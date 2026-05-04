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El error común que no permite que se regenere tu hígado y avance la esteatosis hepática

Esta condición afecta a millones de personas y suele avanzar de manera silenciosa

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El error común que no permite que se regenere tu hígado y avance la esteatosis hepática (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
El error común que no permite que se regenere tu hígado y avance la esteatosis hepática (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La esteatosis hepática, conocida como hígado graso, es una condición que afecta a millones de personas y suele avanzar de manera silenciosa.

Aunque se suele pensar que el problema radica únicamente en el consumo de grasas, el verdadero obstáculo para la regeneración del hígado es otro: el exceso de azúcares ocultos y carbohidratos refinados, especialmente la fructosa artificial.

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El principal error: Subestimar el azúcar y los carbohidratos refinados

Muchos productos procesados, bebidas azucaradas, refrescos y alimentos “bajos en grasa” contienen altas cantidades de jarabe de maíz de alta fructosa. La mayoría de las personas se enfoca en reducir las grasas, pero ignora estos azúcares, creyendo que el riesgo disminuye con solo evitar frituras o manteca.

  • ¿Por qué es grave? La fructosa se metaboliza casi exclusivamente en el hígado y, cuando es excesiva, se convierte directamente en grasa. Este proceso, llamado lipogénesis, favorece la inflamación y el daño celular, llevando al avance de la esteatosis hacia etapas más graves como la esteatohepatitis (MASH), fibrosis y, en casos extremos, cirrosis.
Biodiesel
El sector del transporte está adoptando combustibles alternativos, producidos a partir de fuentes renovables como aceites usados y residuos agrícolas, para reducir su impacto ambiental (Foto: Shutterstock)

Otros errores frecuentes que impiden la recuperación del hígado

  1. Bajar de peso demasiado rápido
    1. Las dietas extremas o ayunos prolongados pueden aumentar la afluencia de ácidos grasos al hígado, lo que paradójicamente agrava la inflamación y el daño hepático.
    2. La pérdida de peso recomendada es gradual: reducir entre 7% y 10% del peso corporal total.
  2. Falta de ejercicio físico
    1. El sedentarismo reduce la sensibilidad a la insulina y limita la capacidad del hígado para procesar grasas.
    2. El ejercicio aeróbico regular mejora la función hepática y ayuda a revertir la acumulación de grasa.
  3. Consumo de alcohol
    1. Creer que el hígado graso “no alcohólico” permite el consumo de alcohol ocasional es un error peligroso.
    2. El alcohol es una toxina que dificulta la regeneración y acelera el daño, incluso en cantidades moderadas.

¿Cómo revertir la situación? Estrategias efectivas

Para favorecer la regeneración del hígado y frenar el avance de la esteatosis hepática, se recomienda:

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  • Eliminar azúcares añadidos: Evitar refrescos, jugos industriales y alimentos ultraprocesados con alto contenido de azúcar.
  • Adoptar la Dieta Mediterránea: Basar la alimentación en verduras, frutas, pescados, frutos secos y aceite de oliva, limitando azúcares y ultraprocesados.
  • Ejercicio aeróbico constante: Caminar rápido, nadar o andar en bicicleta al menos 150-200 minutos por semana.
  • Pérdida de peso controlada: Bajar de peso de forma paulatina, evitando reducciones bruscas que puedan dañar más el hígado.
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La importancia de la prevención y el diagnóstico temprano

La esteatosis hepática suele ser asintomática en sus primeras etapas, por lo que muchas personas desconocen su condición hasta que la enfermedad ha avanzado. Los cambios en el estilo de vida son la mejor herramienta para prevenir la progresión hacia complicaciones graves como cirrosis o cáncer hepático.

Mantener el control médico regular, tomar conciencia del consumo de azúcares y modificar hábitos alimenticios y de actividad física son pasos clave para proteger la salud del hígado. Eliminar el error de enfocarse solo en las grasas y atender el consumo de azúcar puede marcar la diferencia entre la recuperación y el avance silencioso de esta enfermedad.

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