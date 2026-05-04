México

Vicefiscal de Sinaloa se mantiene en su cargo pese a señalamientos de Estados Unidos por nexos con el Cártel del Pacífico

Dámaso Castro Zaavedra fue acusado junto al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por delitos de narcotráfico y relacionados con armas

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Vicefiscal de Sinaloa Dámaso Castro
Dámaso Castro, vicefiscal de Sinaloa. Foto: Especial

Dámaso Castro Zaavedra, visefiscal de Sinaloa, permanece en su cargo luego de que fue acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por narcotráfico y delitos relacionados con armas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Castro se encuentra desempeñando sus funciones y en pleno ejercicio de sus atribuciones legales pese a los señalamientos.

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Al respecto, detalló que atenderá cualquier citación, requerimiento o resolución que emita la autoridad correspondiente, incluida la Fiscalía General de la República “en estricto apego al marco legal”.

*Información en desarrollo...

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