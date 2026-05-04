Tecno

Qué juegos puedes descargar gratis en Steam hoy: cuatro propuestas nuevas disponibles

Accede a tu cuenta, busca los títulos destacados y añádelos a tu biblioteca; las promociones pueden terminar en cualquier momento

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Juegos gratis en Steam: Unknown Entity, Boudewijn, My CV y VAGUS ya disponibles para descargar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arranca la semana con novedades en el mundo del gaming: Steam, una de las plataformas líderes para videojuegos de PC, ha liberado cuatro títulos gratuitos que puedes sumar a tu biblioteca. Estas promociones, aunque a menudo pasan desapercibidas frente a los grandes lanzamientos, ofrecen experiencias frescas, creativas y, en muchos casos, inesperadas.

Probar nuevos juegos sin costo es una excelente forma de descubrir mecánicas originales, apoyar a desarrolladores independientes y ampliar tu catálogo digital.

PUBLICIDAD

La importancia de estas oportunidades va más allá del simple ahorro: permiten experimentar conceptos que de otro modo podrían quedar ocultos bajo el radar y abren la puerta a descubrir joyas ocultas en el vasto universo de Steam. Si quieres aprovechar la diversidad y la innovación del gaming en PC, no dejes pasar estas propuestas gratuitas.

Vista lateral de un hombre sonriendo y jugando un videojuego en un setup de tres monitores, con un gran logo iluminado de Steam en la pared de ladrillo.
Steam impulsa la creatividad indie con cuatro títulos gratuitos: una apuesta por la diversidad y la experimentación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro juegos gratis en Steam para empezar la semana

Boudewijn: Una propuesta experimental que combina elementos narrativos con una estética peculiar y llamativa. El título invita a experimentar el juego desde una perspectiva diferente, mezclando arte digital y experiencia interactiva. Si buscas algo fuera de lo común, esta es una opción refrescante.

PUBLICIDAD

Vagus: Un juego abstracto y artístico centrado en la exploración sensorial. Aquí, la experiencia se construye a partir de sensaciones y paisajes que desafían la lógica tradicional del videojuego. Es ideal si te interesa el arte digital, la música ambiental y los títulos que buscan provocar emociones a través de lo visual y lo auditivo.

My CV: Este curioso título juega con el concepto de currículum interactivo. Aporta creatividad y diseño en una experiencia poco habitual, en la que explorarás la construcción de tu propia hoja de vida en formato lúdico. Es perfecto para quienes aprecian propuestas originales y el cruce entre lo laboral y el videojuego.

Unknown Entity: Un juego de exploración y misterio con ambientación inquietante. Deberás avanzar descubriendo qué secretos esconde su mundo, enfrentando situaciones desconocidas y desafiando tu capacidad de observación. Es ideal para quienes disfrutan de atmósferas densas y narrativas impredecibles.

Cómo reclamar los juegos gratis en Steam: guía rápida

Primer plano de una mano sobre un teclado gaming negro retroiluminado con luces LED azules y verdes. Un dedo presiona la tecla "Shift".
Reclama Unknown Entity, Boudewijn, My CV y Vagus antes del viernes y disfruta de nuevos géneros, arte digital y creatividad sin costo, apoyando a desarrolladores emergentes y enriqueciendo tu experiencia digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Accede a tu cuenta de Steam: Ingresa a través de la aplicación en tu PC o desde store.steampowered.com.
  2. Busca los juegos gratuitos: Utiliza la barra de búsqueda para localizar cada título o explora la sección de juegos gratuitos y novedades.
  3. Añade los juegos a tu biblioteca: Haz clic en “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar” en la página de cada juego mientras el precio siga en 0,00 euros o dólares.
  4. Confirma la adquisición: Tras este paso, el juego quedará guardado en tu biblioteca de Steam, disponible para instalar en cualquier momento, incluso después de que termine la promoción.

Consejos para no perder futuras oportunidades

  1. Revisa frecuentemente la sección de promociones y juegos gratuitos, ya que algunas ofertas pueden desaparecer sin previo aviso.
  2. Activa las notificaciones de Steam para recibir alertas sobre nuevos lanzamientos y promociones exclusivas.
  3. Explora títulos relacionados o recomendados: muchas campañas de juegos gratuitos vienen acompañadas de descuentos en otros juegos del mismo estudio o género.
  4. Comparte estas promociones con amigos: jugar en grupo hace más divertida la experiencia y permite descubrir juntos nuevas propuestas.

La oferta regular de juegos gratuitos en Steam no solo amplía las opciones para los jugadores, también fomenta la experimentación y apoya a desarrolladores independientes que apuestan por ideas distintas. Reclamar estos títulos es una forma inteligente de diversificar la biblioteca, conocer nuevas mecánicas e impulsar el dinamismo de la industria.

