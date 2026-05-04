Definidas las semifinales de la Liga Mx Femenil, qué equipos competirán por el título

Rayadas vs Pachuca y América vs Toluca, estos serán los encuentros que definirán a los dos finalistas. (Nahomi Liscano / EMX imageStudio Sport)

Este domingo quedaron definidos los cruces de semifinales de la Liga MX Femenil, donde Pachuca y Toluca se convirtieron en las últimas invitadas a esta instancia, tras eliminar a Chivas y Tigres respectivamente en la etapa de cuartos de final.

Toluca hace historia al vencer a Tigres

Las Diablas se enfrentarán al América en semifinales. (Nahomi Liscano / EMX imageStudio Sport)

Toluca protagonizó la gran sorpresa de los cuartos de final al eliminar a Tigres, las máximas ganadoras de la Liga MX Femenil. El proyecto mexiquense ya daba indicios de una buena gestión de la directiva desde la temporada pasada, liderado por figuras internacionales como Eugénie Le Sommer, Amandine Henry, Sofia Jakobsson, Faustine Robert y Deneisha Blackwood, donde han demostrado que pueden pelearle a las máximas potencias de la liga.

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Tras irse abajo en el medio tiempo del partido de ida, las Diablas nunca bajaron los brazos y fueron hacia enfrente, logrando revertir el marcador adverso y llevándose la ventaja global de 2-1 al Estadio Universitario.

A pesar de partir como víctimas, el equipo mexiquense sorprendió a las Amazonas al adelantarse con un cabezazo de Diana Guatemala para poner a Toluca cerca de las semifinales. Finalmente, Faustine Robert selló la obra con una buena ejecución desde los once pasos.

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Pese a que Tigres todavía logró un gol en la recta final del partido, su falta de contundencia les impidió acceder a la siguiente ronda y con ello las Diablas clasifican por segunda vez en su historia a las semifinales de la Liga Mx Femenil, donde se enfrentará al América.

Pachuca vence con autoridad de Chivas

Las Tuzas vencieron a Chivas para avanzar a la siguiente ronda. (EFE/Miguel Sierra)

El partido de ida dejó un hecho histórico para Chivas, ya que Alicia Cervantes se convirtió en la máxima goleadora de la institución con 161 tantos, superando las 160 dianas de Omar Bravo.

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Aunque Jasmine Cazarez amplió la ventaja para el Rebaño Sagrado, Andrea Pereira devolvió la ilusión al Pachuca con un penal que dejó el global 1-2 a favor de las tapatías.

Con una mínima ventaja, las Tuzas recibieron al Guadalajara en el Estadio Hidalgo con mayoría de aficionados rojiblancos en las gradas. Desde los primeros minutos, Pachuca fue ampliamente superior al Rebaño Sagrado, pues salieron con todo en búsqueda del gol que les otorgaba el pase a la siguiente ronda.

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Fue entonces cuando Natalia Mauleón rompió el cero y puso con ventaja al Pachuca, poniéndolas momentáneamente en la siguiente ronda. Cuando mejor jugaba Chivas, Charlyn Corral sentenció la eliminatoria con un gol sobre el final del juego, catapultando a las Tuzas hacia las semifinales.

Con este resultado, el cuadro hidalguense se enfrentará a las Rayadas de Monterrey en la antesala de la final.

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