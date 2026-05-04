Temática de la Met Gala 2026: tres puntos claves para entenderla en México y posibles mexicanos invitados

Temática de la Met Gala 2026: tres puntos claves para México y posibles mexicanos invitados (Fotos: Instagram/@thalia/@eizagonzalezreyna/@salmahayek)

La Met Gala 2026, celebrada este 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, presenta una temática que redefine el límite entre la moda y las bellas artes.

Bajo el título “Costume Art” y el código de vestimenta “Fashion is Art”, la gala invita a los asistentes a transformar sus cuerpos en auténticas obras de arte vivientes. Aquí te explicamos los puntos esenciales desde una perspectiva mexicana y quiénes podrían representar al país en esta noche icónica.

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1. El cuerpo vestido como lienzo: arte viviente

La gran apuesta de este año es considerar al cuerpo humano como un lienzo y a la vestimenta como una extensión artística. La idea central es que los asistentes no solo porten ropa llamativa, sino que sus atuendos narren historias, conceptos y emociones, fusionando moda y arte en una sola expresión. ¿Qué veremos?

Diseños escultóricos, teatrales y conceptuales

Vestidos que juegan con la figura humana, materiales inesperados y técnicas de alta costura

Piezas inspiradas en obras de arte clásicas y contemporáneas

2. “Fashion is Art”: código de vestimenta y oportunidad para México

El dress code oficial exige a los invitados considerar la moda como una disciplina artística, no solo como tendencia. Esto representa una oportunidad única para diseñadores y celebridades mexicanas, quienes pueden reinterpretar el arte nacional a través de textiles y técnicas artesanales de vanguardia. Para México significa:

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“Fashion is Art”: código de vestimenta y oportunidad para México REUTERS/Shannon Stapleton

Posibilidad de ver atuendos que mezclen bordados, tejidos tradicionales, arte popular y estructuras modernas

Espacio para que creadores mexicanos colaboren con diseñadores internacionales y presenten piezas únicas

Expectativa de diseños que reivindiquen la diversidad y la riqueza cultural del país

3. Inauguración de las nuevas Galerías Condé M. Nast y enfoque en la anatomía

La gala será el evento inaugural de las nuevas galerías Condé M. Nast, dedicadas al Costume Institute. La exposición principal yuxtapone prendas y obras de arte de diferentes épocas para explorar temas como la figura clásica, la maternidad y el envejecimiento. El eje central es la anatomía vestida y su transformación a lo largo de la historia. En la pasarela y la exposición:

Prendas históricas junto a esculturas y pinturas reconocidas

Reflexión sobre inclusión y diversidad corporal

Representación de diferentes etapas de la vida a través del arte textil

Posibles mexicanos invitados

Con base en participaciones anteriores y su presencia internacional, las siguientes figuras mexicanas podrían estar en la lista de invitados a la Met Gala 2026:

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Salma Hayek: Actriz, productora y referente de la moda global, habitual en las galas más importantes de Nueva York.

Eiza González: Actriz y modelo, reconocida por su estilo y colaboraciones con casas de alta costura.

Thalía: la famosa cantante es una de las representantes que más veces ha sido invitada a la Met Gala.

Ambas han representado a México en ediciones previas y podrían llevar propuestas que fusionen arte, historia y cultura nacional en sus atuendos.

Anfitriones y celebridades destacadas

Este año, la gala cuenta con Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour como anfitriones, además de la posible presencia de Zendaya, Bad Bunny y Rosalía como invitados estelares.

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De Salma Hayek a Thalía: los mejores y peores looks de mexicanos en la Met Gala (Fotos: (REUTERS)

La Met Gala 2026 pone a la moda al nivel de las grandes artes y abre el escenario para que México muestre su creatividad, historia y diversidad a través de piezas que van más allá de lo estético: auténticas obras de arte sobre el cuerpo.