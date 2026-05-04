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¿Cómo se vivió la serie de Star Wars entre Diablos y Guerreros en el Estadio Alfredo Harp Helú?

Por tercera vez consecutiva, el mundo del beisbol y el cine se volvieron a unir para crear una experiencia inigualable para los aficionados

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Por tercera vez consecutiva, el mundo del beisbol y el cine se volvieron a unir para crear una experiencia inigualable para los aficionados. (Jovani Pérez)
Por tercera vez consecutiva, el mundo del beisbol y el cine se volvieron a unir para crear una experiencia inigualable para los aficionados. (Jovani Pérez)

Los Diablos Rojos del México protagonizaron este fin de semana una de las series más esperadas del calendario con el clásico duelo ante los Guerreros de Oaxaca dentro del Día de Star Wars.

Durante los tres días de juego, el Estadio Alfredo Harp Helú vibró intensamente con una gran cantidad de aficionados acudiendo al Parque de Pelota con los atuendos de sus personajes favoritos de la saga.

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En cuanto a los deportivo se vivieron tres juegos de infarto en el Diamante de Fuego, ya que los Pingos tuvieron que venir de atrás en cada uno de los encuentros barriendo la serie y dejando tres veces consecutivas en el terreno al equipo bélico.

Nuevo jersey

Los fans acudieron al estadio vestidos de sus personajes favoritos de la película. (Diablos Rojos del México)
Los fans acudieron al estadio vestidos de sus personajes favoritos de la película. (Diablos Rojos del México)

Como ya es tradición desde hace tres años, los Diablos Rojos del México disputaron del 1 al 3 de mayo la icónica “Serie Star Wars” ante los Guerreros de Oaxaca en el Estadio Alfredo Harp Helú.

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Por tercera ocasión consecutiva, los escarlatas lanzaron un jersey conmemorativo en su rojo icónico, destacando la letra “M” como logo principal y un diseño alusivo al Mandaloriano, rindiendo homenaje al estreno de The Mandalorian & Grogu, con detalles galácticos que fusionan la identidad del equipo con el universo de la saga.

Esta colaboración entre Disney y Diablos Rojos del México comenzó en 2024 con un jersey inspirado en el Lado Oscuro y el personaje de Darth Maul, uno de los villanos más emblemáticos de la saga.

El diseño utiliza el rojo tradicional de los Diablos combinado con detalles en negro y patrones que evocan la estética de los Sith y la energía oscura del universo Star Wars.

Un año después, en 2025, toma como base el concepto “Power of the Force”, homenajeando la energía que une a todos los seres vivos en el universo Star Wars.

El diseño incorpora símbolos de la Fuerza y colores que combinan el rojo escarlata del club con detalles luminosos y oscuros, representando el equilibrio entre el lado luminoso y el lado oscuro, con Darth Vader y la estrella de la muerte como principales protagonistas.

Qué otras actividades ofrecen para los aficionados

Este año el jersey estuvo inspirado en el Mandaloriano. (Diablos Rojos del México)
Este año el jersey estuvo inspirado en el Mandaloriano. (Diablos Rojos del México)

Además del jersey conmemorativo, los Diablos Rojos lanzaron una exclusiva colección que fusiona la saga galáctica con la identidad beisbolera: playeras, gorras y chamarras con elementos icónicos de Star Wars.

Dentro del Alfredo Harp Helú, el viernes se presentó un espectacular show de drones proyectando imágenes del equipo y la película. El sábado, los Diablos jugaron con el uniforme especial, mientras se vendían sables de luz y los aficionados vestían con sus disfraces preferidos.

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