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Aparatoso accidente en Naucalpan Edomex: camión de volteo y vehículo particular chocan de manera brutal

Testigos relataron que el vehículo, al parecer por una falla en los frenos, descendió sin control y embistió primero a un sedán rojo

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Aparatoso accidente en Naucalpan Edomex: camión de volteo y vehículo particular chocan de manera brutal (Especial)
Aparatoso accidente en Naucalpan Edomex: camión de volteo y vehículo particular chocan de manera brutal (Especial)

El desenlace de un siniestro en la colonia Rincón Verde, en la zona alta de Naucalpan, ha dejado a la comunidad consternada. Un camión de carga perdió el control y se precipitó por una pendiente, provocando una colisión violenta que afectó a un vehículo.

El accidente ocurrió cuando la unidad de carga transitaba por una de las calles más inclinadas del sector. Testigos relataron que el vehículo, al parecer por una falla en los frenos, descendió sin control y embistió primero a un sedán rojo en el que viajaban tres personas. El impacto fue tal que los ocupantes quedaron atrapados en el interior del automóvil.

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De acuerdo con los primeros reportes, servicios de emergencia acudieron rápidamente para auxiliar a las víctimas. El hecho fue reportado hace algunas horas, generando una fuerte movilización de cuerpos de rescate y autoridades municipales. Según los habitantes, la pendiente en la que ocurrió el choque presenta condiciones peligrosas para vehículos pesados, por lo que ya habían solicitado restricciones a la circulación en esa vía.

El accidente ocurrió cuando la unidad de carga transitaba por una de las calles más inclinadas del sector (especial)
El accidente ocurrió cuando la unidad de carga transitaba por una de las calles más inclinadas del sector (especial)

Tres fallecidos por el choque

Según testimonios recogidos en el lugar, dentro del automóvil viajaba una familia compuesta por un hombre, una mujer y un menor de edad. Los tres perdieron la vida en el sitio del accidente, mientras que el conductor del camión salió proyectado debido a la fuerza del choque y también falleció en el lugar.

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La colisión en la “Curva del diablo” generó una movilización urgente de servicios de emergencia y autoridades municipales. Personal de Protección Civil, bomberos y paramédicos acudió para atender a los afectados y realizar las labores de rescate entre los restos de los vehículos.

El siniestro provocó el cierre total de la vialidad durante varias horas, mientras los equipos especializados retiraban el camión volcado y la arena esparcida. Esto afectó la circulación hacia la zona de Chamapa-Lechería y causó retrasos significativos para residentes y transportistas.

Otros accidentes en el Edomex

La circulación en el kilómetro 74 de la autopista México-Cuernavaca, con dirección a Morelos, se vio severamente interrumpida la mañana de este lunes, 4 de mayo de 2026, tras un accidente vehicular que obligó a detener el tránsito en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió poco después de las 8:00 horas, generando largas filas de vehículos y retrasos significativos para quienes se dirigían hacia Morelos. Los cuerpos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para atender a los involucrados y coordinar las labores de auxilio y retiro de los vehículos afectados.

El siniestro provocó que la vialidad permaneciera parcialmente cerrada durante varias horas, impactando el flujo tanto de automovilistas particulares como de transporte de carga. Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas mientras se restablecía la circulación habitual en la autopista.

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