México

Monto de remesas a México crecen 1.4 % en el primer trimestre de 2026: Banxico

Este avance ocurre tras un arranque complicado, ya que en los primeros dos meses del año se habían registrado caídas en los envíos de dinero desde el extranjero

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(Foto: Getty Images)
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Las remesas en México mostraron una ligera recuperación durante el inicio de 2026. De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el país recibió 14 mil 457 millones de dólares en el primer trimestre del año, lo que representó un incremento de 1.4 % respecto al mismo periodo de 2025.

Este avance se da luego de un arranque complicado, ya que en los primeros dos meses del año se habían registrado caídas en los envíos de dinero desde el extranjero, principalmente por una menor cantidad de operaciones.

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Remesas repuntan en marzo y sostienen el crecimiento

El desempeño positivo del trimestre estuvo impulsado por el mes de marzo, cuando las remesas crecieron 4.9 % anual, alcanzando 5 mil 394 millones de dólares, según Banxico.

Este resultado marcó el segundo mes consecutivo de crecimiento, luego del ligero avance observado en febrero (0.4 %) y la caída registrada en enero (-1.4 %), lo que confirma una tendencia de recuperación tras varios meses de debilidad.

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Además, el incremento en marzo se vio favorecido por un mayor monto promedio por envío, lo que compensó la disminución en el número total de operaciones.

Un indicador clave para la economía mexicana

Las remesas son una de las principales fuentes de ingresos de divisas para México y tienen un impacto directo en el consumo de millones de familias, especialmente en regiones con alta migración.

En este contexto, el crecimiento observado en el primer trimestre cobra relevancia, ya que ocurre en medio de un entorno económico complejo, marcado por desaceleración y presiones externas.

Pese al avance, especialistas advierten que el comportamiento de las remesas aún refleja cierta volatilidad, influida por factores como las condiciones laborales de los migrantes en Estados Unidos y las políticas migratorias.

Recuperación moderada tras meses de caídas

El aumento de 1.4 % en el primer trimestre representa una recuperación moderada después de un periodo prolongado de descensos durante 2025 y principios de 2026.

Si bien el flujo de remesas se mantiene en niveles elevados, el ritmo de crecimiento sigue siendo limitado, lo que sugiere un escenario de cautela para los próximos meses.

Aun así, los datos más recientes apuntan a que este ingreso clave para la economía mexicana podría estabilizarse conforme avance el año, siempre y cuando se mantengan las condiciones favorables para los trabajadores mexicanos en el exterior.

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