Keylor Navas sostiene a Pumas y Efraín Juárez lo llena de elogios tras la Final de Ida ante Cruz Azul

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Pumas rescató el empate sin goles frente a Cruz Azul en la Final de Ida disputada en el Estadio Ciudad de los Deportes, encuentro donde la gran figura del partido fue el arquero universitario Keylor Navas.

El guardameta costarricense evitó en varias ocasiones la caída de su arco y permitió que la serie permanezca abierta rumbo al encuentro definitivo en Ciudad Universitaria.

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Las intervenciones del exguardameta del Real Madrid fueron determinantes para mantener el cero en la portería universitaria, situación que le valió el reconocimiento como el mejor jugador del encuentro.

Efraín Juárez destaca el trabajo de Keylor Navas

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Al finalizar el partido, el director técnico de Pumas, Efraín Juárez, reconoció que su equipo esperaba un duelo complicado debido al nivel ofensivo de Cruz Azul, por lo que destacó la importancia de contar con un arquero de experiencia como Navas.

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“Lo sabíamos, con equipos de esta calidad siempre te van a generar, es una realidad, y por eso tenemos al mejor portero en la historia del continente”, declaró Juárez en conferencia de prensa.

El estratega universitario también señaló que el equipo aprovechará los días previos a la Vuelta para trabajar en la recuperación física y preparar el compromiso decisivo.

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Pumas definirá el campeonato en casa

(REUTERS/Raquel Cunha)

Con el empate sin anotaciones en el primer capítulo de la serie, UNAM buscará aprovechar su localía para intentar conquistar el octavo título de Liga de su historia frente a su afición.

La actuación de Keylor dejó buenas sensaciones en el conjunto auriazul, que llegará al duelo definitivo con la misión de mantener la solidez defensiva mostrada ante “La Máquina” en la Ida.

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