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Mundial 2026: cómo fue la última participación de la Selección de Sudáfrica en una justa mundialista

Los Bafana Bafana tendrán su cuarta participación en una Copa del Mundo

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La Selección de Sudáfrica tendrá su cuarta participación en Mundiales (X@BafanaBafana)
La Selección de Sudáfrica tendrá su cuarta participación en Mundiales (X@BafanaBafana)

La Selección de Sudáfrica volverá a competir en un Mundial luego de varios años de no hacerlo. Los Bafana Bafana son uno de los invitados a la máxima justa mundialista y estarán en la primera fase compartiendo el grupo A con México, Corea del Sur y Chequia.

Además de formar parte de los 48 equipos clasificados, el conjunto sudafricano compartirá con el Tricolor la responsabilidad de disputar el primer encuentro del torneo.

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¿Cómo fue la última participación de Sudáfrica en un Mundial?

Más de una década ha transcurrido desde la última vez que los Bafana Bafana participaron en una Copa Mundial de fútbol. La selección de Sudáfrica se presentó por última vez en la máxima cita futbolística en 2010, año en el que ejercieron como anfitriones.

En aquella edición, el equipo africano no logró avanzar más allá de la Fase de Grupos, pero dejó una imagen positiva. El debut se saldó con un empate 1-1 ante México en el partido inaugural. En el segundo compromiso, los locales recibieron una derrota contundente por 3 a 0 frente a Uruguay. Finalmente, se despidieron del torneo con un triunfo histórico 2 a 1 sobre Francia.

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El Mundial de México 2026 marcará la cuarta participación de los Bafana Bafana en una Copa del Mundo. El equipo sudafricano debutó en el torneo en Francia 1998, volvió a estar presente en Corea 2002, y posteriormente fue anfitrión en Sudáfrica 2010. Ahora, tras una prolongada ausencia, regresará a la máxima competencia internacional en la edición de 2026.

Sudáfrica disputará su cuarta Copa Mundial, tras haber debutado en la edición de 1998. (Jovani Pérez / Infobae)
Sudáfrica disputará su cuarta Copa Mundial, tras haber debutado en la edición de 1998. (Jovani Pérez / Infobae)

¿Cómo fue la clasificación de los Bafana Bafana al Mundial 2026?

Los sudafricanos consiguieron el pase a su cuarta fase final de una Copa del Mundo tras finalizar en la primera posición del grupo C en la clasificación de la CAF. El equipo sumó cinco victorias, tres empates y dos derrotas en una campaña llena de obstáculos.

La clasificación se decidió en la última jornada, cuando los sudafricanos, que llegaban en el segundo puesto, recibieron a Ruanda y aseguraron un triunfo por 3-0. Durante el proceso, el combinado se midió ante rivales destacados del continente como Nigeria y la emergente Benín. En ese momento, todas las expectativas estaban puestas en el encuentro entre Nigeria ,tercera del grupo, y Benín, que ocupaba el primer lugar.

El resultado final de 4-0 a favor de Nigeria permitió a Sudáfrica escalar a la cima de la tabla y obtener su clasificación al Mundial.

Primer plano de un hombre mirando hacia abajo, vistiendo una camiseta de fútbol verde oscuro con rayas doradas, cuello blanco y escudos conmemorativos sobre un fondo amarillo
Un modelo luce la nueva camiseta retro de la selección de Sudáfrica, destacando el diseño verde oscuro con detalles dorados y los escudos conmemorativos del Mundial. (@adidasfootball)

¿Cuál es el camino de Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026?

El conjunto dirigido por Hugo Broos tendrá su primer compromiso en la próxima Copa del Mundo el jueves 11 de junio cuando se mida ante la Selección de México en el Estadio Banorte. Su segundo duelo será el 18 de junio ante República Checa en el Estadio Atlanta y cerrarán la Fase de Grupos enfrentando a Corea del Sur en el Estadio BBVA de Monterrey .

  • México vs Sudáfrica | jueves 11 de junio de 2026 | Estadio Banorte
  • Chequia vs Sudáfrica | jueves 18 de junio de 2026 | Estadio Atlanta
  • Sudáfrica vs Corea del Sur | miércoles 24 de junio de 2026 | Estadio BBVA

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