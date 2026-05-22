México Deportes

Keylor Navas sostiene a Pumas y Efraín Juárez lo llena de elogios tras la Final de Ida ante Cruz Azul

Juárez reconoció que su equipo esperaba un duelo complicado debido al nivel ofensivo de “La Maquina”

Guardar
Google icon
(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Pumas rescató el empate sin goles frente a Cruz Azul en la Final de Ida disputada en el Estadio Ciudad de los Deportes, encuentro donde la gran figura del partido fue el arquero universitario Keylor Navas.

El guardameta costarricense evitó en varias ocasiones la caída de su arco y permitió que la serie permanezca abierta rumbo al encuentro definitivo en Ciudad Universitaria.

PUBLICIDAD

Las intervenciones del exguardameta del Real Madrid fueron determinantes para mantener el cero en la portería universitaria, situación que le valió el reconocimiento como el mejor jugador del encuentro.

Efraín Juárez destaca el trabajo de Keylor Navas

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Al finalizar el partido, el director técnico de Pumas, Efraín Juárez, reconoció que su equipo esperaba un duelo complicado debido al nivel ofensivo de Cruz Azul, por lo que destacó la importancia de contar con un arquero de experiencia como Navas.

PUBLICIDAD

“Lo sabíamos, con equipos de esta calidad siempre te van a generar, es una realidad, y por eso tenemos al mejor portero en la historia del continente”, declaró Juárez en conferencia de prensa.

El estratega universitario también señaló que el equipo aprovechará los días previos a la Vuelta para trabajar en la recuperación física y preparar el compromiso decisivo.

Pumas definirá el campeonato en casa

(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

Con el empate sin anotaciones en el primer capítulo de la serie, UNAM buscará aprovechar su localía para intentar conquistar el octavo título de Liga de su historia frente a su afición.

La actuación de Keylor dejó buenas sensaciones en el conjunto auriazul, que llegará al duelo definitivo con la misión de mantener la solidez defensiva mostrada ante “La Máquina” en la Ida.

Temas Relacionados

Keylor NavasEfraín JuárezUNAMPumasCruz AzulClausura 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado de Cruz Azul vs Pumas deja lluvia de memes tras la final de ida de la Liga MX

Keylor Navas fue la figura de la noche con jugadas clave que evitaron el gol en el Estadio Ciudad de los Deportes

Resultado de Cruz Azul vs Pumas deja lluvia de memes tras la final de ida de la Liga MX

Efraín Juárez explota contra Cruz Azul y acusa ayudas arbitrales

Tras el empate en la final de ida, destaca el portero universitario Keylor Navas

Efraín Juárez explota contra Cruz Azul y acusa ayudas arbitrales

Pato O’Ward en la Indy 500: Cuándo, dónde y a qué hora ver

El piloto mexicano saldrá desde la sexta posición en la carrera más importante de la IndyCar

Pato O’Ward en la Indy 500: Cuándo, dónde y a qué hora ver

¡No se hacen daño! Cruz Azul y Pumas mantienen el empate a ceros en la Gran Final y todo se define en la vuelta

Ambos equipos dejan todo para el partido de vuelta en ciudad Universitaria

¡No se hacen daño! Cruz Azul y Pumas mantienen el empate a ceros en la Gran Final y todo se define en la vuelta

Es un hecho, lista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 sigue abierta para todos

Javier Aguirre sembró más dudas sobre la convocatoria final de futbolistas que estarán en la Copa Mundial

Es un hecho, lista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 sigue abierta para todos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en Sonora a dos presuntos miembros de “Los Salazar”, brazo armado del Cártel de Sinaloa

Capturan en Sonora a dos presuntos miembros de “Los Salazar”, brazo armado del Cártel de Sinaloa

De exalcaldes a candidatos asesinados: la violencia política que marcó los años de infiltración de “El Barbas” en Morelos

¿Dónde está el “Comandante Juanito”? Acusado por EEUU desertó de la policía al iniciar guerra entre Los Chapitos y La Mayiza

Asesinan a Degezeta en Culiacán: qué se sabe del ataque contra el cantante de reggaetón

Detienen a motociclista que disparó frente a la FEMDO en Paseo de la Reforma

ENTRETENIMIENTO

“La Vida Es”: el caótico y luminoso viaje hacia el autodescubrimiento femenino contado por Lorena Villarreal

“La Vida Es”: el caótico y luminoso viaje hacia el autodescubrimiento femenino contado por Lorena Villarreal

Marco Chacón reacciona a destitución de Maribel Guardia como tutriz de José Julián y revela si quiere seguir como albacea

Sarita Sosa se queda con la casa de José José en Miami y deja fuera a sus hermanos, revela Javier Ceriani

Maribel Guardia rompe el silencio tras ser reemplazada por Addis Tuñón como tutora de su nieto

Saxofonista María Elena Ríos al centro: defensa de Vera Carrizal acusa ilegalidad tras nueva atracción del caso por la SCJN

DEPORTES

Resultado de Cruz Azul vs Pumas deja lluvia de memes tras la final de ida de la Liga MX

Resultado de Cruz Azul vs Pumas deja lluvia de memes tras la final de ida de la Liga MX

Efraín Juárez explota contra Cruz Azul y acusa ayudas arbitrales

¿Qué hizo Aquivaldo Mosquera? FGR investiga al excapitán del América por presunta defraudación fiscal

Pato O’Ward en la Indy 500: Cuándo, dónde y a qué hora ver

¡No se hacen daño! Cruz Azul y Pumas mantienen el empate a ceros en la Gran Final y todo se define en la vuelta