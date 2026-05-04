Vinculan a proceso a nueve de Los Petrofactureros, célula ligada al huachicol fiscal

Los bidones incautados (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la medida de vinculación a proceso en contra de nueve persona identificadas como presuntos integrantes de la estructura denominada Los Petrofactureros, la cual estaría ligada con actividades de huachicol fiscal.

El 3 de mayo la institución publicó la información sobre Lizitza “N”, Karen “N”, Perla “N”, Gualberto “N”, Araceli “N”, José “N”, Tania “N”, Héctor “N” y Nizarindani “N”, quienes fueron asegurados tras acciones de seguridad en Estado de México, Chihuahua y Querétaro.

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Las nueve personas son investigadas por su presunta responsabilidad en en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra la salud, y posesión de cartuchos y cargadores.

“A estas personas se les atribuye pertenecer a una organización criminal dedicada probablemente a la comisión de delitos en materia de hidrocarburos y delitos fiscales”, se puede leer en el reporte oficial.

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El video es un informe oficial de la Fiscalía General de la República (FGR). Presenta imágenes de cuatro personas: Araceli 'N', Héctor 'N', Lizitza 'N' y Perla 'N'. Sus rostros están parcialmente cubiertos, y cada imagen incluye una leyenda sobre la presunción de inocencia. El contenido visual se asocia con la vinculación a proceso de presuntos integrantes de Los Petrofactureros, según el contexto proporcionado. Se observa el escudo nacional de México y el logotipo de la FGR. El video es una cobertura de un evento judicial.

Entre los sujetos ahora procesados está Héctor “N”, hombre identificado como presunto líder de la célula mencionada.

Además de los arrestos, las revisiones en las tres entidades derivaron en el aseguramiento de 47 vehículos, cinco inmuebles, joyas y dinero en efectivo.

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Las vinculaciones a proceso

De manera particular, Lizitza “N”, Karen “N”, Gualberto “N”, Héctor “N”, Nizarindani “N”, Araceli “N”, José “N” y Tania “N”, fueron procesados por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Mientras que Perla “N” fue vinculada a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cabe destacar que, Héctor “N” y Nizarindani “N” fueron procesados por posesión de cartuchos y cargadores, contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo anterior en una causa penal distinta.

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Un breve video compartido por las autoridades muestra fotografías de los nueve individuos procesados.

El vocero de la institución, Ulises Lara López (FGR)

Cuando el vocero de la FGR, Ulises Lara López informó sobre los resultados del operativo calificó los hechos como una “acción sin precedentes”.

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“Se han desarrollado diversas líneas de investigación que han permitido identificar y desmantelar una de las más importantes redes de contrabando de combustible”, fue parte del informe.

El seguimiento al huachicol fiscal

Las autoridades detectaron empresas que usaban empresas fachada para aprovecharse de “áreas de oportunidad en sistemas de control, con el propósito de construir un entramado que les permitió contrabandear hidrocarburo, así como evadir sus obligaciones fiscales y regulatorias”, según compartió Lara López.

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Dichas empresas usaban transportes marítimos, ferroviarios y terrestres para introducir, trasladar, almacenar y comercializar hidrocarburo de manera irregular.

El esquema les permitía operar en operar en Tamaulipas, Querétaro y Jalisco y con ello fragmentar la trazabilidad del producto desde que entraba al país a través de puertos marítimos hasta su desplazamiento y distribución en territorio nacional.

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