: estas son las ciudades en las que hará más calor

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Así amanecieron los precios de las gasolinas en seis de las ciudades más importantes de España

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

La OTAN confirma que Estados Unidos retirará tropas de Europa durante los próximos años y empezará con el repliegue de 5.000 soldados de Alemania

Desde hace meses, Donald Trump ha advertido de sus intenciones de reducir la inversión militar en el continente

La OTAN confirma que Estados Unidos retirará tropas de Europa durante los próximos años y empezará con el repliegue de 5.000 soldados de Alemania
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La OTAN confirma que Estados Unidos retirará tropas de Europa durante los próximos años y empezará con el repliegue de 5.000 soldados de Alemania

La OTAN confirma que Estados Unidos retirará tropas de Europa durante los próximos años y empezará con el repliegue de 5.000 soldados de Alemania

Última hora de la imputación de Zapatero: indicios, reacciones y novedades del caso Plus Ultra, en directo

Cómo actuar si fallan los frenos del coche: todo lo que tienes que saber en caso de emergencia

Las presuntas maniobras de Zapatero para ocultar el dinero del caso Plus Ultra: facturas falsas de 50.000 euros, una sociedad ‘offshore’ en Dubái y órdenes para borrar la palabra “comisión”

La imputación de Zapatero deja a Pedro Sánchez sin su revulsivo electoral y su mayor activo en la sombra para construir mayorías: “La derecha le tenía ganas”

ECONOMÍA

La ayuda que pueden pedir los jubilados y que les permite ahorra 300 euros de su pensión

La ayuda que pueden pedir los jubilados y que les permite ahorra 300 euros de su pensión

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Comprar una vivienda sin hipoteca y sin ahorros ya es posible: los bancos lanzan nuevas alternativas para financiar tu casa

La crisis energética por el cierre de Ormuz amenaza la construcción: una de cada cinco empresas ya estudia recortar plantilla y el 90% ve peligrar su viabilidad

El Gobierno lo confirma: se podrá cobrar la pensión de orfandad de por vida si cumples estos requisitos

DEPORTES

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

Un hacker cambia el nombre del Bernabéu en Google Maps y se vuelve viral en redes sociales: “Mbappé dictador”

Quién forma parte del núcleo duro de Florentino Pérez en el Real Madrid: su hermano, directivos de ACS y una sola mujer componen la junta

Guardiola, “furioso” por la filtración que adelanta su adiós al Manchester City: videollamada a medianoche con la plantilla

Carlos Alcaraz se pierde también Wimbledon debido a su lesión en la muñeca: “Todavía no estoy listo”