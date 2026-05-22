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México concentra los ataques ‘íncel’ más recientes: ONU Mujeres alerta sobre auge de la manósfera

La “incelificación” dentro de las plataformas refleja una normalización y expansión de discursos antifeministas y de odio

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Ilustración plana: hombre frente a portátil rodeado de burbujas con "incel", "simp", "joker" y caras enojadas. Siluetas de mujeres y personas LGBTIQ+ en los bordes.
Ilustración que muestra la manosfera como un entorno digital tóxico donde una figura masculina central interactúa con insultos en línea, mientras siluetas de mujeres y personas LGBTIQ+ son marginadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de la manosfera y la difusión de discursos sobre violencia en redes sociales han planteado nuevos desafíos para la convivencia y equidad entre hombres y mujeres, de acuerdo con Elisa García-Mingo, profesora de sociología de la Universidad Complutense de Madrid, durante un conversatorio celebrado en la UNAM.

La especialista describió este fenómeno como un “artefacto sociocultural digital contemporáneo”, necesario para comprender las actuales relaciones de género, el retroceso de los derechos igualitarios y el proceso de desdemocratización en marcha.

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En los últimos años, el interés público por los ínceles (varones que se definen como célibes involuntarios) ha ido en aumento, impulsado por la preocupación ante la misoginia digital y el impacto de esta subcultura en las relaciones igualitarias.

Desde 2018, las búsquedas en línea sobre términos como “qué es ser íncel”, “qué es un simp”, y otros relacionados con la rebelión íncel se han incrementado de manera exponencial, creando preocupación en la sociedad.

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El término manosfera abarca comunidades virtuales, perfiles en redes, creadores de contenido y expresiones digitales (memes, stickers) que difunden una visión limitada y violenta de la masculinidad.

Investigar este suceso es de suma importancia debido a su vinculación con el crecimiento de culturas digitales tóxicas y la transformación de internet en un espacio de maltrato, especialmente para mujeres, niñas y personas LGBTIQ+.

Ilustración de una telaraña gigante con íconos de redes sociales. Una silueta masculina atrapada en el centro con palabras de odio; pequeñas figuras intentan escapar.
Una ilustración conceptual muestra a una silueta masculina atrapada en una telaraña gigante hecha de íconos de redes sociales y palabras de odio, con figuras intentando escapar de sus hilos mortales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ‘inceles’ y las consecuencias sociales de la manosfera

La “incelificación” dentro de las plataformas refleja una normalización y expansión de discursos antifeministas y de odio, afectando no solo a las comunidades virtuales, sino también a la vida cotidiana y a las juventudes masculins.

García-Mingo afirmó que la raíz de este fenómeno radica en la creencia de que la atracción física es inmodificable y que ciertos atributos genéticos determinan el éxito social y afectivo. Según los ínceles, ellos carecen de esos rasgos, por lo que, aseguran ser víctimas de discriminación y rechazo.

ONU Mujeres emite alerta internacional por inceles

Un estudio realizado en 2024 en Reino Unido, con más de 500 participantes que se autodefinen como ínceles, reveló que la edad promedio de este grupo es de 25 años, la mayoría son heterosexuales, sin descendencia y el 42 % pertenecen a minorías étnicas y votan por partidos de izquierda.

Una fracción considerable presenta condiciones de neurodivergencia, como autismo, y altos índices de depresión. “Uno de cada cinco pensó en suicidarse todos los días durante las últimas dos semanas”, reveló la académica.

En 2025, ONU Mujeres emitió una alerta internacional sobre el avance de la manosfera y su peligro para la igualdad de género. Los últimos ataques registrados en el mundo han tenido lugar en México, lo que refuerza la urgencia de abordar el fenómeno desde una perspectiva integral y comunitaria.

La experta enfatizó la necesidad de un trabajo ético, local y comprometido por parte las autoridades, las instituciones y los movimientos sociales para comprender el incelibato y contrarrestar la difusión de la misoginia y la violencia juvenil.

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