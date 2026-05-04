Fracaso de Pepe Aguilar en EEUU salpica a sus hijos Leonardo y Ángela

La gira de Pepe Aguilar en Estados Unidos sufrió un desplome que encendió las alarmas dentro de la dinastía musical.
Lo que inició como un tour de 10 fechas terminó reducido a una sola presentación activa, en medio de cancelaciones silenciosas, baja venta de boletos y un entorno digital adverso que también ha alcanzado a sus hijos, Leonardo Aguilar y Ángela Aguilar.
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Cancelación del 90% de sus shows
De acuerdo con plataformas de venta, varios conciertos desaparecieron sin previo aviso, mientras otros fueron marcados como cancelados con un mensaje estándar: “Desafortunadamente, el organizador del evento tuvo que cancelar tu evento…”.
El patrón se repitió durante semanas, hasta dejar únicamente en pie la fecha del 12 de julio en Virginia, que aún presenta amplia disponibilidad.
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Los fracasos de Leonardo y Ángela Aguilar
El golpe en taquilla no parece un caso aislado. En meses recientes, tanto Leonardo como Ángela han enfrentado escenarios similares en territorio estadounidense, lo que refuerza la percepción de un desgaste en la conexión con ese público.
Leonardo Aguilar vivió uno de los episodios más comentados al presentarse en Albuquerque ante un aforo mínimo. Reportes y contenido en redes apuntan a que el recinto apenas alcanzó entre el 5 y el 10% de su capacidad.
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Incluso, parte de los boletos se distribuyó mediante donaciones. El propio cantante abordó el tema sin evadirlo.
“A veces hay shows llenos, a veces hay shows que no nos fue tan bien. No importa. Al final de cuentas, de lo que se trata es salir a cantar y haya cien mil personas o cien, no importa, es el mismo sentimiento”.
En el caso de Ángela Aguilar, su gira “Libre Corazón” también enfrentó dificultades. En varias ciudades, la disponibilidad de boletos se mantuvo alta incluso a horas de los conciertos, lo que derivó en promociones y descuentos para incentivar la asistencia.
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Usuarios en redes señalaron ocupaciones parciales y estrategias como paquetes 4x1 para llenar recintos.
El fenómeno no ha pasado desapercibido en la conversación digital. Mientras la dinastía Aguilar enfrenta cuestionamientos sobre su convocatoria en Estados Unidos, comparaciones con otros artistas del regional mexicano han intensificado el debate.
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Las versiones que han dominado la conversación apuntan a una desconexión con una parte del público latino en ese país, donde históricamente la familia había mantenido una base sólida.
A la par, el silencio de Pepe Aguilar sobre las cancelaciones ha alimentado la especulación. No ha emitido posicionamientos públicos sobre la reducción de su gira, lo que contrasta con la visibilidad del tema en redes y medios.
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