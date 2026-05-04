El Wall Street Journal afirma que a “México le conviene aceptar” las acusaciones de Estados Unidos contra Rocha Moya

Un texto publicado por el diario estadounidense aborda la conveniencia de que las autoridades mexicanas colaboren con el sistema judicial de Nueva York ante el reciente indiciamiento del exgobernador de Sinaloa, evitando mencionar omisiones propias de la nota. (Infobae-Itzallana)

El Wall Street Journal publicó este domingo una columna de opinión firmada por María Anastasia O’Grady en la que el influyente diario financiero estadounidense concluye, con llamativa seguridad, lo que México debería hacer frente al indiciamiento del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya:

“A México le conviene aceptar la oferta del Distrito Sur de Nueva York. Que le convenga a la Sra. Sheinbaum es otra cuestión.”

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La frase, colocada como remate del texto, resume el tono de toda la columna: un país extranjero sabe mejor que México lo que le conviene — y si la presidenta no lo ve así, el problema es de ella, no del argumento.

“Su adinerado vecino”

Uno de los párrafos más reveladores del texto aparece casi de pasada, cuando O’Grady se refiere al consumo de drogas en Estados Unidos:

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“Muchos mexicanos estarían de acuerdo y desearían que su adinerado vecino dejara de financiarlo con el consumo de narcóticos.”

La frase reconoce, en una sola oración, que la demanda estadounidense de drogas es el motor del negocio que alimenta a los cárteles mexicanos. Sin embargo, la columna no desarrolla esta contradicción ni la coloca como parte del problema bilateral — simplemente la menciona y continúa presionando a México para que coopere con la fiscalía de Nueva York.

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Este miércoles 29 de abril, el embajador Ronald Johnson emitió el comunicado. (Crédito: Embajada Estadounidense)

¿Estados Unidos como salvador, México como problema?

La columna de O’Grady construye una narrativa en la que Estados Unidos aparece consistentemente como el actor que ofrece soluciones — vuelos de vigilancia, capturas de capos, indiciamientos — mientras México figura como el país que debe decidir si acepta o no la ayuda.

Lo que el texto no examina con la misma profundidad:

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Que el indiciamiento llega justo cuando arrancan las negociaciones formales del T-MEC

Que el mismo gobierno de Trump que “ofrece asistencia” a México indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández , condenado en suelo estadounidense por narcotráfico

Que la columna pregunta si la manipulación electoral del cártel en Sinaloa en 2021 pudo haberse repetido en 2024 cuando Sheinbaum ganó la presidencia — una insinuación que el texto lanza sin ninguna evidencia

La pregunta que la columna sí se hace — y cómo la hace

Quizás el momento más revelador del texto es cuando O’Grady, al describir la supuesta manipulación electoral del Cártel de Sinaloa en las elecciones de 2021 en Sinaloa, lanza la siguiente pregunta:

“Si sucedió en Sinaloa ese año, ¿sucedió en otro lugar o en 2024 cuando la Sra. Sheinbaum ganó?”

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La pregunta aparece sin respaldo, sin fuentes y sin desarrollo. Pero está ahí, colocada estratégicamente, cumpliendo su función: sembrar dudas sobre la legitimidad del gobierno mexicano actual sin tener que afirmar nada directamente.

(Infobae-Itzallana)

Lo que la columna concluye — y lo que omite

O’Grady cierra su texto con una frase que suena a consejo desinteresado pero que carga una premisa implícita muy concreta: que la soberanía mexicana es un obstáculo para resolver el problema del narcotráfico, y que la solución viene del norte.

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Lo que la columna no pregunta es si Estados Unidos estaría dispuesto a aplicar el mismo nivel de escrutinio a sus propias instituciones financieras, que procesan miles de millones de dólares del narco cada año, o a su mercado interno de consumo, que es, como la propia O’Grady reconoce, el que financia todo el sistema.