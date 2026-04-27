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Cuáles son las bebidas alcohólicas que “más engordan”: diferencias entre versiones light, 0.0 y más

El contenido calórico de las bebidas alcohólicas depende del tipo de alcohol, los azúcares añadidos y el tamaño de la porción

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Cuáles son las bebidas alcohólicas que “más engordan”: diferencias entre versiones light, 0.0 y más (Contenido Visual Infobae)

El consumo de bebidas alcohólicas forma parte de la vida social en México, pero muchas personas desconocen cuánto aportan en calorías y cómo varían según su tipo y versión.

Instituciones como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) han alertado sobre los riesgos de un consumo excesivo, no solo por la salud sino también por el impacto en el peso corporal.

¿Qué bebidas “engordan” más y cuáles opciones pueden ser menos calóricas? Aquí una guía basada en datos oficiales y recomendaciones de especialistas.

Las bebidas alcohólicas más calóricas

Según Profeco, el contenido calórico de las bebidas alcohólicas depende del tipo de alcohol, los azúcares añadidos y el tamaño de la porción. Las más calóricas suelen ser aquellas con mayor graduación alcohólica y mezcladas con refrescos o jugos.

Comparativo de calorías por 100 ml (aproximado):

  • Ron: 220 kcal
  • Whisky: 250 kcal
  • Tequila: 210 kcal
  • Vino tinto: 70 kcal
  • Cerveza regular: 43 kcal
  • Cerveza oscura: 60 kcal
  • Cocteles preparados (ej. piña colada): hasta 250 kcal
cerveza
Las bebidas alcohólicas más calóricas cerveza

Las bebidas destiladas puras (ron, whisky, tequila, vodka) concentran más calorías, pero al mezclarlas con refrescos, jugos o licores, el contenido calórico se dispara.

¿Light, 0.0 o regular? Diferencias clave

Con la popularidad de las versiones light y 0.0, muchas personas creen que pueden tomar sin preocuparse por engordar. Sin embargo, las diferencias entre estas variantes no siempre son evidentes.

  • Versiones light: Se refieren a bebidas con bajo contenido de azúcar o alcohol. Por ejemplo, una cerveza light suele tener hasta 30% menos calorías que la regular, según Profeco. Sin embargo, el alcohol sigue presente, aunque en menor proporción.
  • Versiones 0.0: Estas bebidas no contienen alcohol, pero pueden conservar el aporte calórico por los azúcares añadidos o saborizantes. Una cerveza 0.0 puede aportar entre 15 y 29 kcal por 100 ml, menos que la regular, pero no es libre de calorías.
  • Bebidas “sin azúcar”: Algunos destilados pueden etiquetarse como “sin azúcar” pero siguen aportando calorías por el alcohol, ya que un gramo de alcohol aporta 7 kcal, casi el doble que un gramo de azúcar.

Ejemplo:

  • 1 tarro de cerveza regular (355 ml) = 150-170 kcal
  • 1 tarro de cerveza light (355 ml) = 100 kcal
  • 1 tarro de cerveza 0.0 (355 ml) = 60-90 kcal
cerveza
¿Light, 0.0 o regular? Diferencias clave (Freepik)

Bebidas mezcladas: un riesgo calórico oculto

Los cocteles suelen ser los más “engordadores” porque combinan alcohol con jugos, jarabes y refrescos. Por ejemplo, una piña colada puede aportar hasta 350 kcal por vaso, mientras un mojito supera las 200 kcal, según el INSP y Profeco.

Cocteles con alto aporte calórico:

  • Margarita
  • Daiquiri
  • Piña colada
  • Mojito
  • Carajillo

Opciones menos calóricas y recomendaciones

Si se busca reducir el impacto calórico al tomar alcohol, los especialistas sugieren:

  • Preferir destilados puros con hielo o agua mineral.
  • Elegir cervezas light o 0.0.
  • Limitar el consumo de cocteles con jugos o refrescos.
  • Evitar bebidas con jarabes, crema o mezcladores azucarados.
  • Beber agua entre cada bebida alcohólica para reducir la cantidad total consumida.

Consideraciones más popualres a favor del consumidor

Heineken México de forma reciente lanzó Tecate ICE Light, una cerveza light con tecnología Extra Fresh que brinda una sensación de frescura intensa y perceptible gracias a una molécula patentada que enfría la boca y la garganta sin cambiar el sabor. Este producto, que debuta en el norte del país y Jalisco, busca ofrecer una experiencia sensorial nueva y posicionar a Tecate como referente en innovación dentro de la categoría light en México.

cerveza
(Freepik)

Resumen de consejos prácticos:

  • Revisa la etiqueta nutricional de cada bebida.
  • Recuerda que “sin azúcar” no es igual a “sin calorías”.
  • Elige versiones light o 0.0 solo como alternativa ocasional, no como estrategia principal para reducir calorías.

Las bebidas alcohólicas que “más engordan” son los cocteles y destilados mezclados con azúcares. Las alternativas light y 0.0 pueden ser opciones menos calóricas, pero no están exentas de energía. La moderación y la información son la mejor estrategia para disfrutar sin afectar la salud ni el peso corporal.

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