Economía

Patentes: cuánto se paga en cada provincia y cuáles son los autos que tienen el impuesto más caro

Un informe privado revela diferencias de hasta tres veces entre distritos y muestra cómo los modelos de mayor gama tienen la carga impositiva más alta del país

Guardar
autos en una concesionaria en muestra para ser vendidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El costo anual de la patente –que se calcula sobre la valuación fiscal del vehículo y habilita su circulación legal– representa en promedio el 1,93% del valor fiscal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impuesto a la patente que deben abonar los propietarios de vehículos en la Argentina presenta fuertes diferencias según la provincia donde esté radicado el auto. De acuerdo con un informe del Instituto de Economía de UADE (Ineco), el costo anual de este tributo –que se calcula sobre la valuación fiscal del vehículo y habilita su circulación legal– representa en promedio el 1,93% del valor fiscal.

Sin embargo, cada jurisdicción define su propio esquema impositivo, lo que genera una amplia dispersión en los valores que deben afrontar los propietarios. Por ejemplo, mientras Río Negro aplica la tasa más alta, con un 3,50%, Córdoba registra la más baja, con un 1,07 por ciento.

PUBLICIDAD

Según datos del estudio, Córdoba, Buenos Aires y Mendoza figuran entre las provincias con menor carga impositiva media, con tasas de 1,07%, 1,59% y 1,83% respectivamente. En contraste, Entre Ríos (3,33%), Río Negro, San Luis (2,94%) y la Ciudad de Buenos Aires (2,91%) se ubican entre las que exigen los mayores porcentajes sobre el valor del automóvil.

El promedio nacional se calcula en función de la población de cada provincia, lo que da cuenta de la disparidad estructural.

PUBLICIDAD

El sistema es progresivo: los autos de mayor valor abonan una proporción mayor en concepto de patente. Por ejemplo, el dueño de un vehículo de gama baja paga $71.349 anuales en Córdoba, $83.940 en Buenos Aires, $156.710 en CABA y $293.790 en Río Negro.

En el caso de un auto de gama media, el valor anual es de $271.962 en Córdoba, $418.751 en Buenos Aires, $855.302 en CABA y $974.144 en Entre Ríos. El segmento medio-alto enfrenta montos que superan el millón de pesos en la mayoría de las jurisdicciones, mientras que para los de alta gama el impuesto llega a $2.344.287 en promedio nacional.

Mapa de Argentina mostrando las tasas del impuesto automotor (patente) por provincia en diferentes colores, con porcentajes numéricos y nombres de jurisdicciones
Un mapa de Argentina ilustra las diferencias en las tasas del impuesto automotor (patente) aplicadas en cada provincia, con porcentajes indicados para cada jurisdicción.

Los vehículos elegidos como referencia para los diferentes segmentos fueron el Volkswagen Gol (gama baja), Fiat Cronos (gama media), Toyota Hilux (gama medio-alta) y Audi Q2 (alta gama). De acuerdo con el informe de Ineco, la tasa promedio para el segmento bajo es del 1,54%, para el medio del 2,05%, para el medio-alto del 2,81% y para el alto del 3 por ciento.

Diferencias provinciales en el impuesto automotor

Cada provincia define su propio esquema. Mientras CABA, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos aplican una combinación de cuota fija y tasa variable según el valor del auto, otras provincias como Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Tierra del Fuego y Tucumán establecen una tasa fija para todos los segmentos. Santa Fe utiliza un sistema basado en la antigüedad del vehículo y La Pampa, Mendoza, Neuquén y San Luis tienen esquemas variables solo por valor, sin cuota fija.

El informe de INECO señala que el impuesto automotor se presenta como una herramienta de recaudación clave para las administraciones locales, aunque su lógica dista de estar vinculada al uso de la infraestructura vial. “Dos autos que circulan lo mismo pueden pagar cifras muy diferentes solo por pertenecer a segmentos distintos”, indica el documento, y agrega que el sistema actual mide la capacidad contributiva asociada al valor del vehículo, no el desgaste real de las rutas.

Gráfico de barras horizontal que muestra el ranking de patentes totales por provincias argentinas, con la Provincia de Buenos Aires en primer lugar
Este gráfico de barras horizontal muestra el ranking de patentes totales registradas en las provincias argentinas entre 2014 y 2026, destacando la marcada diferencia de la Provincia de Buenos Aires.

