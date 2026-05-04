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“Hay que juzgar menos”: Jorge D’Alessio cuestiona empatía en redes tras separarse de Marichelo

El cantante de Matute habló con la prensa durante la semifinal de ‘Juego de Voces’

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Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)
Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)

Jorge D’Alessio pidió mayor empatía durante la semifinal de Juego de Voces en medio de los rumores sobre su relación con Marichelo.

Durante una entrevista con Infobae, el músico habló sobre la importancia de mostrarse vulnerable y conectar con otras personas, al tiempo que enfrentaba la atención mediática por el escándalo personal.

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En el encuentro, D’Alessio destacó que la música ha sido su sostén y que su mayor propósito en la vida han sido sus hijos: Ana Paula, Santiago y Patricio.

Subrayó que en esta etapa, marcada por la exposición de su vida privada, decidió mostrarse auténtico ante el público.

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(Foto: Instagram @jorgedalessio)

“Lo que ven es lo que hay, es lo que hay”, afirmó el músico, quien enfatizó que su manera de vivir la música parte del sentimiento y la honestidad.

Jorge D’Alessio pidió dejar de juzgar y recuperar la empatía

A lo largo de la entrevista, el integrante de Matute compartió que convivir con otros participantes del programa le permitió entender que todos enfrentan retos similares.

“Todos hemos vivido cosas fuertes también y la música nos une de una manera muy cañona, pero también este programa y el convivir con ellos te hace ver que no eres distinto a nadie”, aseguró a Infobae.

Quién es Marichelo Puente, la hermana de Anahí que rompió en llanto tras confirmar separación de Jorge D’Alessio (RS)
Quién es Marichelo Puente, la hermana de Anahí que rompió en llanto tras confirmar separación de Jorge D’Alessio (RS)

D’Alessio expresó que la empatía se está perdiendo, sobre todo en redes sociales, donde prevalecen los juicios y los señalamientos.

“Hoy tendríamos que juzgar menos, tendríamos que señalar menos. La empatía en el mundo de las redes sociales, se está muriendo la empatía”, sostuvo el músico, quien resaltó la importancia de los abrazos y el apoyo mutuo en la vida cotidiana.

Recordó que todos atraviesan momentos difíciles y que nadie está exento de cometer errores.

“Todos tropezamos, nos levantamos, lloramos, nos reímos, tenemos inseguridades todos, la cagamos todos, pedimos disculpas todos”, puntualizó Jorge D’Alessio.

El llamado a la empatía se dio mientras los reflectores apuntaban a la vida personal del artista, en particular a la separación con Marichelo.

Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)
Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)

A pesar del entorno mediático, D’Alessio evitó abordar de manera directa el escándalo, pero insistió en que la vulnerabilidad y la empatía son valores necesarios en el presente. El músico reiteró la importancia de recordar que

todas las personas pasan por situaciones complicadas y que el acompañamiento es fundamental.

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