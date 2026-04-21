México

Turista extranjero golpea a transportista en Cancún y desata indignación: video se vuelve viral

El ataque fue captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales

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El incidente ocurrió en plena zona de ascenso sin que se detuviera la operación.
El incidente ocurrió en plena zona de ascenso sin que se detuviera la operación.

Un incidente violento registrado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún generó una ola de reacciones en redes sociales, luego de que un visitante extranjero fuera captado mientras atacaba físicamente a un trabajador del transporte en plena zona de acceso a pasajeros.

De acuerdo con los videos difundidos en plataformas digitales, los hechos ocurrieron en el área destinada para el ascenso y descenso de usuarios dentro de una de las terminales. En las imágenes, el turista aparece visiblemente alterado mientras discute con el conductor, lo que rápidamente escaló a una confrontación física.

Testigos señalan que el conflicto habría iniciado tras un incidente relacionado con el vehículo del visitante, lo que detonó una reacción agresiva por parte del extranjero.

El conflicto habría iniciado tras un incidente con un vehículo.
El conflicto habría iniciado tras un incidente con un vehículo.

Tras un breve intercambio verbal, el turista arremetió contra el trabajador, empujándolo y pegándole con una botella de agua frente a otros viajeros y personal presente en el lugar. La situación fue grabada por personas cercanas, lo que permitió que el caso se difundiera ampliamente en redes sociales.

“Estás siendo grabado”, se escucha decir a la persona que documentaba el momento, en un intento por frenar la agresión.

Aunque el flujo de pasajeros no se detuvo, el ambiente en la terminal se tornó tenso durante varios minutos. Elementos de seguridad permanecieron atentos a la situación mientras los presentes observaban lo ocurrido.

Hasta ahora, no se ha informado oficialmente si el trabajador afectado presentará una denuncia formal contra el agresor, ni si el turista fue puesto a disposición de autoridades migratorias o ministeriales tras el incidente.

El ataque fue captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El Aeropuerto Internacional de Cancún, considerado uno de los más transitados de América Latina, mantiene medidas de seguridad para evitar que situaciones como esta afecten la operación del recinto y la percepción del destino turístico.

El caso ha generado debate en redes sociales sobre el comportamiento de visitantes extranjeros y la necesidad de garantizar el respeto hacia los trabajadores locales, especialmente en puntos clave de movilidad como los aeropuertos.

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