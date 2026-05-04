Vicefiscal de Sinaloa se mantiene en su cargo pese a señalamientos de Estados Unidos por nexos con el Cártel del Pacífico

Dámaso Castro Zaavedra, visefiscal de Sinaloa, permanece en su cargo luego de que fue acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por narcotráfico y delitos relacionados con armas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Castro se encuentra desempeñando sus funciones y en pleno ejercicio de sus atribuciones legales pese a los señalamientos.
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Al respecto, detalló que atenderá cualquier citación, requerimiento o resolución que emita la autoridad correspondiente, incluida la Fiscalía General de la República “en estricto apego al marco legal”.
*Información en desarrollo...
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