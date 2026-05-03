Nodal registra “Forajido” como nuevo nombre e inicia una batalla legal contra su padre por su marca, empresa y composiciones

Mientras el público esperaba una boda en mayo, Christian Nodal alista una separación profesional de su padre y mánager, Jaime González.
El conflicto entre el cantautor y su padre dejó de ser un rumor para convertirse en una disputa legal con implicaciones directas sobre su identidad artística.
PUBLICIDAD
Nodal inició el registro de “El Forajido” como nueva marca, en medio de señalamientos sobre el control que ejerce la empresa familiar sobre su nombre, música y presentaciones.
Nodal presenta solicitud de nuevo nombre ante el IMPI
La solicitud fue presentada el 22 de abril ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), luego de que el intérprete revelara públicamente que no posee los derechos sobre “Nodal”.
PUBLICIDAD
La declaración marcó un punto de quiebre en la narrativa mediática que lo rodea: “No soy dueño ni de mi nombre”, afirmó en días recientes.
Una nueva marca en medio de la disputa
“El Forajido” no es un concepto ajeno a su carrera, pero ahora toma forma como una estrategia legal. De acuerdo con el trámite, la marca contempla servicios de entretenimiento, educación y actividades culturales, rubros que coinciden con los registros que actualmente controla su padre a través de JG Music.
PUBLICIDAD
El movimiento sugiere la intención de construir una estructura independiente que le permita gestionar conciertos, lanzamientos y productos sin intermediación familiar. Este paso ocurre mientras crecen las versiones sobre tensiones internas por decisiones creativas y operativas.
El origen del conflicto
El desencuentro tomó fuerza tras la polémica por el video de “Un vals”, donde apareció una modelo con rasgos similares a su expareja. Nodal deslindó su responsabilidad en la producción y dejó entrever que no tiene control total sobre su imagen artística.
PUBLICIDAD
En paralelo, el nombre de Jaime González, su padre, surgió como figura clave en la administración de su carrera. En el IMPI existen tres registros vinculados a “Nodal”, que abarcan desde mercancía hasta explotación musical y presentaciones en vivo.
Mensajes desde el escenario
La disputa legal coincide con un momento de exposición emocional del cantante. Durante un concierto en Querétaro, lanzó frases que fueron interpretadas como indirectas sobre su entorno personal y profesional.
PUBLICIDAD
“La propia sangre te puede fallar, los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes”, expresó ante su público.
En el mismo evento reforzó su postura: “Gracias a Dios también me pueden poner donde quieran, a mí ya no me tumba nada ni nadie en esta vida”.
Las declaraciones amplificaron la conversación digital y reforzaron la lectura de que atraviesa una etapa de ruptura con estructuras que antes sostenían su carrera.
PUBLICIDAD
A finales de 2025, distintas versiones periodísticas señalaban un presunto distanciamiento entre Nodal y sus padres por la injerencia de Pepe Aguilar, versión que fue desestimada por el cantante.
Sin embargo, en enero pasado, la ausencia de Jaime González y Cristy Nodal de los festejos organizados por Ángela Aguilar con motivo del cumpleaños de Christian avivó los rumores.
PUBLICIDAD
Consecuencias inmediatas
El conflicto no se limita al plano legal. La cancelación de un concierto en Chile, atribuida a problemas logísticos con su equipo, alimentó versiones sobre fallas operativas relacionadas con la administración actual.
Mientras el proceso ante el IMPI avanza, el registro de “El Forajido” se perfila como el primer paso de una reconfiguración más amplia en la carrera del artista, en la que busca recuperar control sobre su nombre, su música y su proyección pública.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD