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Marco Chacón reacciona a destitución de Maribel Guardia como tutriz de José Julián y revela si quiere seguir como albacea

El esposo de la actriz compartió un documento que hizo su abogado en 2025

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Mario Chacón le habría coqueteado a una bailarina,
Imelda Tuñón aseguro que la demanda en su contra está relacionada con una supuesta infidelidad de Mario Chacón. Crédito: IG/marco_chaconf

En medio del proceso legal que definió el futuro de la tutela de José Julián, hijo de Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón, la reacción de Marco Chacón ante la destitución de Maribel Guardia como tutora legal introduce un nuevo foco de atención en el manejo de los bienes del menor.

La información fue confirmada el pasado 20 de mayo en el programa De primera mano, donde se exhibió el documento judicial que acredita a Addis Tuñón como nueva tutora.

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Marco Chacón responde a la destitución de Maribel Guardia

Luego de que se hiciera pública la decisión judicial que aparta a Maribel Guardia y nombra a Addis Tuñón como tutora, Marco Chacón reaccionó para Venga la Alegría.

“Desde octubre del año pasado, la parte demandante puso una solicitud de remoción de albacea y de tutor, desde octubre de 2025. En noviembre de 2025 nosotros contestamos diciendo que no tenemos ningún inconveniente con la remoción, que el juez haga lo que crea más conveniente para el bien superior del niño”, comentó.

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De igual manera, detalló:

“Es una petición que está desde el año pasado y todavía no se resuelve, espero que también se resuelva en el mismo sentido”.

En el programa se mostró el documento fechado en noviembre de 2025 y emitido por el abogado del esposo de Maribel.

Ahí se señalaba que Chacón acataría lo estipulado por el juez y remarcaba que tomó el puesto de albacea porque Imelda Tuñón se lo habría pedido.

“Si bien es cierto que fue designado y aceptó el cargo de albacea, también cierto es que mi representado ha manifestado en todo momento que tal situación obedeció a que la propia Imelda Andrea Garza Tuñón fue quien le pidió que así lo hiciera, pero de ninguna manera tiene interés alguno en tener o seguir dentando dicho cargo”, se lee en el documento.

Durante las declaraciones a Venga la Alegría, Chacón remarcó:“Para nosotros es un descanso, respirar de esas responsabilidades, lo que quisiéramos es que todo se acabe”

Maribel Guardia Marco Chacón
Maribel Guardia y Marco Chacón se casaron en 2011 y llevan juntos como pareja más de dos décadas (Foto: Instagram)

Addis Tuñón asume la tutela de José Julián tras decisión judicial

El 20 de mayo se dio a conocer que un juez designó a Addis Tuñón como tutora definitiva de José Julián, desplazando así a Maribel Guardia de la función que ostentaba desde la muerte de Julián Figueroa.

De acuerdo con lo dicho en De primera mano y confirmado por la propia periodista, su nombramiento es resultado de un proceso legal en el que participaron varias personas y se formalizó hace dos semanas.

Tuñón, quien es tía materna del menor y periodista en el mismo programa, declaró que la prioridad es garantizar el bienestar del niño y administrar correctamente los bienes heredados por su padre.

“Con todo el amor que le tengo al menor y con toda la cercanía que tenemos”, enfatizó Tuñón sobre la aceptación de la responsabilidad.

La nueva tutora insistió en que el proceso de remoción del albacea requiere una rendición de cuentas ante juez y familia, y que la transparencia es esencial para el futuro del menor.

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