Calor histórico en México: por qué ocurre y cómo protegerse. (Jovani Pérez)

Las temperaturas extremas han sido protagonistas en distintos momentos de la historia de México, dejando su huella en diversas regiones del país y afectando tanto a comunidades rurales como urbanas.

El récord absoluto se registró en San Luis Río Colorado, Sonora, donde el termómetro alcanzó 52,5 ℃ en julio de 1966, mientras que en Nuevo Laredo una ola de calor en 1993 dejó consecuencias sanitarias y pérdidas económicas considerables.

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Estos eventos, lejos de ser excepcionales, se han repetido a lo largo de las décadas. De hecho, en la Ciudad de México, el récord histórico fue superado recientemente: en mayo de 2024, el observatorio de Tacubaya reportó un máximo de 34,7 ℃, superando la marca anterior de 34,4 ℃ registrada en 1998.

Estos casos evidencian que el calor extremo impacta diversas regiones y afecta de manera directa a la población y su entorno.

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Causas y mecanismos del calor extremo

Especialistas en meteorología explican que estos episodios se deben, en gran parte, a la presencia de un domo de calor: una masa de aire caliente atrapada bajo un sistema de alta presión atmosférica.

Este fenómeno impide el intercambio térmico con capas superiores, lo que eleva aún más la temperatura en superficie y prolonga las olas de calor en extensas regiones.

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El Servicio Meteorológico Nacional ha señalado que gran parte del país se encuentra bajo influencia de una circulación anticiclónica que mantiene temperaturas máximas por encima de los 40 ℃ en varias entidades.

Este patrón, que se repite con mayor frecuencia, forma parte de una tendencia global ligada al calentamiento del planeta.

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Los especialistas atribuyen la recurrencia e intensidad de las olas de calor a cambios en los océanos y, en particular, al fenómeno de El Niño, que podría activarse en los próximos meses con una probabilidad superior al 60 %.

El calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico central y oriental altera los patrones de lluvia y temperatura, generando condiciones propicias para episodios de calor extremo en México.

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Este año, la posibilidad de presencia de un Súper El Niño ha elevado la alerta de los expertos, ya que un evento de alta intensidad podría llevar las temperaturas globales a niveles sin precedentes y agravar la sequía y el calor en varias regiones del país.

El término se usa de manera informal para describir episodios de El Niño muy intensos, cuando la temperatura sube más de dos grados centígrados respecto a la media.

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Sin embargo, ni el SMN ni la NOAA han confirmado que en 2026 se alcance ese nivel, ya que no existe una definición científica oficial para “Súper Niño”.

La posible llegada de un Súper El Niño en 2026 mantiene en alerta a especialistas, ante el riesgo de temperaturas récord y un agravamiento de la sequía y el calor en distintas regiones del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué el calor intenso es cada vez más frecuente?

El análisis de registros históricos confirma que el aumento de las temperaturas no es un hecho aislado. Los datos muestran que cada década suma nuevos récords y episodios con consecuencias directas en la salud, la economía y el medio ambiente.

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La industrialización, junto con la quema masiva de combustibles fósiles y la deforestación, ha acelerado el ritmo del calentamiento global, incrementando la frecuencia y duración de olas de calor en México y otras regiones del mundo.

De acuerdo con organismos internacionales, el planeta se calienta a un ritmo de 0,2 ℃ por década. Este dato, aunque pueda parecer pequeño, se traduce en enormes diferencias a nivel local, con registros inéditos de temperatura y fenómenos extremos que afectan la vida cotidiana y los recursos naturales.

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La evidencia científica respalda que la actividad humana ha intensificado el fenómeno. Investigaciones recientes calculan que la probabilidad de vivir una ola de calor como la actual es 35 veces mayor bajo el contexto climático actual que a inicios de siglo.

Además, las noches cálidas, que dificultan la recuperación del cuerpo, son ahora 200 veces más probables que antes.

Consecuencias para la salud y la economía

Las olas de calor no solo representan cifras en los termómetros. Han provocado crisis ambientales, muertes humanas y pérdidas económicas considerables.

En el ámbito agrícola, miles de cabezas de ganado y hectáreas de cultivos se han perdido durante los episodios más intensos.

En las ciudades, se reportan aumentos de enfermedades respiratorias, golpes de calor y deshidratación, así como presiones sobre la infraestructura de agua potable y energía eléctrica.

El impacto es particularmente severo en grupos vulnerables como niñas, niños, adultos mayores y trabajadores al aire libre, quienes enfrentan mayor riesgo de sufrir complicaciones por exposición prolongada al calor.

Las olas de calor han causado crisis ambientales, pérdidas económicas y muertes, más allá de los registros en los termómetros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo protegerse ante olas de calor históricas

Las autoridades recomiendan mantenerse bien hidratado, evitar la exposición directa al sol, usar ropa ligera y de colores claros, y limitar actividades físicas durante las horas de mayor temperatura.

Es fundamental prestar atención a síntomas como mareo, confusión, piel enrojecida o dolor de cabeza, y buscar atención médica ante cualquier señal de golpe de calor.

En zonas rurales y urbanas, es clave proteger a los animales domésticos y de trabajo, garantizar el acceso a agua fresca y no dejar a personas ni mascotas en vehículos estacionados bajo el sol.

El monitoreo constante de las condiciones meteorológicas, sumado a la adopción de medidas de prevención, puede reducir significativamente los riesgos asociados al calor extremo.

La historia climática de México refuerza el llamado a documentar estos eventos y a tomar decisiones informadas para proteger a la población en el futuro.

Perspectivas ante un futuro cada vez más cálido

El panorama para México indica que los récords de temperatura podrían seguir superándose si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los especialistas advierten que, sin cambios estructurales, las olas de calor serán más frecuentes y prolongadas, con impactos en la salud, la economía y la biodiversidad.

La vigilancia activa de los sistemas atmosféricos y la cooperación comunitaria serán esenciales para enfrentar los desafíos que impone el calor en las próximas décadas.