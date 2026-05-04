¿Cuántos millones de dólares vale la marca Christian Nodal y quién es su dueño?

Christian Nodal sonríe y señala a la cámara junto a sus padres, quienes brindan con copas de champán, en medio de especulaciones sobre un supuesto distanciamiento familiar. (Infobae México / Especial )

Hay algo en común en las declaraciones y las letras de Christian Nodal: honestidad. En marzo, tras la controversia que generó el videoclip del sencillo “Un vals”, el cantautor negó cualquier tipo de injerencia en la contratación de Dagna Mata, modelo mexicana con un parecido a Cazzu y Ángela Aguilar, expareja y actual esposa del artista mexicano.

Mediante una historia en Instagram, Nodal escribió: “No soy dueño ni de mi nombre”. La frase, en su momento incomprendida, adquirió un nuevo sentido en las últimas horas, tras confirmarse que el sonorense inició el registro de “El Forajido” como nueva marca, en medio de señalamientos sobre el control que ejerce la empresa que dirige su padre, Jaime González, sobre su nombre, música y presentaciones.

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Nodal deja entrever un conflicto familiar

Durante una presentación en Querétaro el 26 de abril, cuatro días antes de hacer la solicitud de registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Christian Nodal compartió una reflexión que dejó entrever tensiones familiares.

“Mi imagen no es mía, mi nombre no es mío ni mi música es mía, pero mi corazón y mi voz siempre van a ser de ustedes”, dijo con voz cansina.

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Sus palabras, asociadas a la controversia de su canción “Un vals”, cobraron nuevo sentido cuando Nodal abordó el impacto emocional de las traiciones.

“La propia sangre te puede fallar, los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes”.

Nodal presentó el 22 de abril de 2026 una solicitud de registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (Infobae México especial)

Registro de la marca “El Fojarido”

A sus dichos siguieron hechos. Tras su presentación en Querétaro, Christian Nodal eliminó su imagen de perfil y publicaciones en Instagram.

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A diferencia de ocasiones en las que usó esta dinámica para lanzar nueva música, Nodal agregó el nombre “El Forajido”, así como un logotipo de marca, lo que fue interpretado como el inicio por el control de su nombre, carrera y composiciones.

Nodal eliminó sus publicaciones en Instagram, cambió su foto de perfil y agregó la marca "Forajido" a su biografía. (Nodal: Instagram)

De acuerdo con versiones periodísticas, a finales de 2025 Christian Nodal manifestó a su padre inquietudes y diferencias sobre decisiones clave en el manejo de su carrera.

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Estas supuestas diferencias alentaron rumores de un distanciamiento entre Nodal y sus padres. En enero de 2026, la ausencia de Jaime González y Cristy Nodal en los tres días de festejos organizados por Ángela Aguilar con motivo del cumpleaños del cantante alentó versiones de una fractura familiar.

Aunque el artista negó los rumores, sus declaraciones en Querétaro marcaron un punto de quiebre en una relación familiar y laboral complicada de disolver.

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Según información pública, Jaime González renovó en abril de 2025 el registro del nombre “Christian Nodal” ante el IMPI, manteniendo la titularidad de la marca por 10 años más.

Christian Nodal registra el nombre 'Forajido' e inicia una batalla legal contra su padre, Jaime González por la propiedad de su marca, empresa y temas musicales. (Infobae México / Manu Cisneros)

¿Cuánto vale la marca Christian Nodal?

Al margen de la atención pública, hasta el momento Christian Nodal y Jaime González no han dado declaraciones públicas en torno a una disputa legal por el control de la marca.

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No obstante, la solicitud de registro hecha por el cantante hace que la versión de una ruptura familiar y laboral cobre fuerza y plantee una pregunta que domina la conversación digital: ¿cuánto vale el nombre “Christian Nodal”?

Una valoración del sitio especializado Celebrity Net Worth estimó la fortuna de Christian Nodal en 120 millones de dólares, más de 2 mil millones de pesos mexicanos, según el tipo de cambio.

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No obstante, el valor de la marca supone una cifra mayor al no contar ganancias que provienen de giras exitosas, altos ingresos por concierto, ventas de discos, millones de reproducciones en plataformas, además de negocios e inversiones.

En ingresos por vía streaming, basado en las estadísticas actuales de mayo de 2026, Christian Nodal mantiene una presencia masiva en Spotify con aproximadamente 20.8 millones de oyentes mensuales.

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Un artista de la talla de Nodal no solo tiene 20.8 millones de personas escuchándolo; muchos de esos oyentes repiten sus canciones o escuchan álbumes completos. Un cálculo reservado de 3 reproducciones por oyente permite establecer un ingreso mensual de entre 249 mil 600 y 312 mil dólares.

Javier Ceriani ha reportado un supuesto interés de Pepe Aguilar por manejar la carrera de su yerno. (Cuartoscuro)

Cabe destacar que la ganancia se divide entre el sello discográfico, representación y gastos, así como regalías de autor (si él compuso la canción, recibe un extra; si no, esa parte va a otros autores).

Siempre en el ojo del huracán

La disputa legal por el nombre artístico del cantautor inicia mientras la atención pública se concentra en su boda religiosa con Ángela Aguilar. Medios locales e internacionales reportan una separación familiar que periodistas como Javier Ceriani vinculan con el interés de Pepe Aguilar en manejar la carrera de su yerno.