Así vivieron el sismo los conductores de Hoy este lunes 04 de mayo

El sismo de magnitud 5.6 con epicentro cerca de Pinotepa Nacional, Oaxaca, activó la alerta sísmica en Ciudad de México este 4 de mayo. (Instagram/@programahoy)

La mañana de este lunes 4 de mayo, un sismo de magnitud 5.6 con epicentro a 14 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, sorprendió a la Ciudad de México a las 09:19 horas. La alerta sísmica se activó y provocó evacuaciones ordenadas en distintos puntos, sin reporte de daños graves o personas lesionadas.

El movimiento también impactó la transmisión en vivo del programa Hoy, donde conductores y equipo reaccionaron en tiempo real ante la emergencia. El momento quedó registrado en un video difundido en redes oficiales del matutino.

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Mientras autoridades llamaban a la calma y a seguir protocolos, en televisión abierta se vivió una escena que reflejó nervios, organización y la tensión propia de estos eventos, evidenciando cómo se actúa ante una situación inesperada.

El instante que interrumpió la transmisión

El video documenta la evacuación tras el sismo en las instalaciones de Televisa. Se observa a un grupo de ocho personas, identificadas como integrantes del elenco del programa "Hoy", en un área exterior. (Instagram/@programahoy)

Durante la emisión, las voces en el foro dejaron ver confusión inicial y reacción inmediata. “Este no es un simulacro, efectivamente fue alerta sísmica”, se escuchó mientras se coordinaban para salir hacia puntos de reunión dentro de Televisa.

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En el espacio participan Galilea Montijo, Tania Rincón, Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Arath de la Torre y Paul Stanley, quienes continuaron informando mientras seguían indicaciones de seguridad.

Nervios, orden y mensajes en plena alerta

La transmisión en vivo del programa Hoy mostró la reacción de conductores y equipos ante la emergencia causada por el sismo. (Instagram/@programahoy)

A pesar del desconcierto, el equipo destacó la organización interna. “Aquí se respira un silencio… de mucho orden”, se mencionó mientras esperaban indicaciones para regresar al foro tras evacuar.

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También se compartieron observaciones sobre cómo se percibió el sismo en distintas zonas. “En el sur no se sintió”, comentaron, mientras otros señalaban que en áreas como la Roma hubo percepción leve del movimiento.

La conversación derivó en recomendaciones prácticas: ayudar a personas vulnerables, no correr y mantener la calma. “Ya sabemos qué tenemos que hacer”, se afirmó, subrayando la cultura de prevención adquirida con los años.

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Contexto y respuesta tras el movimiento

Temblor de 5.6 en Oaxaca se percibe en la Ciudad de México. (Infobae/Jenifer Nava)

El Metro de la Ciudad de México suspendió momentáneamente su servicio para revisiones de seguridad, mientras hospitales y edificios altos activaron protocolos de emergencia sin incidentes mayores.

El sistema de alerta sísmica detectó el movimiento en la costa y lo transmitió a la capital, brindando segundos clave para la evacuación. Autoridades pidieron evitar rumores y atender solo información oficial.

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México mantiene alta actividad sísmica por la interacción de placas tectónicas, y regiones como Pinotepa Nacional registran eventos recurrentes, lo que obliga a mantener preparación constante ante cualquier eventualidad.