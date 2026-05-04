Detienen a tres por asesinato de niño en Juchitán: entre ellos “Gallo huiini” y “El Pitun”

De acuerdo con información oficial, el detenido estaría vinculado con actividades de extorsión, cobro de piso y sicariato. (Crédito: Imagen ilustrativa elaborada con IA| Infobae México)

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que tres personas fueron detenidas por su presunta participación en el ataque armado en el que murió un niño de ocho años en Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Oaxaca.

Entre los capturados se encuentra A. M. V., alias “Gallo huiini”, de 20 años, señalado por las autoridades como objetivo prioritario por su presunta vinculación con delitos de extorsión, cobro de piso y sicariato. También fueron detenidos J. D. J. R., alias “El Pitun”, de 23 años, así como un adolescente de 17 años cuya identidad fue reservada conforme a la legislación en materia de justicia para menores.

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La detención se llevó a cabo mediante un operativo conjunto de la Fiscalía estatal con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Así fue el ataque a un domicilio

De acuerdo con la investigación ministerial, la agresión ocurrió la noche del 3 de mayo de 2026 en la colonia Lorenza Santiago, donde sujetos armados atacaron un domicilio y durante el hecho un menor de edad resultó herido de bala. Posteriormente falleció a causa de las lesiones.

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La Fiscalía de Oaxaca indicó que los tres detenidos ya se encuentran bajo proceso, mientras continúan las diligencias ministeriales para establecer el grado de involucramiento de cada uno y determinar la forma en que participaron en los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado el papel específico que habría desempeñado cada detenido durante la agresión.

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Esta detención representa un avance en las acciones para desarticular estructuras delictivas que operan en el Istmo, de acuerdo con la fiscalía estatal. (Crédito: Fiscalía de Oaxaca)

Los grupos criminales que operan en el Istmo de Oaxaca

En la región del Istmo de Oaxaca, particularmente en Juchitán de Zaragoza, autoridades han documentado la presencia de múltiples células delictivas que operan de manera simultánea y en disputa por el control de actividades ilícitas.

Estos grupos mantienen vínculos con organizaciones criminales de alcance nacional, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, a través de estructuras locales encargadas de ejecutar operaciones en territorio.

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Los reportes oficiales y análisis de seguridad señalan que estas células están involucradas en delitos como extorsión, cobro de piso, narcomenudeo y tráfico de personas, lo que ha generado un entorno de violencia fragmentada en la región. A diferencia de otras zonas del país con control predominante de un solo grupo, en el Istmo persiste una dinámica de competencia entre distintas organizaciones que buscan consolidar su presencia.

Además, la ubicación estratégica de Juchitán, como punto de tránsito en rutas comerciales y migratorias, ha incrementado el interés de estos grupos por mantener influencia en la zona, lo que se refleja en la recurrencia de hechos violentos asociados a disputas territoriales.

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