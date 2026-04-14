México

¿Bebidas alcohólicas podrían tener advertencia de cáncer en etiquetado? Senado plantea modificar marketing de estos productos

Los legisladores destacaron que en México cerca de 39 mil muertes anuales están vinculadas al consumo de alcohol, es decir, 6% de los decesos en el país

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Vasos con whisky, vino tinto y cóctel con limón, junto a botellas de licor sobre mesa de madera
Vasos con diferentes bebidas alcohólicas y botellas variadas se exhiben sobre una mesa de madera en un ambiente cálido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Senado de México analizó la posibilidad de que las bebidas alcohólicas incluyan advertencias sobre el riesgo de cáncer en sus etiquetas, como parte de una iniciativa presentada en el Foro legislativo “Etiquetado de bebidas alcohólicas en México para mejorar la salud”.

La propuesta busca modificar la normativa actual que solo exige la leyenda “el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud” e incorporar información detallada, pictogramas y advertencias específicas sobre enfermedades asociadas al alcohol.

En México, el consumo de alcohol se vincula a cerca de 39 mil muertes anuales, cifra que representa alrededor del 6 % de los decesos en el país. Si se suman enfermedades asociadas a accidentes y violencia, las estimaciones superan las 50 mil muertes al año, según datos expuestos en el foro por la senadora Alejandra Barrales Magdaleno y especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud.

El cáncer y otras enfermedades asociadas al consumo de alcohol

Durante el evento, la senadora Barrales subrayó que el alcohol está relacionado directamente con al menos siete tipos de cáncer. Entre ellos se encuentran cáncer de mama, hígado, colon, recto, esófago, boca y garganta. De acuerdo con cifras presentadas, más de 740 mil casos de cáncer en el mundo se atribuyen cada año al consumo de bebidas alcohólicas. En México, los tumores malignos ya constituyen la tercera causa de muerte, con más de 95 mil defunciones anuales, muchas de ellas asociadas a este consumo.

Las advertencias actuales en las etiquetas se consideran insuficientes, pues no informan sobre los riesgos específicos ni traducen la evidencia científica en datos útiles para la ciudadanía. La doctora Vivian Pérez, asesora de la Organización Panamericana de la Salud, señaló que menos de un tercio de la población en países como Reino Unido reconoce el vínculo entre alcohol y cáncer, reflejo de una brecha de información estructural.

Propuesta de etiquetado obligatorio y experiencias internacionales

La iniciativa presentada en el Senado propone que todas las bebidas alcohólicas incluyan etiquetas claras, visibles y basadas en evidencia, con advertencias sobre el vínculo con cáncer y otros daños a la salud. El modelo sugerido contempla el uso de pictogramas para facilitar la comprensión. La doctora Pérez afirmó que esta política tiene bajo costo y alto alcance, y citó la experiencia de Yukón en Canadá, donde la introducción de etiquetas visibles y múltiples mensajes se asoció con un aumento del conocimiento y una reducción consistente en las ventas de alcohol.

En contraste, la Unión Europea ha comprobado que los esquemas voluntarios o graduales resultan insuficientes para llegar efectivamente al consumidor. Irlanda y Corea del Sur ya cuentan con sistemas de etiquetado obligatorio para el alcohol, mientras que en México el tema permanece en discusión legislativa.

Prevalencia y patrones de consumo en México

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 reveló que 73.7 % de la población mexicana consume alcohol. El consumo excesivo afecta a unos 27 millones de personas. Aunque la prevalencia de uso se redujo entre adolescentes, más de dos millones de hombres y mujeres menores de edad ya han iniciado el consumo, con una edad promedio de inicio de 13.2 años.

El consumo de alcohol en México se concentra en fines de semana y celebraciones, donde es común la ingesta de grandes cantidades en cortos periodos. Según la doctora Carmen Fernández Cáceres, directora general de los Centros de Integración Juvenil, solo 28.6 % de quienes presentan consumo problemático buscan tratamiento, y la mayoría de quienes llegan a atención médica por otras drogas también reportan consumo de alcohol.

Efectos sociales y sanitarios

Además de cáncer, el uso de alcohol se asocia a accidentes de tránsito, violencia doméstica, agresiones sexuales y problemas de salud mental como ansiedad y depresión. El alcohol es la tercera droga por la que se solicita tratamiento en el país. El etiquetado propuesto busca elevar la conciencia social sobre estos riesgos y dotar a la población de información para tomar decisiones informadas, sin recurrir al prohibicionismo.

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