México

FGR descarta pruebas que vinculen a los Farías Laguna con muerte de tres marinos en caso de huachicol fiscal

Luego de que un medio señalara que la FGR acusaba a los Farías Laguna de la muerte de tres marinos y una ex empleada de la Fiscalía de Colima, la propia FGR desmintió la información

Guardar
Google icon
Fernando Farías Laguna detención Argentina
Fernando Farías Laguna detención Argentina (SSPC)

Luego de que el medio El Universal difundiera una nota en la que se asegurara que la Fiscalía General de la República atribuía a la organización delincuencial liderada por los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del extitular de la Secretaría de Marina Rafael Ojeda Durán, la muerte de tres marinos y una ex empleada de la Fiscalía General de Colima, la propia FGR señaló, por medio de un comunicado, que el Ministerio Público Federal no contaba con ninguna imputación que establezca que las personas señaladas hayan tenido participación en las muertes referidas.

La dependencia dijo que, como refiere la propia publicación, las aseveraciones se basan en información de medios de comunicación y no en datos contundentes de las investigaciones.

PUBLICIDAD

Se señaló que la institución no cuenta, hasta el momento, con datos directos que establezcan la posible participación de las personas mencionadas en la nota con la privación de la vida de diversas personas civiles y servidoras públicas.

Este viernes, el medio El Univesal publicó una nota en la que se aseguró lo mencionado anteriormente.

PUBLICIDAD

En la nota se lee que, de acuerdo con la solicitud de orden de aprehensión contra 14 personas acusadas de delincuencia organizada y algunas por contrabando, cuya reformulación pidió la juez de control Mariana Vieyra Valdés, la FGR exponía que la célula delictiva recurría a métodos de extrema violencia para proteger sus intereses, al grado de que las personas que se negaban a colaborar o que intentaran denunciar el modus operandi de la empresa criminal, eran privadas de la vida como mecanismo de intimidación, control y silenciamiento, a efecto de evitar su detección y desarticulación.

Las investigaciones, según la publicación, referían que la organización criminal del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien se encuentra recluído en el penal del Altiplano, y el contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina para su extradición a México, ambos relacionados a una red de huachicol fiscal, podía identificar de manera inmediata a las personas que los denunciaban, así como anticiparse a las acciones de la autoridad, particularmente en las aduanas donde ejercían control.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Farías LagunamarinosasesinatoFGRFiscalía de Colimamuertenarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“La Vida Es”: el caótico y luminoso viaje hacia el autodescubrimiento femenino contado por Lorena Villarreal

El largometraje se vale de la nostalgia del devenir diario para invitar a la reflexión sobre la complejidad de los cambios personales y los retos sociales que enfrentan las mujeres

“La Vida Es”: el caótico y luminoso viaje hacia el autodescubrimiento femenino contado por Lorena Villarreal

Marco Chacón reacciona a destitución de Maribel Guardia como tutriz de José Julián y revela si quiere seguir como albacea

El esposo de la actriz compartió un documento que hizo su abogado en 2025

Marco Chacón reacciona a destitución de Maribel Guardia como tutriz de José Julián y revela si quiere seguir como albacea

Keylor Navas sostiene a Pumas y Efraín Juárez lo llena de elogios tras la Final de Ida ante Cruz Azul

Juárez reconoció que su equipo esperaba un duelo complicado debido al nivel ofensivo de “La Maquina”

Keylor Navas sostiene a Pumas y Efraín Juárez lo llena de elogios tras la Final de Ida ante Cruz Azul

México concentra los ataques ‘íncel’ más recientes: ONU Mujeres alerta sobre auge de la manósfera

La “incelificación” dentro de las plataformas refleja una normalización y expansión de discursos antifeministas y de odio

México concentra los ataques ‘íncel’ más recientes: ONU Mujeres alerta sobre auge de la manósfera

El jugo natural que baja el colesterol en personas con diabetes

Un estudio científico documentó que el efecto de una bebida natural colaboró en la reducción de las grasas perjudiciales en sangre en adultos con colesterol y glucosa elevados

El jugo natural que baja el colesterol en personas con diabetes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en Sonora a dos presuntos miembros de “Los Salazar”, brazo armado del Cártel de Sinaloa

Capturan en Sonora a dos presuntos miembros de “Los Salazar”, brazo armado del Cártel de Sinaloa

De exalcaldes a candidatos asesinados: la violencia política que marcó los años de infiltración de “El Barbas” en Morelos

¿Dónde está el “Comandante Juanito”? Acusado por EEUU desertó de la policía al iniciar guerra entre Los Chapitos y La Mayiza

Asesinan a Degezeta en Culiacán: qué se sabe del ataque contra el cantante de reggaetón

Detienen a motociclista que disparó frente a la FEMDO en Paseo de la Reforma

ENTRETENIMIENTO

“La Vida Es”: el caótico y luminoso viaje hacia el autodescubrimiento femenino contado por Lorena Villarreal

“La Vida Es”: el caótico y luminoso viaje hacia el autodescubrimiento femenino contado por Lorena Villarreal

Marco Chacón reacciona a destitución de Maribel Guardia como tutriz de José Julián y revela si quiere seguir como albacea

Sarita Sosa se queda con la casa de José José en Miami y deja fuera a sus hermanos, revela Javier Ceriani

Maribel Guardia rompe el silencio tras ser reemplazada por Addis Tuñón como tutora de su nieto

Saxofonista María Elena Ríos al centro: defensa de Vera Carrizal acusa ilegalidad tras nueva atracción del caso por la SCJN

DEPORTES

Keylor Navas sostiene a Pumas y Efraín Juárez lo llena de elogios tras la Final de Ida ante Cruz Azul

Keylor Navas sostiene a Pumas y Efraín Juárez lo llena de elogios tras la Final de Ida ante Cruz Azul

Resultado de Cruz Azul vs Pumas deja lluvia de memes tras la final de ida de la Liga MX

Efraín Juárez explota contra Cruz Azul y acusa ayudas arbitrales

¿Qué hizo Aquivaldo Mosquera? FGR investiga al excapitán del América por presunta defraudación fiscal

Pato O’Ward en la Indy 500: Cuándo, dónde y a qué hora ver