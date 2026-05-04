México

Jorge D’Alessio estalla por rumor sobre Maite Perroni y la hermana de Anahí

Declaraciones directas desatan controversia en medio de versiones personales y un proceso familiar bajo reserva

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Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)
El reciente pronunciamiento de Jorge D’Alessio desmiente rumores sobre una supuesta relación entre Maite Perroni y Marichelo Puente. - (Instagram/@jorgedalessio)

El nombre de Jorge D’Alessio volvió a colocarse en tendencia tras responder de forma directa a versiones que involucran a Maite Perroni y a Marichelo Puente en un supuesto vínculo sentimental. El tema surgió en medio de cuestionamientos mediáticos que el propio cantante calificó como fuera de lugar.

En este contexto, también se mantiene la atención sobre la vida personal de Perroni, quien está vinculada con el productor Andrés Tovar, con quien tiene una hija. A la par, se recuerda que Marichelo es hermana de Anahí y que sostuvo una relación de más de una década con D’Alessio.

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Las declaraciones del integrante de Matute surgen además en medio de la reciente confirmación de su separación con Marichelo, un proceso que ambos han señalado como privado, enfocado principalmente en el bienestar de sus hijos.

La respuesta que encendió la polémica

(Foto: Instagram @jorgedalessio)
La separación de Jorge D’Alessio y Marichelo Puente, tras 14 años juntos, centra el interés mediático en sus vidas personales.

Al ser cuestionado, D’Alessio reaccionó con evidente incomodidad y cuestionó el enfoque del tema. “¿En el 2026 le importa a alguien?”, expresó, dejando claro su rechazo hacia el tipo de preguntas planteadas.

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El músico fue más allá al calificar la situación como innecesaria: “No es así, ¿sí me entiendes? No es así. Pero si sí fuera, ¿es tanto?”, dijo, poniendo en duda la relevancia del rumor en la actualidad.

Incluso señaló que el planteamiento le generó incomodidad: “Hasta a mí me dio pena… me dio pena por ella”, comentó, en referencia a Perroni, a quien describió como una persona respetuosa.

La postura de Maite Perroni ante el rumor

(IG: @maiteperroni)
Maite Perroni aclara que su vínculo con Jorge D’Alessio fue únicamente de amistad y rechaza especulaciones sobre su vida privada. - (IG: @maiteperroni)

Por su parte, Maite Perroni respondió de forma breve, sin entrar en confrontación. “Sí, fue mi amiga hace muchos años, pero nada más”, aclaró, marcando distancia de cualquier especulación.

La actriz también pidió no ser vinculada con versiones sin fundamento: “Solo les puedo pedir, por favor, que no me involucren en situaciones que no tengo nada que ver”, expresó.

Su postura buscó cerrar el tema sin escalar la polémica, enfocándose en desmentir sin profundizar en el origen de los rumores.

Separación, especulación y postura pública

Rumores de infidelidad no han sido confirmados por los involucrados, quienes reiteran su deseo de evitar el ruido mediático. - (RS)
Rumores de infidelidad no han sido confirmados por los involucrados, quienes reiteran su deseo de evitar el ruido mediático. - (RS)

La ruptura entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente se hizo pública en abril de 2026 tras 14 años de relación, generando múltiples interpretaciones en redes sociales.

Ambos han coincidido en mantener discreción y priorizar a sus hijos, evitando detallar las causas de la separación. Aunque han surgido versiones sobre una posible infidelidad, ninguna ha sido confirmada por ellos.

En medio del ruido mediático, la pareja ha insistido en pedir respeto y espacio, dejando claro que atraviesan un proceso personal que buscan manejar lejos de especulaciones.

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