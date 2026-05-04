Estos son los alimentos que ayudan a bajar la presión arterial, según los expertos de Harvard

En México, 29.9% de la población adulta presenta hipertensión, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT).
Una alimentación adecuada puede reducir de forma notable la presión arterial y disminuir el riesgo de complicaciones graves, como infarto cerebral, fallo cardíaco y daño renal.
PUBLICIDAD
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en la mayoría de los países de América.
Más allá de limitar el consumo de sal, la dieta enfocada en el control de la hipertensión incorpora verduras frescas, frutas, cereales integrales y grasas insaturadas, según la Escuela de Medicina de Harvard.
PUBLICIDAD
Una dieta basada en verduras, frutas, cereales integrales y grasas insaturadas puede disminuir la presión arterial, el riesgo de accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y daño renal, de acuerdo con recomendaciones de la Universidad de Harvard.
Este enfoque alimentario es eficaz tanto para prevenir la hipertensión como para complementar el tratamiento farmacológico en personas diagnosticadas.
PUBLICIDAD
Dietas DASH y Mediterránea: bajan la presión arterial y previenen daño en órganos
Los ensayos clínicos analizados por los expertos en salud de la Universidad de Harvard indican que planes de alimentación como la DASH (Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión) y el patrón mediterráneo contribuyen a reducir la presión arterial.
Estos cambios no solo disminuyen la presión, sino que también previenen consecuencias como accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, daño renal, disminución de la capacidad visual y deterioro de la memoria.
PUBLICIDAD
La hipertensión es una condición silenciosa. La mayoría de las personas desconoce su presencia hasta la aparición de efectos graves en la salud o una medición casual de la presión arterial.
Alimentos que reducen la presión arterial
La institución propone una guía semanal que incluye al menos cuatro porciones de hojas verdes, tres de brócoli o coliflor, fruta fresca, dos raciones de pescado, consumo moderado de carnes rojas, leguminosas, productos lácteos bajos en grasa, cereales integrales, nueces y grasas saludables, como el aceite de oliva.
PUBLICIDAD
La ingesta total de sal semanal debe limitarse a alrededor de dos y un tercio de cucharadita, de acuerdo con la Universidad.
Para alimentos procesados, los expertos sugieren elegir opciones bajas en sodio.
PUBLICIDAD
La alimentación saludable ataca el origen de la presión arterial elevada y reduce riesgos a largo plazo
Los fármacos antihipertensivos suelen lograr una reducción eficaz de la presión, pero pueden ocasionar efectos adversos y no abordan la raíz del problema, generalmente relacionada con los hábitos alimentarios.
Integrar en la dieta alimentos saludables incide directamente en el control de la presión arterial y protege órganos vitales.
PUBLICIDAD
El enfoque no depende de un único alimento, sino de la construcción de un patrón de alimentación diversificado y constante, según los especialistas de la Universidad de Harvard.
La institución advierte que mantener este tipo de dieta puede ser complicado por factores culturales o por la disponibilidad de alimentos, pero destaca la reducción comprobada del riesgo de accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y daño renal cuando se hace a tiempo.
PUBLICIDAD
La dieta saludable: prevención y complemento para controlar la hipertensión
El principal beneficio de las dietas tipo DASH y mediterránea reside en su capacidad de actuar antes de que la presión arterial alcance niveles críticos y en su función complementaria cuando existen diagnósticos y tratamiento farmacológico.
La división de publicaciones de la Facultad de Medicina de Harvard indica que adoptar estrategias alimentarias respaldadas por la evidencia científica es efectivo para contener la progresión de la hipertensión y reducir las secuelas, como la pérdida de la visión o el deterioro cognitivo.
El control de la presión arterial mediante la alimentación exige elecciones conscientes cada semana y la vigilancia regular de los valores para identificar cambios oportunamente.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD