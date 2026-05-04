México

Estos son los alimentos que ayudan a bajar la presión arterial, según los expertos de Harvard

Añadir porciones indicadas de vegetales, frutas, pescado y lácteos bajos en grasa promueve niveles normales de presión arterial, lo que puede evitar daños en órganos y posibles deterioros de la memoria, de acuerdo con expertos en salud

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Medir la presión arterial al menos una vez cada seis meses permite identificar a tiempo la hipertensión, sobre todo en personas adultas con factores de riesgo. (Imagen ilustrativa Infobae).
Medir la presión arterial al menos una vez cada seis meses permite identificar a tiempo la hipertensión, sobre todo en personas adultas con factores de riesgo. (Imagen ilustrativa Infobae).

En México, 29.9% de la población adulta presenta hipertensión, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT).

Una alimentación adecuada puede reducir de forma notable la presión arterial y disminuir el riesgo de complicaciones graves, como infarto cerebral, fallo cardíaco y daño renal.

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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en la mayoría de los países de América.

Más allá de limitar el consumo de sal, la dieta enfocada en el control de la hipertensión incorpora verduras frescas, frutas, cereales integrales y grasas insaturadas, según la Escuela de Medicina de Harvard.

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Ilustración en acuarela de una mesa con platos de frutas, verduras, frutos secos y cereales. Un corazón rojo y un tensiómetro están en primer plano frente a una ventana luminosa.
El consumo excesivo de sodio y productos ultraprocesados es una de las principales causas de aumento en la presión arterial en la población mexicana. (Imagen ilustrativa Infobae).

Una dieta basada en verduras, frutas, cereales integrales y grasas insaturadas puede disminuir la presión arterial, el riesgo de accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y daño renal, de acuerdo con recomendaciones de la Universidad de Harvard.

Este enfoque alimentario es eficaz tanto para prevenir la hipertensión como para complementar el tratamiento farmacológico en personas diagnosticadas.

Dietas DASH y Mediterránea: bajan la presión arterial y previenen daño en órganos

Los ensayos clínicos analizados por los expertos en salud de la Universidad de Harvard indican que planes de alimentación como la DASH (Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión) y el patrón mediterráneo contribuyen a reducir la presión arterial.

Vista cenital de un mango en cubos, garbanzos, jitomates cherry, cilantro fresco y rodajas de chile rojo sobre una superficie de madera clara.
El sobrepeso, la inactividad física y el consumo excesivo de alcohol y tabaco son factores que favorecen el desarrollo de hipertensión. (Imagen ilustrativa Infobae).

Estos cambios no solo disminuyen la presión, sino que también previenen consecuencias como accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, daño renal, disminución de la capacidad visual y deterioro de la memoria.

La hipertensión es una condición silenciosa. La mayoría de las personas desconoce su presencia hasta la aparición de efectos graves en la salud o una medición casual de la presión arterial.

Alimentos que reducen la presión arterial

La institución propone una guía semanal que incluye al menos cuatro porciones de hojas verdes, tres de brócoli o coliflor, fruta fresca, dos raciones de pescado, consumo moderado de carnes rojas, leguminosas, productos lácteos bajos en grasa, cereales integrales, nueces y grasas saludables, como el aceite de oliva.

Vista cenital de una mesa de madera rústica con una abundante selección de alimentos frescos que incluyen carne roja, pollo, pescado, huevos, vegetales, frutas y cereales.
La hipertensión generalmente no produce síntomas, por lo que muchas personas desconocen que viven con esta condición.(Imagen ilustrativa Infobae).

La ingesta total de sal semanal debe limitarse a alrededor de dos y un tercio de cucharadita, de acuerdo con la Universidad.

Para alimentos procesados, los expertos sugieren elegir opciones bajas en sodio.

La alimentación saludable ataca el origen de la presión arterial elevada y reduce riesgos a largo plazo

Los fármacos antihipertensivos suelen lograr una reducción eficaz de la presión, pero pueden ocasionar efectos adversos y no abordan la raíz del problema, generalmente relacionada con los hábitos alimentarios.

Mujer latina de unos 40 años sentada a una mesa de cocina con un plato de bayas, tostada de aguacate, aguacate, espinacas y un vaso de agua.
Para una medición precisa de la presión arterial, se recomienda estar sentado, relajado y evitar café o alcohol antes del procedimiento.(Imagen ilustrativa Infobae).

Integrar en la dieta alimentos saludables incide directamente en el control de la presión arterial y protege órganos vitales.

El enfoque no depende de un único alimento, sino de la construcción de un patrón de alimentación diversificado y constante, según los especialistas de la Universidad de Harvard.

La institución advierte que mantener este tipo de dieta puede ser complicado por factores culturales o por la disponibilidad de alimentos, pero destaca la reducción comprobada del riesgo de accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y daño renal cuando se hace a tiempo.

Ilustración de una persona sentada en una mesa de madera con un cuenco de frutas, hojas verdes, cereal y una taza de té, frente a una ventana soleada.
El monitoreo regular de la presión arterial permite detectar de manera temprana variaciones que podrían indicar la necesidad de ajustar la dieta o el tratamiento. (Imagen ilustrativa Infobae).

La dieta saludable: prevención y complemento para controlar la hipertensión

El principal beneficio de las dietas tipo DASH y mediterránea reside en su capacidad de actuar antes de que la presión arterial alcance niveles críticos y en su función complementaria cuando existen diagnósticos y tratamiento farmacológico.

La división de publicaciones de la Facultad de Medicina de Harvard indica que adoptar estrategias alimentarias respaldadas por la evidencia científica es efectivo para contener la progresión de la hipertensión y reducir las secuelas, como la pérdida de la visión o el deterioro cognitivo.

El control de la presión arterial mediante la alimentación exige elecciones conscientes cada semana y la vigilancia regular de los valores para identificar cambios oportunamente.

Vista aérea de espinacas, pimiento, cítricos, aguacate, frijoles, lentejas, garbanzos, quinua, fresas, pan y semillas de calabaza sobre madera.
La restricción moderada de sodio en la dieta es clave para controlar la presión arterial, pero elegir alimentos frescos en lugar de procesados también contribuye a reducir el consumo total de sal. (Imagen ilustrativa Infobae).

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