España

Medicación en sobres o pastillas: diferencias, qué método es más efectivo y cuál es más dañino

Es importante tener en cuenta algunos detalles antes de tomar una decisión

Guardar
Una pastilla blanca de forma redonda y un sobre sellado de color plateado yacen sobre una superficie lisa y clara con sombras suaves.
Una pastilla blanca redonda y un sobre sellado de medicamento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomar un medicamento en sobre o en pastilla puede parecer una cuestión menor. Sin embargo, es una duda bastante habitual, sobre todo cuando el médico ofrece ambas opciones en la receta. Hay quien prefiere el sobre por comodidad, mientras que otros optan por la pastilla porque les resulta más práctica en el día a día.

Más allá de las preferencias personales, lo cierto es que existen algunas diferencias que conviene tener en cuenta. No tanto en el efecto final, que suele ser el mismo, sino en aspectos como la rapidez de acción, la forma en la que el cuerpo lo absorbe o la duración del efecto en el organismo.

PUBLICIDAD

Qué método actúa antes

Según explica la farmacia Medrano Carrión en su web, una de las principales diferencias entre sobres y pastillas está en la velocidad con la que hacen efecto. Los medicamentos en sobre, al estar disueltos en agua, se absorben más rápido en el organismo. Esto hace que sus efectos puedan empezar a notarse en torno a los 10 o 15 minutos tras su ingesta.

En cambio, las pastillas necesitan descomponerse primero en el sistema digestivo, lo que retrasa ligeramente su absorción. En muchos casos, el efecto puede tardar hasta media hora en aparecer. Esta diferencia, aunque pequeña, puede ser relevante en situaciones como el dolor agudo, donde se busca un alivio más inmediato.

PUBLICIDAD

Aun así, que uno actúe antes no significa que sea mejor. El resultado final es el mismo, solo cambia el momento en el que empieza a hacer efecto.

Cómo los procesa el organismo

Independientemente del formato, todos los medicamentos que se toman por vía oral siguen un mismo recorrido dentro del cuerpo. Primero se absorben, después se distribuyen a través de la sangre, se metabolizan y, finalmente, se eliminan.

La diferencia está en el punto de partida. En el caso de los sobres, el fármaco ya está disuelto, lo que facilita su paso al intestino y acelera su absorción. Las pastillas, por su parte, requieren ese paso previo de disolución, por lo que pueden ser más dañinas para el estómago.

El Director General de Salud Pública, Pedro Gullón, habla sobre el caso de gripe porcina detectado en un octogenario en Lleida. (Ministerio de Sanidad)

Por eso, es importante no manipularlas sin indicación, especialmente en el caso de cápsulas o comprimidos específicos. Alterar su forma puede modificar la manera en la que el cuerpo los procesa y, en algunos casos, afectar a su eficacia.

Cuál es más efectivo y cuál puede ser más perjudicial

En términos generales, ni los sobres son más efectivos que las pastillas ni viceversa. Ambos formatos están diseñados para ofrecer el mismo resultado terapéutico, siempre que se utilicen correctamente.

Sin embargo, sí hay matices importantes. Algunas pastillas están formuladas para liberar el medicamento de forma progresiva durante horas, lo que permite mantener niveles más estables en el organismo y reducir el número de tomas al día. Esto no suele ocurrir con los sobres, que tienen un efecto más inmediato pero menos prolongado.

En cuanto a si uno es más dañino que otro, la clave no está tanto en el formato como en el uso. Un consumo inadecuado, una dosis incorrecta o la manipulación de ciertos comprimidos pueden generar problemas. Por eso, más allá de elegir entre sobre o pastilla, lo realmente importante es seguir siempre las indicaciones médicas.

Temas Relacionados

MedicamentosMedicinaSaludEspaña-SaludEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una plaga de garrapatas llega a España: así es como puedes proteger a tu perro, según una especialista

Es importante tomar medidas preventivas para evitar enfermedades

Una plaga de garrapatas llega a España: así es como puedes proteger a tu perro, según una especialista

El PP da tres consejerías a Vox en el nuevo gobierno de Aragón: la ultraderecha asume Bienestar Social, Agricultura y Medio Ambiente

El anuncio llega menos de 24 horas antes del acto de toma de posesión, donde Jorge Azcón asumirá oficialmente el cargo acompañado de las nuevas incorporaciones

El PP da tres consejerías a Vox en el nuevo gobierno de Aragón: la ultraderecha asume Bienestar Social, Agricultura y Medio Ambiente

Un menor es hospitalizado en estado grave en Barcelona tras ser atacado por un grupo de jóvenes y resultar herido por una arma blanca

La agresión tuvo lugar en la zona en la que se estaba celebrando la Feria de Abril de la ciudad, aunque todavía no se ha esclarecido si está vinculada al evento

Un menor es hospitalizado en estado grave en Barcelona tras ser atacado por un grupo de jóvenes y resultar herido por una arma blanca

Cómo tratar el estreñimiento en gatos: alimentación, tratamiento y causas

Los dolores abdominales en felinos requiere de la visita a un veterinario con urgencia, aunque pueden disminuirse sus síntomas en casa tomando precauciones

Cómo tratar el estreñimiento en gatos: alimentación, tratamiento y causas

Alex Docampo, dermatólogo: “Si te pones autobronceador, a tu piel le pasa lo mismo que a un filete cuando lo asas”

Es importante cuidar tu piel durante los meses más calurosos del año

Alex Docampo, dermatólogo: “Si te pones autobronceador, a tu piel le pasa lo mismo que a un filete cuando lo asas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP da tres consejerías a Vox en el nuevo gobierno de Aragón: la ultraderecha asume Bienestar Social, Agricultura y Medio Ambiente

El PP da tres consejerías a Vox en el nuevo gobierno de Aragón: la ultraderecha asume Bienestar Social, Agricultura y Medio Ambiente

Un menor es hospitalizado en estado grave en Barcelona tras ser atacado por un grupo de jóvenes y resultar herido por una arma blanca

Si diste positivo en un control de drogas al volante, puede anularse tu sanción

Rechazan la incapacidad permanente a un fontanero con una perforación en el ojo izquierdo: “En su profesión no existen exigencias de visión binocular”

Muere una mujer al caerse de la Muralla de Lugo: la policía investiga si es un accidente

ECONOMÍA

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

El mayor casero de España es estadounidense: Blackstone, el fondo buitre que controla 19.000 viviendas en el mercado del alquiler

España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

DEPORTES

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner conquista el Mutua Madrid Open y hace historia tras aplastar a un Zverev poco acertado

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta eléctrica: se adelanta tres horas

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia