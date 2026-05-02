México, el país más peligroso para la prensa en 2026 por encima de Ucrania y Siria: RSF

Proponen reformas a ley de protección para periodistas con perspectiva de género. Foto: (iStock)

México se posicionó como el país más peligroso para periodistas, superando a Ucrania y Siria, de acuerdo con la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Este señaló que la violencia letal contra la prensa en territorio mexicano ha alcanzado niveles inéditos.

En la clasificación general, México figura en la posición 122 de 180 naciones evaluadas por organización. El avance de dos posiciones respecto a 2025 no reflejó una mejoría real, sino el deterioro de la situación en otros países.

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El documento también indicó que el riesgo para quienes ejercen el periodismo en México no solo es mayor, sino que además se extiende a diferentes regiones del país. Bajo este contexto, los ataques, amenazas y desapariciones afectan a reporteros de medios locales y nacionales.

Cifras de asesinatos y desapariciones

Desde el año 2000, el informe documentó más de 150 periodistas asesinados y 28 desaparecidos en territorio mexicano. La mayoría de estos crímenes se concentraron en los estados de Guerrero, Veracruz, Michoacán y Tamaulipas.

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Durante 2025, nueve comunicadores fueron asesinados, donde la cifra total asciende a doce desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum en octubre de 2024. Al menos diez periodistas asesinados estaban bajo algún tipo de resguardo institucional.

Además, el informe resaltó que la violencia contra la prensa en México ha sido la más alta en todo el continente americano durante los últimos 15 años. Esta tendencia no ha mostrado señales de descenso en el actual sexenio.

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La libertad de prensa global alcanza su peor nivel histórico en 2026, con Argentina cayendo al puesto 98 y enfrentando crecientes restricciones, marcando el regreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparativa internacional y contexto regional

Las investigaciones destacaron que México superó en violencia contra periodistas a países como Venezuela y Haití, además de los ya mencionados Ucrania y Siria. Con ello, la puntuación global del país pasó de 47 a 45 puntos entre 2022 y 2026, lo que representó un retroceso en las garantías para el periodismo.

RSF advirtió que el avance en la clasificación general es “ilusorio”, ya que responde al empeoramiento de otros países en vez de a políticas efectivas en México. La impunidad y la violencia del crimen organizado continúan como los factores principales detrás del fenómeno.

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En América Latina, 14 de 28 países aparecen en la categoría “difícil” para la prensa, y 17 han empeorado su posición desde 2025. Ecuador, por ejemplo, cayó 31 posiciones tras el asesinato de los periodistas Darwin Baque y Patricio Aguilar.

Perú descendió 14 posiciones y quedó en el puesto 144, marcado por el asesinato de cuatro reporteros durante el último año.

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A su vez, Argentina retrocedió 11 lugares, ubicándose en el 98, mientras que El Salvador bajó ocho, hasta el puesto 143, por las presiones y hostilidad de sus gobiernos hacia la prensa.

Venezuela permaneció en el grupo más bajo, en el puesto 159, a pesar de avanzar una posición tras algunas liberaciones de periodistas en 2026. Cuba subió del 165 al 160, aunque la profunda crisis obliga a los periodistas independientes a operar de manera clandestina.

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La imagen representa la alarmante caída global y de Argentina en la libertad de prensa, con la Casa Rosada de fondo y símbolos de represión y periodismo bajo amenaza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nicaragua figuró en el puesto 168, describiéndose un panorama mediático devastado por la represión y el deterioro de las condiciones para el ejercicio periodístico. El avance de Colombia, con 13 posiciones hasta el puesto 102, es la excepción en una región marcada por el retroceso.

Fallas estructurales y consecuencias

El organismo internacional alertó sobre las graves fallas en los mecanismos de protección estatales. La impunidad estructural caracterizó la mayoría de los crímenes contra periodistas en el país.

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A raíz de esta problemática, la situación provocó que muchos reporteros abandonaran sus investigaciones o fueran traslados a otras regiones por temor a represalias. En tanto, el clima de intimidación condujo a la autocensura y redujo la cobertura de asuntos vinculados a crimen organizado y corrupción.

A nivel global, la Clasificación 2026 de RSF registra el nivel más bajo de libertad de prensa en 25 años de historia del índice. Por primera vez, más de la mitad de los 180 países analizados están en situación “difícil” o “muy grave”.

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En el indicador legal, más del 60 por ciento de los países evaluados empeoró entre 2025 y 2026, lo que equivale a 110 Estados. RSF identificó este fenómeno como una “criminalización del periodismo”.

En 2002, el 20 por ciento de la población mundial residía en países con condiciones “buenas” para la prensa, mientras que en 2026 esa proporción cayó a menos del uno por ciento. La tendencia mundial es de retroceso en las garantías para el ejercicio periodístico.

Noruega encabezó la clasificación con 92.72 puntos sobre 100, mientras que México se mantiene muy por debajo de los primeros lugares. Los países en peor situación son Arabia Saudí, Irán, China, Corea del Norte y Eritrea.

FOTO DE ARCHIVO-Los micrófonos de medios de comunicación se ven fuera del Thurgood Marshall United States Courthouse mientras continúan las deliberaciones del jurado durante el juicio de Ghislaine Maxwell, la antigua socia del difunto financiero Jeffrey Epstein, acusada de tráfico sexual en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. 27 de diciembre de 2021. REUTERS/Andrew Kelly

Las estadísticas de RSF muestran que Estados Unidos igualmente ha descendido siete posiciones, ubicándose en el puesto 64. El contexto regional y global contribuye a explicar el deterioro en la protección de periodistas.

RSF concluyó que la permanencia de México como el país más peligroso para la prensa es resultado de la impunidad, la falta de políticas efectivas y la violencia criminal.