Donald Trump considera que “ya no le cae tan bien” a Claudia Sheinbaum debido al tema del Golfo de México

“Debajo de esa agua que ahora es el Golfo de América . La presidenta de México me llamó . Ya no le caigo tan bien ”, el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , volvió a mencionar las diferencias que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum por el nombre del Golfo de México .

Más Noticias

Noroña abandona restaurante tras gritos y reclamos de comensales: “Fuera, ratero, narco” El senador declaró que el acto es parte de la estrategia de la oposición para desestabilizar a Morena

Chino Huerta aún sueña con el Mundial: el mexicano se reincorpora a la actividad con el Anderlecht Tras superar dos cirugías por pubalgia y seis meses de ausencia, el extremo reapareció en Bélgica, decidido a ganarse un lugar en la lista de la Selección Mexicana

Esta sería la millonaria inversión que requiere el Metro de la CDMX para la renovación total que busca Clara Brugada Los cierres temporales y la lentitud del servicio han generado inconformidad entre alumnos universitarios, quienes han exigido alternativas de movilidad ante las afectaciones y la falta de soluciones inmediatas

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de mayo? Líneas 3, 4, 5, 8, 9, A, B y 12 del STC presentan retrasos y desalojos por lluvias Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto