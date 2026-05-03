México

Nodal registra “Forajido” como nuevo nombre e inicia una batalla legal contra su padre por su marca, empresa y composiciones

El cantautor presentó el 22 de abril de 2026 una solicitud de registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

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Christian Nodal en primer plano con sombrero vaquero, chaleco marrón y collar de cruz, frente a un grupo de personas y un fondo promocional oscuro
Christian Nodal registra el nombre 'Forajido' e inicia una batalla legal contra su padre, Jaime González por la propiedad de su marca, empresa y temas musicales. (Infobae México / Manu Cisneros)

Mientras el público esperaba una boda en mayo, Christian Nodal alista una separación profesional de su padre y mánager, Jaime González.

El conflicto entre el cantautor y su padre dejó de ser un rumor para convertirse en una disputa legal con implicaciones directas sobre su identidad artística.

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Nodal inició el registro de “El Forajido” como nueva marca, en medio de señalamientos sobre el control que ejerce la empresa familiar sobre su nombre, música y presentaciones.

Nodal presenta solicitud de nuevo nombre ante el IMPI

La solicitud fue presentada el 22 de abril ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), luego de que el intérprete revelara públicamente que no posee los derechos sobre “Nodal”.

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La declaración marcó un punto de quiebre en la narrativa mediática que lo rodea: “No soy dueño ni de mi nombre”, afirmó en días recientes.

Pantalla del perfil de Instagram de Christian Nodal. Se muestra su nombre de usuario "nodal", foto de perfil (una N), y "Aún no hay publicaciones"
Nodal eliminó sus publicaciones en Instagram, cambió su foto de perfil y agregó la marca "Forajido" a su biografía. (Nodal: Instagram)

Una nueva marca en medio de la disputa

“El Forajido” no es un concepto ajeno a su carrera, pero ahora toma forma como una estrategia legal. De acuerdo con el trámite, la marca contempla servicios de entretenimiento, educación y actividades culturales, rubros que coinciden con los registros que actualmente controla su padre a través de JG Music.

El movimiento sugiere la intención de construir una estructura independiente que le permita gestionar conciertos, lanzamientos y productos sin intermediación familiar. Este paso ocurre mientras crecen las versiones sobre tensiones internas por decisiones creativas y operativas.

Christian Nodal, vestido con traje oscuro y pañuelo, mira a la izquierda. Su imagen se superpone con ventanas de datos de registro de marca "El Forajido"
Nodal presentó el 22 de abril de 2026 una solicitud de registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (Infobae México especial)

El origen del conflicto

El desencuentro tomó fuerza tras la polémica por el video de “Un vals”, donde apareció una modelo con rasgos similares a su expareja. Nodal deslindó su responsabilidad en la producción y dejó entrever que no tiene control total sobre su imagen artística.

En paralelo, el nombre de Jaime González, su padre, surgió como figura clave en la administración de su carrera. En el IMPI existen tres registros vinculados a “Nodal”, que abarcan desde mercancía hasta explotación musical y presentaciones en vivo.

Mensajes desde el escenario

La disputa legal coincide con un momento de exposición emocional del cantante. Durante un concierto en Querétaro, lanzó frases que fueron interpretadas como indirectas sobre su entorno personal y profesional.

“La propia sangre te puede fallar, los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes”, expresó ante su público.

En el mismo evento reforzó su postura: “Gracias a Dios también me pueden poner donde quieran, a mí ya no me tumba nada ni nadie en esta vida”.

Las declaraciones amplificaron la conversación digital y reforzaron la lectura de que atraviesa una etapa de ruptura con estructuras que antes sostenían su carrera.

A finales de 2025, distintas versiones periodísticas señalaban un presunto distanciamiento entre Nodal y sus padres por la injerencia de Pepe Aguilar, versión que fue desestimada por el cantante.

Sin embargo, en enero pasado, la ausencia de Jaime González y Cristy Nodal de los festejos organizados por Ángela Aguilar con motivo del cumpleaños de Christian avivó los rumores.

En noviembre de 2025, un juez falló a su favor y de sus padre en un juicio contra su antigua disquera por la titularidad de sus composiciones. FOTO: FOTÓGRAFO ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM
En noviembre de 2025, un juez falló a su favor y de sus padre en un juicio contra su antigua disquera por la titularidad de sus composiciones. FOTO: FOTÓGRAFO ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

Consecuencias inmediatas

El conflicto no se limita al plano legal. La cancelación de un concierto en Chile, atribuida a problemas logísticos con su equipo, alimentó versiones sobre fallas operativas relacionadas con la administración actual.

Mientras el proceso ante el IMPI avanza, el registro de “El Forajido” se perfila como el primer paso de una reconfiguración más amplia en la carrera del artista, en la que busca recuperar control sobre su nombre, su música y su proyección pública.

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