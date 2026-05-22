“La Vida Es”: el caótico y luminoso viaje hacia el autodescubrimiento femenino contado por Lorena Villarreal

Lorena Villarreal aprovecha el mensaje de la cinta para destacar la urgencia de romper tabúes y alzar la voz ante problemáticas como las desapariciones forzadas, asegurando que el cine debe abrir espacios de conversación y reflejar la realidad femenina vivida en el país. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México - Fotos cortesía: Barraca Producciones)

El estreno en México de La vida es marca un momento especial para el cine nacional. La cinta llegó a salas este 21 de mayo después de un destacado recorrido por festivales internacionales como Mar del Plata, Göteborg y el Chicago Latino Film Festival.

La película es mucho más que la historia de Nora, una mujer a que está a punto de experimentar la temible crisis de los 40; es el retrato coral de todo lo que se transforma cuando la vida deja de parecerse a lo que imaginamos.

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'La vida es' utiliza elementos como el caos, la nostalgia y la duda para retratar la complejidad de la experiencia femenina. (Foto cortesía: Barraca Producciones)

En el set se respiraba algo más que trabajo: había risas, miradas cómplices y hasta ovejas de peluche. Así lo recuerdan Lorena Villarreal, Natalia Plascencia y Naian González, directora y protagonistas, quienes compartieron para Infobae México el proceso íntimo que dio forma a la historia.

La vida es no teme a los saltos en el tiempo, las explicaciones en pantalla, ni a la ruptura de la cuarta pared. Al contrario: el filme abraza el caos, la nostalgia y la duda como partes esenciales de la experiencia femenina, apuntando hacia una sola pregunta: ¿qué sentido tiene todo esto?

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El proceso creativo de Lorena Villarreal para abrazar la complejidad

Desde el primer boceto, Lorena Villarreal se propuso que la película fuera tan compleja, caótica y coherente como la vida misma: “Tratamos de poner en dos horas la complejidad de la vida y de las mujeres dentro de una historia“.

El filme narra la historia de Nora, una mujer enfrentando la crisis de los 40, explorando la transformación personal y las expectativas de la vida. (Foto cortesía: Barraca Producciones)

Villarreal quiso además que la música evocara la infancia y la memoria de los personajes: “Fue una amalgama de cosas, porque es un elemento dentro del cine que tiene su propio universo...”.

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Todos los elementos del largometraje de Lorena Villarreal están cuidadosamente diseñados como capas emocionales interconectadas y contribuyen a construir una narrativa cinematográfica compleja. (Foto cortesía: Barraca Producciones)

Desde el guión y la música hasta la fotografía y la edición —que saltan entre el 35 mm y el digital— fueron pensados como capas emocionales, donde cada salto en el tiempo ayuda a comprimir y expandir la experiencia de una vida.

Familia elegida: la fuerza detrás de la pantalla

Buena parte del corazón de La vida es está en la relación genuina entre sus protagonistas. Natalia Plascencia (Nora) recordó cómo, antes de rodar, tuvieron la oportunidad de convivir y contarse quiénes eran, lo que permitió que la afinidad surgiera de manera natural: “Creo que fue esencial para poder conocernos bien. Fue muy bello”.

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Por otro lado, Villarreal destacó que nunca hizo falta forzar las relaciones; bastó con propiciar circunstancias para que la complicidad floreciera: “Se logró de forma natural entre ustedes, es lo que yo sentí... sólo propiciamos ambientes en donde se pudieran dar esos momentos o conexiones”.

La directora destacó que Paulina García y Geraldine Zinat completaron el grupo de protagonistas junto a Plascencia y González, consolidando la idea de una "familia elegida". (Foto cortesía: Barraca Producciones)

Ambas señalaron que Paulina García y Geraldine Zinat completaron el tejido de una familia elegida, donde la broma y el cariño pasaron de los ensayos a las escenas. Esta cercanía se tradujo en una naturalidad palpable, que convierte al espectador en confidente de emociones, silencios y deseos.

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Nombrar el dolor: tabúes, cicatrices y lo que no se dice

La violencia contra las mujeres, las desapariciones y los tabúes aparecen en la vida de Nora y sus allegados con la misma naturalidad —y crudeza— con la que emergen en la realidad mexicana.

Las desapariciones de mujeres en el país surgen en la narrativa como una problemática tan naturalizada como alarmante en la sociedad mexicana. (Foto cortesía: Barraca Producciones)

Naian González (Ely) lo señala sin rodeos: “Creo que este tema es algo con lo que todas las mujeres vivimos, ya sea que hayamos desafortunadamente tenido un caso cercano o sencillamente el estar vivas y andar por el país".

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La actriz subrayó: “En estos tiempos, en donde sabemos que hay tantos feminicidios, es una realidad muy presente que nos hace estar alertas siempre”.

La actriz Naian González Norvind resalta que vivir en México siendo mujer implica compartir el temor y estar siempre alerta ante la amenaza de violencia en el país. (Foto cortesía: Barraca Producciones)

Villarreal hizo hincapié en la urgencia de no minimizar ni callar estos problemas: “Es que ese es el mensaje, el tema de mayor impacto en México para las mujeres, es la realidad. Yo siento que sí, se tiene que hablar más de estos temas“.

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La experiencia humana de La vida es

La vida es se sostiene sobre una identidad visual y sonora poderosa, una estructura narrativa que desafía lo lineal y una apuesta por la empatía que invita a la audiencia a mirar su propia vida con menos miedo y reservas.

El filme muestra que el caos, la belleza, la risa y las heridas pueden compartir el mismo espacio. La dedicatoria “Para mamá” al final de la cinta, nace de un lugar profundamente personal, pero apunta a una universalidad con la que muchas mujeres y familias pueden identificarse.

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La Vida Es cierra con un emotivo homenaje dirigido a la madre, tocando fibras familiares y apostando por la empatía universal para enfrentar la vida con menos miedo y reservas. (Foto cortesía: Barraca Producciones)

Así, La vida es se consolida como una propuesta honesta que, tras su recorrido internacional, encuentra en México el escenario ideal para abrir conversaciones y romper silencios.