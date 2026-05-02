México

Donald Trump considera que “ya no le cae tan bien” a Claudia Sheinbaum debido al tema del Golfo de México

El mandatario estadounidense imitó la voz de la presidenta durante una cena privada del Forum Club of the Palm Beaches

Guardar
U.S. President Donald Trump speaks during an event at the Raymond F. Kravis Center for the Performing Arts in West Palm Beach, Florida, U.S., May 1, 2026. REUTERS/Nathan Howard
U.S. President Donald Trump speaks during an event at the Raymond F. Kravis Center for the Performing Arts in West Palm Beach, Florida, U.S., May 1, 2026. REUTERS/Nathan Howard

“Debajo de esa agua que ahora es el Golfo de América. La presidenta de México me llamó. Ya no le caigo tan bien”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a mencionar las diferencias que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum por el nombre del Golfo de México.

Información en desarrollo...

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Donald TrumpClaudia SheinbaumEstados UnidosMéxicoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Noroña abandona restaurante tras gritos y reclamos de comensales: “Fuera, ratero, narco”

El senador declaró que el acto es parte de la estrategia de la oposición para desestabilizar a Morena

Noroña abandona restaurante tras gritos y reclamos de comensales: “Fuera, ratero, narco”

Chino Huerta aún sueña con el Mundial: el mexicano se reincorpora a la actividad con el Anderlecht

Tras superar dos cirugías por pubalgia y seis meses de ausencia, el extremo reapareció en Bélgica, decidido a ganarse un lugar en la lista de la Selección Mexicana

Chino Huerta aún sueña con el Mundial: el mexicano se reincorpora a la actividad con el Anderlecht

Esta sería la millonaria inversión que requiere el Metro de la CDMX para la renovación total que busca Clara Brugada

Los cierres temporales y la lentitud del servicio han generado inconformidad entre alumnos universitarios, quienes han exigido alternativas de movilidad ante las afectaciones y la falta de soluciones inmediatas

Esta sería la millonaria inversión que requiere el Metro de la CDMX para la renovación total que busca Clara Brugada

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de mayo? Líneas 3, 4, 5, 8, 9, A, B y 12 del STC presentan retrasos y desalojos por lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de mayo? Líneas 3, 4, 5, 8, 9, A, B y 12 del STC presentan retrasos y desalojos por lluvias

Activan Alerta Amarilla por altas temperaturas en 11 alcaldías de CDMX este sábado 2 de mayo

Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa y Tláhuac son algunas de las alcaldías afectadas

Activan Alerta Amarilla por altas temperaturas en 11 alcaldías de CDMX este sábado 2 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tigres, caballos pura sangre y autos de colección, todo lo que decomisó la FGR en Otumba

Tigres, caballos pura sangre y autos de colección, todo lo que decomisó la FGR en Otumba

Agentes de la FGE Puebla son atacados a balazos cuando investigaban robo a cuentahabiente

No es extradición, es detención provisional: FGR pedirá pruebas a EEUU a través de la SRE

Operativo antidrogas en Nuevo León deja 13 detenidos y 17 vehículos asegurados

Violencia imparable en Guanajuato: menor de tres años muere tras ataque armado a su padre, en Irapuato

ENTRETENIMIENTO

La casa de los espíritus debuta a nivel internacional con el mexicano Alfonso Herrera como protagonista

La casa de los espíritus debuta a nivel internacional con el mexicano Alfonso Herrera como protagonista

Zayn Malik es hospitalizado y cancela fechas de su gira, ¿qué pasará con sus conciertos en México?

Músicos de Christian Nodal no llegan y se ve obligado a posponer concierto

Exatlón México: quién gana el juego de la salvación hoy 1 de mayo

Es un hecho, liberarán más boletos para conciertos de BTS en México: fecha, hora y detalles de la venta

DEPORTES

Chino Huerta aún sueña con el Mundial: el mexicano se reincorpora a la actividad con el Anderlecht

Chino Huerta aún sueña con el Mundial: el mexicano se reincorpora a la actividad con el Anderlecht

Ride al Estadio": esto costará el transporte que te lleva al Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026

Cruz Azul perderá a este importante jugador para enfrentar a Atlas

Naoya Inoue vs Junto Nakatani: dónde y a qué hora ver la pelea en vivo desde México por todos los campeonatos mundiales de peso gallo

David Benavidez vs Zurdo Ramírez: cuándo, dónde y como ver la pelea en vivo por los campeonatos mundiales de peso crucero