¿Cómo proteger tu hígado graso durante los días de calor intenso para no agravarlo? (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El hígado graso es una condición que afecta cada vez a más personas y que puede agravarse en épocas de calor extremo.

Durante los días calurosos, el hígado realiza un esfuerzo adicional para mantener el equilibrio del organismo, motivo por el cual resulta fundamental tomar medidas para evitar complicaciones.

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El calor no causa directamente la enfermedad, pero puede acelerar el daño hepático y complicar el manejo de quienes ya viven con esta afección.

El impacto del calor en el hígado graso

El hígado es responsable de filtrar toxinas, regular el metabolismo y procesar medicamentos. En ambientes calurosos, el cuerpo suda más para mantenerse fresco, lo que provoca una pérdida rápida de líquidos y electrolitos. La consecuencia directa es la deshidratación, que dificulta la capacidad del hígado para eliminar desechos y toxinas. Esta situación puede aumentar el riesgo de inflamación y daño hepático, especialmente en pacientes con hígado graso o esteatohepatitis no alcohólica (NASH).

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El calor extremo puede, además, alterar la actividad de las enzimas hepáticas. Esto influye en la eficacia y seguridad de ciertos medicamentos, ya que el hígado puede procesarlos de manera diferente bajo estrés térmico.

Qué otros minerales o nutrientes son beneficiosos para revertir el hígado graso además del magnesio (Foto: Infobae México/ Jesús Avilés)

Factores que agravan el hígado graso en verano

Durante los meses más cálidos, suelen presentarse cambios de hábitos que pueden perjudicar la salud del hígado:

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Deshidratación: El sudor excesivo reduce el volumen de agua disponible para procesar toxinas.

Aumento del estrés oxidativo: El calor incrementa la producción de radicales libres y la inflamación hepática.

Sobrecarga funcional: El hígado debe trabajar más para manejar medicamentos y toxinas bajo condiciones de calor extremo.

Alimentación inadecuada: El consumo de alimentos grasos, azucarados y bebidas alcohólicas o azucaradas tiende a aumentar durante el verano.

Sedentarismo: El clima cálido puede desmotivar la actividad física, lo que contribuye al aumento de peso y empeora la condición hepática.

Recomendaciones clave para proteger tu hígado

Para evitar complicaciones y mantener el hígado graso controlado durante los días de calor, es importante seguir estas recomendaciones:

1. Mantén una hidratación adecuada

Bebe suficiente agua a lo largo del día, incluso si no tienes sed.

Incluye jugos naturales o bebidas deportivas bajas en azúcar para reponer electrolitos.

Evita el alcohol y las bebidas con cafeína, ya que favorecen la deshidratación.

2. Adopta una alimentación saludable

Prefiere alimentos frescos y ligeros: frutas, verduras y proteínas magras.

Limita la ingesta de grasas saturadas, azúcares y alimentos procesados.

Come en horarios regulares y evita excesos.

3. Cuida tu exposición al sol y al calor

Busca lugares frescos y sombreados durante las horas de mayor temperatura.

Usa ropa ligera y de colores claros.

Aplica protector solar para proteger la piel y reducir la carga de trabajo del hígado derivada del daño solar.

4. Mantén un peso saludable y realiza actividad física moderada

El sobrepeso aumenta la carga del hígado. Mantente activo con ejercicios suaves en horarios de menor calor, como temprano en la mañana o al atardecer.

Evita el sedentarismo, aunque haga calor.

5. Modera el consumo de alcohol y refrescos azucarados

El alcohol y las bebidas azucaradas incrementan el riesgo de inflamación y depósito de grasa en el hígado.

Cuidar la salud desde la vida cotidiana es un primer paso esencial para prevenir riesgos que afecten al hígado. Foto: (iStock)

Síntomas de alerta y golpe de calor

Debes estar atento a los signos de alarma que pueden indicar complicaciones por calor o daño hepático:

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Mareos

Náuseas y vómito

Dolor de cabeza

Desorientación o confusión

Taquicardia

Sensación intensa de calor

Desmayos

Convulsiones

Ante cualquiera de estos síntomas, busca atención médica rápidamente.

Consulta médica y seguimiento

Si presentas fatiga persistente, dolor abdominal en el lado derecho o picazón, consulta a un especialista. Un seguimiento médico adecuado es fundamental para el control del hígado graso, especialmente durante episodios de calor intenso.

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Cuidar el hígado graso en verano depende de hábitos saludables, hidratación adecuada y vigilancia médica. El calor puede ser un factor de riesgo, pero con medidas preventivas es posible evitar que la enfermedad se agrave.