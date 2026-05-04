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Tigres vs Nashville: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de la CONCACAF Champions Cup

Después de vencer a Chivas en los cuartos de final de la Liga Mx, ahora buscarán sellar el boleto a la final del torneo continental

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Después de vencer a Chivas en los cuartos de final de la Liga Mx, ahora buscarán sellar el boleto a la final del torneo continental. (AP Foto/John Amis)
Después de vencer a Chivas en los cuartos de final de la Liga Mx, ahora buscarán sellar el boleto a la final del torneo continental. (AP Foto/John Amis)

Tigres se enfrentará al Nashville este martes 5 de mayo a las 19:30 horas (tiempo del centro de México) por las semifinales de vuelta de la CONCACAF Champions Cup desde el Estadio Universitario, donde el cuadro mexicano cuenta con la ventaja tras haber ganado por la mínima en Estados Unidos.

Semana decisiva para Tigres

El cuadro universitario busca su boleto a la final de CONCACAF y a las semifinales de la Liga Mx. (REUTERS/Daniel Becerril)
El cuadro universitario busca su boleto a la final de CONCACAF y a las semifinales de la Liga Mx. (REUTERS/Daniel Becerril)

Los Tigres viven una de las semanas más importantes de los últimos meses debido a que por un lado se juegan el boleto a la final de la CONCACAF Champions Cup, mientras que por el otro tienen que enfrentar a Chivas el fin de semana por los cuartos de final de vuelta de la Liga Mx.

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El desgaste físico de la doble competencia no parece mermar el rendimiento del equipo dentro de la cancha, ya que lograron sacar una buena renta de sus compromisos de ida, tanto a nivel local como en el torneo continental.

Con la victoria en Estados Unidos, a los felinos les basta con un empate para avanzar a la siguiente fase, mientras que en caso de recibir dos goles, una victoria le daría el boleto a Nashville a la siguiente ronda por el factor del gol de visitante. En caso de ser derrotados por la mínima, la eliminatoria se iría a tiempo extra.

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Nashville busca la hazaña en Monterrey

Nashville busca la sorpresa en Monterrey. (Alan Poizner-Imagn Images)
Nashville busca la sorpresa en Monterrey. (Alan Poizner-Imagn Images)

Después de caer en casa ante Tigres, el club estadounidense está obligado a conseguir la victoria en una de las canchas más complicadas del futbol mexicano como lo es el Estadio Universitario.

A pesar de lo complejo del panorama, Nashville solamente necesita un gol para extender la eliminatoria y mandar el juego al alargue, dentro de un escenario que no desconocen, pues en los cuartos de final vencieron al América en el Estadio Azteca por marcador de 0-1.

Con esto en mente, el cuadro estadounidense sigue soñando con avanzar al juego por el campeonato de la CONCACAF Champions Cup pero deberán hacer un partido casi perfecto si quieren conseguirlo.

Dentro de la MLS, Nashville encabeza la tabla general de la Conferencia Este con 23 puntos, cuatro unidades por delante del segundo lugar que es el New England Revolution, por lo que buscarán apegarse al buen rendimiento de la competición local para intentar dar la sorpresa en El Volcán.

Cuándo y dónde ver el juego en vivo

El encuentro entre Tigres y Nashville podrá verse este martes 5 de mayo a las 19:30 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de FOX + y FOX ONE.

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