Antes del viernes, revisa tu cuenta de Steam y añade estos cuatro juegos gratuitos para renovar tu catálogo sin gastar dinero. Steam sigue siendo una referencia para quienes buscan variedad, creatividad y nuevas experiencias en el universo del gaming para PC. Mantente atento a las novedades diarias para no perder oportunidades y disfrutar de todo lo que el gaming digital tiene para ofrecer.

Temas Relacionados

DescargarSteamJuegos gratisVideojuegosPCTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La inteligencia artificial transforma el valor de las habilidades humanas en el trabajo

Un cambio acelerado en las exigencias laborales redefine la demanda de capacidades, impulsando a las empresas y a los profesionales a priorizar competencias interpersonales y adaptativas para afrontar la automatización y la digitalización

La inteligencia artificial transforma el valor de las habilidades humanas en el trabajo

Recibiste un código de verificación de WhatsApp sin pedirlo: qué significa y cómo proteger tu cuenta

No compartir el código, activar la verificación en dos pasos y revisar dispositivos vinculados son claves para evitar fraudes y mantener segura tu cuenta ante intentos de robo o suplantación

Recibiste un código de verificación de WhatsApp sin pedirlo: qué significa y cómo proteger tu cuenta

Cómo la IA consigue imágenes espaciales más nítidas desde la Tierra: el avance detrás del modelo Neo

La combinación de redes neuronales y técnicas de aprendizaje profundo permite recuperar detalles perdidos por la atmósfera, optimizando el análisis de datos masivos

Cómo la IA consigue imágenes espaciales más nítidas desde la Tierra: el avance detrás del modelo Neo

Free Fire: estos son los códigos gratis del 4 y 5 de mayo y cómo usarlos

Garena lanza una nueva tanda de códigos canjeables en 24 horas, permitiendo a millones de jugadores acceder a contenido premium de manera gratuita

Free Fire: estos son los códigos gratis del 4 y 5 de mayo y cómo usarlos

Correos falsos, mensajes de texto y llamadas fraudulentas: la guía para identificar y evitar el phishing

Expertos internacionales explican cómo funcionan estos ataques, su impacto en la comunidad y qué medidas concretas pueden adoptarse para evitarlos

Correos falsos, mensajes de texto y llamadas fraudulentas: la guía para identificar y evitar el phishing
DEPORTES
Los tres partidos que cerrarán el Torneo Apertura y definirán los cruces de los playoffs: todo lo que hay que saber

Los tres partidos que cerrarán el Torneo Apertura y definirán los cruces de los playoffs: todo lo que hay que saber

El detrás de escena de la visita de Messi a la F1 en Miami: del video de Antonela Roccuzzo al emotivo mensaje de Colapinto

Dolor en el automovilismo: murió Talía Mansilla, la hija del ex piloto argentino rival de Ayrton Senna, en un trágico accidente

“Privacidad”: la declaración del dueño de la agencia del escándalo que ofrecía servicios de prostitución a futbolistas

Una figura del Inter imitó a Michael Jackson en medio de los festejos por el título de la Serie A y causó furor

TELESHOW
La nueva etapa de Marcelo Tinelli: proyectos rumbo al Mundial y un romance confirmado con Rossana Almeyda

La nueva etapa de Marcelo Tinelli: proyectos rumbo al Mundial y un romance confirmado con Rossana Almeyda

Wanda Nara y Kennys Palacios juntos en Uruguay después de rumores de pelea: “Me encontré con una amiga”

El desafío de Oriana Sabatini al publicar su primera novela: “Escribir me enfrentó a emociones intensas”

Ángela Torres recordó la dura traición de una amiga: la indirecta hacia Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto

Relax, playa y amigos de cuatro patas: las mini vacaciones de Eleonora Wexler al lado del mar

INFOBAE AMÉRICA

Tras 27 días de marcha, indígenas llegan a La Paz para exigir la derogación de una ley sobre tierras

Tras 27 días de marcha, indígenas llegan a La Paz para exigir la derogación de una ley sobre tierras

La Corte de Constitucionalidad ordena ajustes inmediatos en procesos de acogimiento y adopción infantil en Guatemala

Los líderes europeos expresan sorpresa tras el retiro de tropas estadounidenses en Alemania

El 79.4% de los salvadoreños que envían remesas desde Estados Unidos tiene entre 28 y 57 años, según el Banco Central de Reserva

El volcán Mayon expulsó ceniza en Filipinas y obligó a evacuar a más de 300 familias