Alineación indebida del América vs Pumas: polémica en la Liguilla 2026 podría eliminar a las Águilas

América vs Pumas: el polémico cambio que desató la posible alineación indebida. (Redes sociales)

El posible caso de alineación indebida del Club América en la Liguilla del Clausura 2026 mantiene en vilo qué pasará con la Águilas, luego de que Pumas anunciara que hará la presentación de una queja formal ante la Comisión Disciplinaria de la Liga MX este lunes, a raíz de una sustitución confusa durante el partido de ida de cuartos de final en el Estadio Banorte.

El partido de ida entre América y Pumas terminó en un empate 3-3. El equipo dirigido por André Jardine remontó una desventaja de dos tantos para mantener sus aspiraciones de avanzar, mientras que los felinos, bajo el mando de Efraín Juárez, extendieron a nueve su racha de partidos sin derrota.

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El Estadio Banorte fue testigo de anotaciones de Juninho Vieira, Uriel Antuna y Jordan Carrillo por los universitarios, mientras que Isaías Violante, Henry Martín y Alejandro Zendejas marcaron por América, éstos dos últimos por polémicos penales.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Club America v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 3, 2026 Club America's Cristian Borja in action with Pumas UNAM's Adalberto Carrasquilla as Pumas UNAM coach Efrain Juarez reacts REUTERS/Henry Romero

El empate ahora obliga a las Águilas a ganar la vuelta en el estadio Olímpico Universitario, ante la desventaja en la tabla de posiciones.

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Durante el encuentro, América presentó una alineación con cinco jugadores suplentes. El técnico brasileño dejó en la banca a los mediocampistas Raphael Veiga y Vinicius Lima. El equipo sufrió la baja de Cristian Borja por lesión de rodilla en el primer tiempo y la salida de Sebastián Cáceres por conmoción en la segunda mitad.

¿Por qué se reclama alineación indebida del América?

La controversia se desató al minuto 62, cuando Sebastián Cáceres sufrió un golpe en la cabeza y fue atendido bajo el protocolo de conmoción cerebral.

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El momento exacto que encendió la polémica en el partido entre Club América y Pumas UNAM: el cambio de Miguel Vázquez que podría derivar en una alineación indebida en la Liga MX. Así se vivió la jugada que ya es tendencia. (Redes sociales)

El cuarto árbitro, Maximiliano Quintero Hernández, marcó en la pizarra la salida de Miguel Vázquez (#32) por Thiago Espinosa (#22). En ese momento, el asistente de Jardine empujó a Vázquez de regreso al campo después de que se confirmara la gravedad de la lesión de Cáceres, y la sustitución quedó registrada por Cáceres (#4) en la cédula arbitral firmada por Luis Enrique Santander.

La directiva de Pumas sostiene que Vázquez salió totalmente del terreno de juego antes de reingresar, lo que consideran causal de alineación indebida. El club universitario presentará videos como evidencia ante la Comisión Disciplinaria. El sonido local del estadio anunció la salida de Vázquez, situación que refuerza la postura de Pumas.

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América, en cambio, argumenta que el cambio fue debidamente autorizado por el árbitro Santander y que cualquier posible error sería responsabilidad del cuerpo arbitral.

En la jugada participaron el cuarto árbitro y un quinto silbante no identificado oficialmente, lo que añade complejidad al expediente.

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Qué dice el reglamento de Liga MX por alineación indebida y cuáles son las sanciones

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Club America v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 3, 2026 Club America's Jonathan dos Santos in action with Pumas UNAM's Robert Morales REUTERS/Henry Romero

El reglamento de la Liga MX en su artículo 52 establece que un club que incurra en alineación indebida puede ser sancionado con la pérdida del partido y una multa de al menos mil UMA; en fase final, la infracción puede implicar la eliminación de la Liguilla.

Si la Comisión Disciplinaria da la razón a Pumas, América quedaría eliminado de la Liguilla. El club puede apelar ante la Comisión de Apelaciones de la FMF.

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El reglamento de competencia y las Reglas de Juego de la IFAB especifican que una sustitución solo se consuma cuando el suplente entra al campo. Si el jugador sustituido abandona completamente la cancha y el suplente entra, el cambio es oficial, y el jugador sustituido no puede volver bajo ninguna circunstancia, incluso en el caso del protocolo de conmoción cerebral. El anexo del reglamento de Liga MX sobre sustituciones por conmoción permite un cambio extra pero prohíbe el reingreso del jugador sustituido.

¿Cómo quedaron los partidos de ida de cuartos de final?

Everaldo López (d), de Toluca, disputa un balón con Enner Valencia, de Pachuca, en un partido por los cuartos de final de la Liga MX entre Toluca y Pachuca en el estadio Nemesio Diez en Toluca (México). EFE/Felipe Gutiérrez

La ida de los cuartos de final dejó, además del empate entre América y Pumas, triunfos de Tigres, Cruz Azul y Pachuca.

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El sábado Tigres venció 3-1 a Guadalajara con goles de Jesús Angulo, Juan Brunetta y Diego Sánchez; Ricardo Marín anotó para Chivas.

Más tarde, Cruz Azul derrotó 3-2 al Atlas en el estadio Jalisco, con doblete de Christian Ebere y un tanto de Carlos Rotondi; Alfonso González y Aldo Rocha marcaron por los Zorros.

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En tanto, este domingo Pachuca se impuso 1-0 a Toluca con gol de Enner Valencia en el estadio Nemesio Diez.

Tras los partidos de ida, América, Toluca, Guadalajara y Atlas están obligados a ganar en la vuelta para aspirar a las semifinales. Las series se definirán el próximo fin de semana.