Por eso, en los últimos años surgieron propuestas que buscan vincular el tributo a factores como el peso, el uso o el tipo de vehículo, lo que implicaría un rediseño fiscal y político relevante. En la práctica, la diferencia de costos puede ser significativa: un auto de gama baja radicado en Río Negro paga más de tres veces y media el valor que el mismo vehículo en Buenos Aires. Para los autos de alta gama, las diferencias resultan aún más marcadas si se suman variaciones de valuación y tasas provinciales.

Temas Relacionados

patenteautosimpuestosuadevehículoscarga impositivaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Después de la polémica y los despidos, la empresa favorita de Milei y Caputo contratará nuevos empleados y abrirá 15 locales

La firma anunció incorporaciones en atención al cliente, logística y operación comercial. También prevé desembarcos en distintas ciudades y profundiza su estrategia de expansión tras el lanzamiento de un nuevo producto

Después de la polémica y los despidos, la empresa favorita de Milei y Caputo contratará nuevos empleados y abrirá 15 locales

El Salvador eleva su recaudación fiscal a 2,108 millones de dólares en el primer trimestre de 2026

La recaudación total de impuestos creció 8.3% respecto al año anterior, impulsada principalmente por el IVA, el impuesto sobre la renta y los aranceles a la importación, según datos oficiales a marzo de 2026

El Salvador eleva su recaudación fiscal a 2,108 millones de dólares en el primer trimestre de 2026

Qué necesita el eCommerce para seguir creciendo en Argentina

Las compañías digitales destacan que la infraestructura logística y los nuevos métodos de pago impulsan el sector, aunque advierten que la carga tributaria y la complejidad impositiva dificultan la competitividad y frenan el avance en mercados locales y globales

Qué necesita el eCommerce para seguir creciendo en Argentina

Plan “a la peruana” y salida del cepo: la receta de Cavallo para bajar la inflación y crecer

El ex ministro de Economía consideró que la remoción total del cepo es la vía para “aumentar la inversión eficiente y la productividad” y así ”crecer de manera sostenida”

Plan “a la peruana” y salida del cepo: la receta de Cavallo para bajar la inflación y crecer

Impuesto a las Ganancias: por qué miles de contribuyentes recibirán un reintegro en mayo

El ajuste anual del tributo y la actualización de deducciones generan diferencias entre lo retenido durante el año y lo que corresponde pagar. Ese saldo se liquida en los sueldos que se cobran en mayo

Impuesto a las Ganancias: por qué miles de contribuyentes recibirán un reintegro en mayo
DEPORTES
Antes de la clasificación Sprint, Franco Colapinto afronta la única práctica libre del GP de Miami de la Fórmula 1

Antes de la clasificación Sprint, Franco Colapinto afronta la única práctica libre del GP de Miami de la Fórmula 1

Guido Andreozzi y Manuel Guinard se clasificaron a la final en Madrid: van por el trofeo en la Caja Mágica

La reacción de Martín Palermo a una histórica patada que le dio a Guillermo Barros Schelotto en un clásico entre Estudiantes y Gimnasia

La contundente sentencia de Lewis Hamilton contra la Fórmula 1 por las polémicas en el nuevo reglamento: “No tenemos voz ni voto”

A 32 años de la trágica muerte de Ayrton Senna: los emotivos recuerdos que compartió la Fórmula 1

TELESHOW
Así será el homenaje público a Luis Brandoni de la mano de Carlos Rottemberg: “Sentí que debía realizarlo”

Así será el homenaje público a Luis Brandoni de la mano de Carlos Rottemberg: “Sentí que debía realizarlo”

Juana Viale reemplazará por tercer fin de semana a Mirtha Legrand: quiénes son los invitados para sus programas

Megadeth se despidió de la Argentina: una guitarra celeste y blanca para el último tango de Dave Mustaine

El regalo de Martín Migueles que conmovió a Wanda Nara: “Soy antigua para el amor”

Rocío Igarzábal y Milton Cámara se casaron por civil en una ceremonia íntima y emotiva: “Viva el amor”

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno de El Salvador ordena el reinstalo inmediato de dirigentes sindicales despedidos por motivos políticos

Gobierno de El Salvador ordena el reinstalo inmediato de dirigentes sindicales despedidos por motivos políticos

“Las pensiones son parte de los derechos laborales”: Patricio Pineda, vocero de la Mesa para una pensión digna de El Salvador

El novedoso método de científicos canadienses que permite frenar sangrados graves en cinco segundos

El tráfico aéreo en República Dominicana crece durante el primer trimestre de 2026

La policía turca disparó gases y arrestó a cientos de personas en las manifestaciones del 1 de Mayo en Estambul