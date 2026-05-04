México

García Harfuch aclara que no hay solicitudes de seguridad para el senador Enrique Inzunza, señalado por EEUU por vínculos con el narco

El secretario de Seguridad afirmó que “nadie ha pedido protección” en Sinaloa y explicó que el resguardo a Rubén Rocha Moya fue sugerido tras una evaluación de riesgo, no por solicitud directa

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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante la reunión del Gabinete de Seguridad con la gobernadora interina de Sinaloa, este lunes. (Crédito: captura de pantalla | Gobierno de México)
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante la reunión del Gabinete de Seguridad con la gobernadora interina de Sinaloa, este lunes. (Crédito: captura de pantalla | Gobierno de México)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que el senador sinaloense Enrique Inzunza —señalado por EEUU por presuntos vínculos con el narcotráfico— no cuenta con protección federal ni ha solicitado medidas de seguridad.

Si embargo, precisó que el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, sí cuenta con un esquema de resguardo, pero este fue sugerido por las autoridades tras una evaluación de riesgo y no derivó de una solicitud personal.

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Durante una reunión del Gabinete de Seguridad con la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, el funcionario reiteró que no existen peticiones recientes de protección por parte de actores políticos vinculados con la entidad, pese a los señalamientos públicos en torno a algunos perfiles.

“El Servicio de Protección Federal hace evaluaciones de riesgo constantemente de diferentes funcionarios. Algunos gobernadores o exgobernadores cuando salen solicitan medidas de seguridad, en este caso, no fue una solicitud, sino que se recomendó que Rubén Rocha Moya tuviera un cuerpo de seguridad. No es un dispositivo grande, son pocos elementos. Al ser Sinaloa donde ha habido hechos violentos, se considera que tenga escolta. No tenemos ningún indicio de que pueda ser atacado o siquiera de que tenga alguna amenaza”, explicó el funcionario.

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Sobre el caso específico de Inzunza, indicó que no hay ningún tipo de escolta asignada ni una solicitud formal para recibir protección.

En contraste, García Harfuch explicó que el esquema asignado a Rocha Moya fue resultado de un análisis del Servicio de Protección Federal, que realiza evaluaciones constantes sobre distintos funcionarios.

Detalló que se trata de un dispositivo reducido, integrado por pocos elementos, determinado por el contexto de seguridad en el estado, donde se han registrado hechos violentos.

El secretario subrayó que no existen indicios de amenazas directas contra el exmandatario, aunque la recomendación se emitió con base en criterios preventivos.

Sobre los homicidios en la entidad

En cuanto a la situación de seguridad en la entidad, García Harfuch indicó que no se ha identificado un repunte de violencia asociado a la licencia de Rocha Moya, aunque reconoció fluctuaciones en los niveles delictivos.

Señaló que se han registrado días sin homicidios, así como jornadas con hasta nueve casos, algunos relacionados con narcomenudeo, los cuales son atendidos en coordinación con la Fiscalía General de la República.

Finalmente, informó que el Gabinete de Seguridad mantiene una evaluación permanente sobre la situación en Sinaloa y que se ha reforzado la presencia de fuerzas federales como parte de la estrategia de seguridad en la entidad.

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