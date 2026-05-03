Rubén Rocha Moya y Pedro Inzunza aparecieron en volantes que los acusaban de nexos con Los Chapitos en Sinaloa

El senador Enrique Inzunza en un evento público junto a el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Foto: X/@InzunzaCazarez

Los señalamientos en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, así como del senador Enrique Inzunza Cazarez no son nuevos, ya que en septiembre de 2024 circularon volantes con sus rostros que los vinculaban con la facción de Los Chapitos.

Dos meses después del secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada -exlíder del Cártel de Sinaloa- a los Estados Unidos, decenas de volantes fueron distribuidos en varios municipios del estado en los que se mencionaban 19 nombres presuntamente relacionados con la organización criminal.

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Fue durante las primeras horas del viernes 27 de septiembre de 2024 cuando iniciaron los reportes del lanzamiento desde avionetas de los narcovolantes, los cuales fueron distribuidos en Culiacán, Los Mochis y Mazatlán.

Los volantes contaban con los rostros de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López; hijos de “El Chapo”, así como algunos influencers.

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Habitantes de varias zonas de Sinaloa compartió fotografías de los folletos. (@Cristian1to0)

Sin embargo, los dos perfiles más destacados fueron Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza, a quienes también se les acusó de presuntos secuestros, asesinatos, cobro de piso y ‘levantones’.

EEUU acusa a Rocha Moya de vínculos con el Cártel de Sinaloa

El inicio de las acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya por presuntos nexos con el crimen organizado comenzaron desde las elecciones de 2021, cuando buscaba la gubernatura de Sinaloa de la mano de Morena y del Partido Sinaloense (PAS).

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Fue la periodista Anabel Hernández quien reportó en el mismo año que el político e Ismael “El Mayo” Zambada comenzaron a tener comunicación alrededor de 2018, cuando Rocha Moya se desempeñaba como Senador de la República.

Sin embargo, la periodista experta en temas de narcotráfico refirió que Rocha Moya acudió tanto a “El Mayo” como a Los Chapitos para que apoyaran su candidatura, afirmando que él habría tenido varias reuniones en Culiacán con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y su tío, Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, acordando así que al obtener su cobijo, frenaría la persecución en contra de los hijos de “El Chapo”.

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Los Chapitos, hijos del otrora narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. Foto: Especial

Luego de la entrega de “El Mayo” a los Estados Unidos, así como de que el narcotraficante dijo haber sido secuestrado al acudir a una reunión en la que también estaría presente el Rocha Moya, los señalamientos por posibles nexos con el Cártel de Sinaloa aumentaron.

El gobernador fue respaldado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, así como por gobernadores morenistas y otros funcionarios que afirmaron se trató de difamaciones en su contra.

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Casi dos años después, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Rubén Rocha Moya de delitos relacionados con narcotráfico y armas al presuntamente brindar protección al Cártel de Sinaloa, y en especifico a la facción de Los Chapitos.

La acusación refiere que Rocha Moya habría sido ayudado por los hijos de “El Chapo” para ser elegido como gobernador de Sinaloa en 2021, lo que llevó al político a protegerlos mientras distribuían drogas a los Estados Unidos, así como de permitirles operar con impunidad.

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