Oficial: México permite ingresar estos artículos sin pagar impuestos, pero hay una cantidad máxima que no puedes rebasar

La Agencia Nacional de Aduanas de México determina qué bienes pueden ingresar los pasajeros internacionales en su equipaje personal, sin y con pago de impuestos. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Al ingresar a México como pasajero internacional, la Agencia Nacional de Aduanas de México permite traer ciertos bienes personales sin pagar impuestos, siempre que sean de uso propio y no para fines comerciales.

Entre los objetos libres de impuestos figuran prendas de vestir, calzado, artículos para bebés, medicamentos, juguetes y dispositivos electrónicos personales en cantidades limitadas.

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La normativa también establece límites sobre el trato a animales de compañía y las facilidades para periodistas extranjeros, así como precisiones sobre los periodos y requisitos para franquicias grupales y excepciones aplicables a bebidas alcohólicas, tabaco y combustibles.

Los programas “Heroínas y Héroes Paisanos” fijan condiciones particulares para los bienes de franquicia durante temporadas de alto flujo migratorio, como verano e invierno. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Monto máximo de mercancías al equipaje personal

El monto máximo que una persona puede importar como mercancía adicional al equipaje personal, sin pagar impuestos, es de 500 dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en pesos mexicanos o cualquier otra divisa aceptada.

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Para comprobar el valor, las personas deben presentar facturas o comprobantes de venta. Si no los tienen, el personal de la aduana puede estimar el valor de los bienes.

Para hacer válida la franquicia, los comprobantes fiscales deben emitirse dentro de la franja fronteriza.

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Las familias que ingresan juntas a México pueden sumar sus bienes de franquicias individuales. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Las familias que ingresan juntas y utilizan el mismo medio de transporte pueden sumar sus franquicias individuales, aumentando el límite libre de impuestos. Esta facilidad solo aplica si todos llegan al mismo tiempo y por la misma vía.

No todas las mercancías pueden incluirse en la franquicia. La autoridad prohíbe el ingreso de bebidas alcohólicas, tabacos labrados y combustible automotriz.

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Bienes que conforman el equipaje personal libre de impuestos

El equipaje personal incluye bienes de uso diario y objetos necesarios para la estancia temporal en el país.

Cada pasajero puede traer, sin pago de impuestos, ropa y calzado adecuados, artículos para bebés como cunas portátiles, sillas, carriolas y accesorios.

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Se permite el ingreso de hasta dos cámaras fotográficas o de video, tres teléfonos celulares, una agenda electrónica, dos tabletas electrónicas y dos laptops para uso personal.

Para personas adultas, se autoriza el ingreso de hasta 20 cajetillas de cigarros, 25 puros o 200 gramos de tabaco, tres litros de bebidas alcohólicas y seis litros de vino.

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Los artículos para bebé permitidos en el equipaje personal incluyen cunas portátiles, carriolas y sillas. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Bienes de entretenimiento

En entretenimiento, el reglamento autoriza tres paquetes de software, cinco dispositivos de almacenamiento digital, cinco juguetes y una consola de videojuegos con cinco títulos.

Además, se aceptan cinco discos láser, diez DVD y treinta CD, junto con libros y revistas impresas.

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También se pueden ingresar dos instrumentos musicales, una tienda de campaña, implementos de campamento y un juego de herramienta de mano.

Artículos médicos

La normativa permite un aparato para medir la presión arterial, uno para glucosa y medicamentos de uso personal.

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Si las medicinas son psicotrópicas, se requiere receta médica.

Mayores de edad o personas con discapacidad pueden transportar objetos que faciliten su movilidad, como sillas de ruedas, bastones y andaderas.

Mascotas, animales de compañía y fauna silvestre: requisitos y límites

La regulación permite la importación de hasta tres mascotas o animales de compañía por pasajero, como gatos, perros, canarios, tortugas, periquitos australianos, hámsteres, cuyos, ninfas, hurones y aves silvestres pequeñas.

Es obligatorio presentar un certificado zoosanitario expedido por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

Para animales de vida silvestre, se requiere además el Registro de Verificación emitido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Los objetos necesarios para el traslado y cuidado de los animales, como transportadoras y artículos de aseo, están permitidos.

No está permitido ingresar aves rapaces ni animales de vida silvestre que no cuenten con la documentación requerida. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Importación temporal de equipo para actividades periodísticas

Las normas aduaneras contemplan disposiciones para personas que trabajan en prensa, radio o televisión y residen en el extranjero.

Pueden optar por presentar una lista de artículos y constancia del consulado mexicano, sin necesidad de agente aduanal ni pedimento oficial, o utilizar un Cuaderno ATA, que permite importar temporalmente equipo por hasta seis meses.

El cumplimiento de las disposiciones aduaneras al ingresar a México garantiza el libre tránsito de los bienes permitidos. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Sanciones por incumplimiento de las normas aduaneras

Las personas que excedan la franquicia de 500 dólares de los Estados Unidos de América o introduzcan bienes prohibidos deben declararlo ante la autoridad aduanera y cubrir los impuestos y sanciones.

Omitir la declaración puede resultar en decomiso de bienes y multas conforme a la legislación mexicana.

La Agencia Nacional de Aduanas de México recomienda consultar la lista de bienes permitidos y conservar facturas para facilitar la inspección y evitar sanciones en las aduanas del país.