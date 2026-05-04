México

Harfuch niega que Rocha Moya sea un posible blanco de ataques tras incremento de su seguridad personal

El gobernador de Sinaloa con licencia mantiene un cuerpo de elementos de seguridad debido a la violencia en el estado

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Harfuch Rocha Moya
Omar García Harfuch dio un mensaje desde Culiacán, Sinaloa. Foto: Infobae

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), descartó que el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, sea un posible blanco de ataques en su contra.

Dicho señalamiento lo realizó luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó durante su conferencia de prensa matutina de este lunes que el mandatario estatal había solicitado seguridad, aunque no brindó detalles acerca de la razón.

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Desde el capital sinaloense, donde Harfuch dio un mensaje de respaldo a los habitantes tras la salida de Rocha Moya luego de que Estados Unidos lo acusó de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, el titular de la SSPC negó que la medida de seguridad se haya brindado por petición del gobernador, sino que se trató de un análisis realizado por el propio Gabinete de Seguridad.

“En este caso no fue una solicitud, sino se recomendó que tuviera un cuerpo de seguridad, no es dispositivo grande, son pocos elementos”, explicó luego de referir que el número de escoltas que tiene el gobernador se maneja de manera confidencial.

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Violencia en Sinaloa y el cargo de Rocha: las razones por las que mantiene un dispositivo de seguridad

Rubén Rocha Moya fue sustituido por Yeraldine Bonilla Valverde tras su solicitud de licencia temporal.
Rubén Rocha Moya fue sustituido por Yeraldine Bonilla Valverde tras su solicitud de licencia temporal.

Respecto a las razones que llevaron a las autoridades para brindarle protección a Rocha Moya, Harfuch destacó que sus funciones como gobernador y el contexto de violencia de Sinaloa fueron los factores que determinaron esta medida a su favor.

“Es un exfuncionario y normalmente, al ser Sinaloa también un estado donde ha habido hechos violentos, pues lo que se considera es que tenga escolta”, señaló.

Al ser cuestionado si esto es un reflejo de la posibilidad de que Rocha Moya sea un posible blanco de ataques armados, Harfuch negó que existan evidencias de que esté en peligro, ya que ni siquiera ha recibido amenazas en su contra.

La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rubén Rocha Moya de narcotráfico y delitos relacionados con armas por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, además de que solicitó a México su detención provisional con fines de extradición.

Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cazarez
De izquierda a derecha: Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán; el senador Enrique Inzunza y el gobernador, Rubén Rocha Moya. Todos fueron acusados por EEUU. Foto: X/@InzunzaCazarez

Tanto el gobernador con licencia, así como otros nueve funcionarios más, se mantienen a la espera de que las autoridades resuelvan su situación jurídica. Esta mañana, Luisa María Alcalde, asesora jurídica de Sheinbaum, informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya solicitó que Estados Unidos brinde las pruebas necesarias para que se compruebe que es necesaria su detención urgente por posible fuga u obstaculización del proceso.

*Información en desarrollo...

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