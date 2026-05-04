Sheinbaum confirma que Rubén Rocha Moya mantiene seguridad adicional tras pedir licencia como gobernador

Foto: Gobierno de Sinaloa.

Rubén Rocha Moya mantiene seguridad federal luego de solicitar licencia temporal como gobernador de Sinaloa, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia de prensa de este lunes.

La mandataria federal detalló que esta medida se llevó a cabo luego de que Rocha Moya solicitó mantener su seguridad debido al contexto de violencia que se vive en Sinaloa.

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Esto sucede también luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Rocha Moya y a nueve funcionarios mexicanos más por narcotráfico y delitos relacionados con armas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Sheinbaum destacó que estas solicitudes se pueden realizar por parte de un ciudadano o cualquier tipo de funcionario -se encuentre bajo licencia o no- ya que se pide a la Guardia Nacional o al Gabinete de Seguridad el apoyo.

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“Se hace un análisis de riesgo y sobre eso se fortalece, se da o no seguridad. Y en este momento, pues tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio gabinete”, comentó.

Sinaloa: en medio de la violencia y las acusaciones contra su gobernador

Fotografía cedida por la Presidencia de México, de la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, hablando en una rueda de prensa, en Ciudad de México (México). EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORO)

El estado de Sinaloa se encuentra en medio de la violencia desde el mes de septiembre de 2024, luego de que las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa comenzaron una disputa interna por el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, su exlíder.

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La guerra interna provocó una ola de violencia que poco a poco se extendió a gran parte de los municipios de la entidad, provocando desplazamientos forzados, asesinatos, cierre de comercios, desapariciones y ataques armados.

Esto provocó que el Gabinete de Seguridad desplegara a más de dos mil elementos de las Fuerzas Armadas a Sinaloa con el objetivo de controlar la violencia.

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*Información en desarrollo...