Merch oficial de BTS en el Estadio GNP Seguros: ubicaciones, horarios y precios

Fans de BTS podrán adquirir mercancía oficial dentro y fuera del Estadio GNP Seguros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de BTS a la Ciudad de México para el ARIRANG World Tour, miles de fans no solo esperan los tres conciertos sold out en el Estadio GNP Seguros, sino también la oportunidad de adquirir la mercancía oficial del grupo de K-pop.

La empresa HYBE Entertainment ha difundido todos los detalles sobre los puntos de venta, los horarios y los lineamientos para la compra durante los días 6, 7, 9 y 10 de mayo.

PUBLICIDAD

Puntos y horarios de venta de la mercancía oficial de BTS

(HYBE Entertainment)

Los puestos exteriores estarán ubicados en:

Puerta 6

Puerta 15

Mr. Merch (cerca del Palacio de los Deportes)

El 6 de mayo (miércoles), los stands exteriores operarán de 10:00 a 18:00 para la preventa, aunque la Puerta 6 no estará habilitada ese día.

PUBLICIDAD

El 7, 9 y 10 de mayo (días de concierto), los stands exteriores abrirán desde las 10:00 hasta el inicio del concierto, mientras que los stands interiores funcionarán desde la apertura de puertas y hasta después del evento.

Además, habrá un stand VIP exclusivo en la zona de Pit Lane para quienes cuenten con boletos VIP, disponible de 10:00 a 16:00 horas.

PUBLICIDAD

(HYBE Entertainment)

Solo se permitirá la compra de una unidad por modelo por persona, incluidos los lightsticks y jerseys, y los álbumes tienen límite de hasta 10 por tipo.

Los pagos se aceptarán únicamente en pesos mexicanos, en efectivo o con tarjetas de crédito y débito Visa, Mastercard y American Express.

PUBLICIDAD

Lista de merch y precios oficiales

Los productos oficiales del tour ARIRANG disponibles en el recinto incluyen artículos de colección, ropa exclusiva, álbumes y accesorios. Los precios son públicos y están sujetos a disponibilidad de stock en cada punto de venta.

(HYBE Entertainment)

Merch oficial de BTS y precios:

PUBLICIDAD

Official Light Stick Ver.4: MXN 1,380

AAA Batteries (pilas): MXN 40

Light Stick Cradle (base): MXN 700

Light Stick Parts (BTS): MXN 300

Light Stick Parts (ARMY): MXN 300

Tour Merchandise:

Plush Keyring: MXN 700

Towel: MXN 800 (NA Exclusive)

Car Ornament: MXN 700 (NA Exclusive)

Tour Stamp: MXN 700

Álbumes oficiales:

PUBLICIDAD

BTS The 5th Album ‘Arirang’ (Rooted in Korea ver.): MXN 550 (incluye 1 photocard)

BTS The 5th Album ‘Arirang’ (Rooted in Music ver.): MXN 550 (incluye 1 photocard)

BTS The 5th Album ‘Arirang’ (Deluxe Vinyl – B&W ver.): MXN 1,100 (incluye 2 photocards)

BTS The 5th Album ‘Arirang’ (Deluxe Vinyl – Color ver.): MXN 1,100 (incluye 2 photocards)

(HYBE Entertainment)

Ropa y accesorios exclusivos:

Ball Cap: MXN 1,000

Wind Jacket: MXN 2,800 (S/M/L/XL)

Tour T-Shirt (MX Ver.): MXN 1,200 (M/L/XL/XXL)

Routing T-Shirt (MX Ver.): MXN 1,200 (M/L/XL/XXL) (NA Exclusive)

Photo T-Shirt (MX Ver.): MXN 1,200 (S/M/L/XL/XXL) (NA Exclusive)

Layered T-Shirt: MXN 1,200 (S/M/L/XL/XXL) (NA Exclusive)

Sweatshirt: MXN 1,800 (M/L/XL/XXL)

Hoodie & Pants Set-Up: MXN 4,400 (M/L/XL/XXL) (NA Exclusive)

Charcoal Zip-Up Hoodie: MXN 3,000 (M/L/XL/XXL) (NA Exclusive)

Gray Zip-Up Hoodie: MXN 3,000 (M/L/XL/XXL) (NA Exclusive)

Member Jersey (RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V, Jung Kook): MXN 1,700 (M/L/XL/XXL)

City Jersey (Tampa, El Paso, Mexico City, Stanford, Las Vegas): MXN 1,400 (M/L/XL/XXL)

(HYBE Entertainment)

Todos los precios ya incluyen impuestos.

PUBLICIDAD

Límites, recomendaciones y detalles prácticos para el ARMY

Límites de compra: Solo se permite una unidad por artículo y por persona (incluyendo el Light Stick Oficial Ver.4 y Member Jerseys, que se consideran una sola categoría; solo puedes elegir una talla y un miembro). Puedes comprar hasta 10 unidades por tipo de álbum, y un máximo de 40 si adquieres todos los tipos. Cada CD incluye una photocard aleatoria, cada vinilo dos.

Métodos de pago: Se acepta efectivo y tarjetas de crédito/débito (Visa, Mastercard, American Express), únicamente en pesos mexicanos. Algunos métodos pueden no ser válidos por políticas del estadio o del banco.

Agotamiento anticipado: La organización advierte que los productos pueden agotarse rápidamente y que las ventas podrían finalizar antes de lo previsto si el stock se termina.

Prevención de filas nocturnas: Está prohibido hacer fila durante la noche por motivos de seguridad, y podrían dispersar cualquier aglomeración fuera de horario.

Revisión y cambios: Se recomienda revisar cuidadosamente el producto antes de salir del punto de venta. Solo se permiten cambios por defecto en el recinto y presentando el recibo. Defectos menores en photocards (abolladuras, rayones de menos de 5 mm) no aplican para cambio.

Productos exclusivos: Algunos artículos marcados como “NA Exclusive” solo estarán disponibles en la gira de Norteamérica.

La agencia de BTS recordó que los lightsticks falsificados o de imitación no podrán conectarse al sistema de luces del concierto. Además, hizo un llamado a no comprar mercancía ilegal o de reventa.