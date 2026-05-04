“El Chapo” Guzmán envía carta en la que solicita ser extraditado a México tras ser condenado en Estados Unidos

En 2029, el exlíder del Cártel de Sinaloa fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años en los Estados Unidos. Foto: Jovani Pérez / Infobae México

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, envió una carta a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York en la que solicitó que sea atendida su petición de ser extraditado a México.

La misiva, fechada el 23 de abril de 2026 y escrita en inglés, fue compartida por el periodista Keegan Hamilton, en la que el narcotraficante detalló que ya había enviado otras cartas para pedir información sobre su siguiente fecha de apelación para recibir tratamiento equitativo ante la ley.

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“El Chapo” actualmente se encuentra sentenciado a cadena perpetua más 30 años en los Estados Unidos, luego de un juicio de tres meses en el que se le acusó de 10 cargos de narcotráfico, armas y por participar en una conspiración para cometer lavado de activos.

Tras ser condenado, el narcotraficante fue recluido en la prisión de máxima seguridad conocida como ADX Florence, en la que también se encuentra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.

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La carta de “El Chapo”: de pedir trato justo a EEUU a solicitar su envío a México

Joaquín "El Chapo" Guzmán envió una carta a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York pidiendo su extradición a México. (Twitter/Especial)

“Mi nombre es Joaquín Guzmán y estoy luchando por una liberación de extradición de regreso a México. Hoy he escrito varias cartas sobre la imparcialidad de mi apelación en la próxima fecha para obtener un trato igualitario ante la ley”, se lee en la primera parte de la carta.

“El Chapo” también dijo que, a través de la “misiva respetuosa”, daba constancia de la violación por parte de los tribunales sobre la “evidencia contundente” que no fue aprobada y determinó la desestimación de su caso.

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“Durante el proceso de mi apelación, se ha considerado la posibilidad de un nuevo juicio, y también que las parte de ambos países puedan coordinar políticas para facilitar mi regreso a mi país”, señaló en la misiva.

Cabe señalar que la oficina Pro Se Office de la Corte de Brooklyn, donde fue tramitada la carta, recibe escritos presentados sin representación legal, lo que confirmaría que Joaquín Guzmán Loera actuó sin la firma de sus abogados defensores.

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*Información en desarrollo...