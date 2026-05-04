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Arsenal vs Atlético de Madrid: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de vuelta en la UEFA Champions League desde México

Este martes se conocerá al primer invitado que disputará la final del próximo sábado 30 de mayo en Budapest, Hungría

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El partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal (EFE/Kiko Huesca)
Este martes se conocerá al primer invitado que disputará la final del próximo sábado 30 de mayo en Budapest, Hungría. (EFE/Kiko Huesca)

Arsenal se enfrentará al Atlético de Madrid este martes 5 de mayo a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) por las semifinales de vuelta de la UEFA Champions League, en una eliminatoria que se encuentra igualada tras lo sucedido en el juego de ida.

Arsenal busca el doblete en este final de temporada

Los Gunners( siguen vivo tanto en la Premier League y en la Champions. (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Los Gunners( siguen vivo tanto en la Premier League y en la Champions. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Los Gunners se alistan para un cierre de infarto en su calendario, peleando el título de la Premier League y a 90 minutos de la final de la UEFA Champions League.

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La temporada para los de Mikel Arteta ha sido una montaña rusa de emociones, pues durante gran parte de la temporada dominaron la Premier League llegando a estar con nueve puntos de ventaja sobre el segundo lugar que es el Manchester City.

Sin embargo, el segundo semestre no ha sido el mejor para los londinenses y la brecha respecto a los citizens se ha cerrado. Actualmente, el Arsenal se encuentran como líder pero solamente por diferencia de seis puntos respecto a los ciudadanos, quienes cuentan con dos juegos pendientes.

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Por ello, en caso de no perder ninguno de los dos de aquí a final de temporada, el campeón se definirá por diferencia de goles, la cual en estos momentos beneficia a los de Londres con +41, mientras que los de Manchester cuentan con un diferencial de +37.

En Champions, enfrentan un cruce de alto voltaje en semifinales ante el Atlético de Madrid. Tras empatar 1-1 en la ida en el Metropolitano, tienen la chance de sellar el boleto a la final en casa ante el apoyo de su afición.

Cómo llega el Atlético de Madrid

Los colchoneros buscan volver a una final de Europa. (REUTERS/Isabel Infantes)
Los colchoneros buscan volver a una final de Europa. (REUTERS/Isabel Infantes)

Después de eliminar al Barcelona en los cuartos de final, el Atlético de Madrid sigue soñando con hacer historia y regresar a una final de la UEFA Champions League, pero para ello deberán hacerlo como visitante tras no haber podido tomar ventaja en el partido de ida.

El cuadro colchonero ha tenido una buena temporada bajo el mando del Cholo Simeone, pero no han logrado capitalizarlo con un campeonato, luego de cayeran en la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad por penales.

Después de que el Atlético de Madrid ya asegurara el boleto a la próxima edición de la Copa de Campeones, se han dado el lujo en las últimas semanas de descansar jugadores en la competición local para enfocarse plenamente en Europa.

Cuándo y dónde ver el juego en vivo

El encuentro entre Arsenal y Atlético de Madrid podrá verse este martes 5 de mayo a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de TNT Sports y la plataforma de HBO MAX.

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