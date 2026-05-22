FGR descarta pruebas que vinculen a los Farías Laguna con muerte de tres marinos en caso de huachicol fiscal

Fernando Farías Laguna detención Argentina (SSPC)

Luego de que el medio El Universal difundiera una nota en la que se asegurara que la Fiscalía General de la República atribuía a la organización delincuencial liderada por los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del extitular de la Secretaría de Marina Rafael Ojeda Durán, la muerte de tres marinos y una ex empleada de la Fiscalía General de Colima, la propia FGR señaló, por medio de un comunicado, que el Ministerio Público Federal no contaba con ninguna imputación que establezca que las personas señaladas hayan tenido participación en las muertes referidas.

La dependencia dijo que, como refiere la propia publicación, las aseveraciones se basan en información de medios de comunicación y no en datos contundentes de las investigaciones.

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Se señaló que la institución no cuenta, hasta el momento, con datos directos que establezcan la posible participación de las personas mencionadas en la nota con la privación de la vida de diversas personas civiles y servidoras públicas.

Este viernes, el medio El Univesal publicó una nota en la que se aseguró lo mencionado anteriormente.

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En la nota se lee que, de acuerdo con la solicitud de orden de aprehensión contra 14 personas acusadas de delincuencia organizada y algunas por contrabando, cuya reformulación pidió la juez de control Mariana Vieyra Valdés, la FGR exponía que la célula delictiva recurría a métodos de extrema violencia para proteger sus intereses, al grado de que las personas que se negaban a colaborar o que intentaran denunciar el modus operandi de la empresa criminal, eran privadas de la vida como mecanismo de intimidación, control y silenciamiento, a efecto de evitar su detección y desarticulación.

Las investigaciones, según la publicación, referían que la organización criminal del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien se encuentra recluído en el penal del Altiplano, y el contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina para su extradición a México, ambos relacionados a una red de huachicol fiscal, podía identificar de manera inmediata a las personas que los denunciaban, así como anticiparse a las acciones de la autoridad, particularmente en las aduanas donde ejercían control.

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