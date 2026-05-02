Sheinbaum pone en duda dónde vive Andrés Manuel López Obrador, esto es lo que dijo

Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración del Ecoparque “La Ceiba”, en Palenque, Chiapas. (Fotos: Presidencia/Cuartoscuro)

Durante el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum en la inauguración del Ecoparque “La Ceiba”, en Palenque, Chiapas, recordó al exmandatario Andrés Manuel López Obrador, el momento vino luego de recordar la trayectoria de algunos titulares del Ejecutivo Federal y de quién dijo, llegó a Palacio Nacional por la decisión del Pueblo de México.

Su visita al estado chiapaneco ha puesto en duda si se reunirá con el exmandatario, sin embargo, aseguró que este sí se encuentra en Palenque, tal como lo prometió al dejar la presidencia, decisión que forma parte de su retiro político:

PUBLICIDAD

“Llegó a gobernar el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto vive aquí en Palenque. No sé si ande en Palenque, pero vamos a mandarle un aplauso para que nos escuche”.

Sheinbaum refrendo mensaje de soberanía

Con la apertura del Ecoparque “La Ceiba” en Palenque, Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó la defensa de la soberanía nacional y destacó el valor de la historia mexicana en el contexto actual. Durante el acto, la mandataria subrayó que ningún gobierno extranjero tiene cabida en territorio mexicano, gracias a los principios arraigados en la población.

PUBLICIDAD

En su intervención, Sheinbaum remarcó: “La fuerza del Gobierno de México está en el pueblo de México”, y enfatizó que la protección de la soberanía es un principio inquebrantable. Explicó que cualquier intento de injerencia extranjera se enfrenta a la dignidad y la historia del país, desde los pueblos originarios hasta la actualidad, con un pueblo empoderado y un gobierno que actúa en su beneficio.

Quienes se preguntan por el sentido de la inauguración del Ecoparque encontrarán que este proyecto busca no solo preservar áreas verdes, sino también exaltar el legado cultural maya y fortalecer el desarrollo local. El parque, que destina el 80% de su superficie a espacios naturales, incorpora tecnologías sustentables como luminarias solares y sistemas de tratamiento de agua, además de ofrecer amenidades como ciclopista y bicipuerto.

PUBLICIDAD