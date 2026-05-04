México

El consejo de Yuri a Ángela Aguilar tras polémicas y críticas en redes sociales

La cantante veracruzana compartió su experiencia personal y resaltó la presión que implica crecer en el ojo público desde temprana edad

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Yuri ha enfrentado una ola de críticas por grabar una nueva versión del éxito “Maldita primavera” al lado de la ‘Princesa del regional mexicano’.
La cantante compartió su experiencia personal y resaltó la presión que implica crecer en el ojo público desde temprana edad. (Foto: Yuri, YouTube)

En medio de nuevas controversias que rodean a Ángela Aguilar, Yuri se pronunció y envió un mensaje a la joven cantante mexicana. Durante una entrevista para la estación de radio “La Mejor”, la intérprete veracruzana habló abiertamente sobre el clima de críticas que enfrenta la hija de Pepe Aguilar, dejando claro que su postura surge desde la experiencia y no desde el juicio.

Yuri y Ángela Aguilar comparten una historia musical reciente: en 2025 colaboraron en una versión renovada de “Maldita Primavera”, tema emblemático del repertorio de Yuri. Ese vínculo personal y profesional sirvió de base para que la artista ofreciera palabras de apoyo, pero también de reflexión.

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angela aguilar, yuri -México- 16 noviembre
La artista veracruzana reconoció el talento de Ángela Aguilar y la consideró una de las voces más destacadas de la nueva generación de la música mexicana. (Instagram)

“Ángela Aguilar yo la quiero mucho. He tenido el privilegio de conocerla a ella, a sus padres, a Christian Nodal cuando estaban recién casados. A mí me ha tratado bien”, expresó Yuri en la entrevista. Recordó que la joven ha sido blanco de comentarios negativos desde hace varios años, incluso antes de su matrimonio, y resaltó el impacto que esto puede tener en una artista que creció bajo el escrutinio público.

La cantante, con una trayectoria consolidada en la música latina, reconoció que la fama temprana puede ser tanto un privilegio como un reto: “Ella desde muy chiquitita ha tenido esa fama y tiene un gran talento. Ella se me hace una de las mejores cantantes de la música mexicana de ahora, hablo de ahora, ¿okey? De la nueva generación”.

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Aunque Yuri aclaró que no busca colocarse como maestra, sí compartió una perspectiva nacida de su andar en el medio artístico: “Yo sí puedo decir que he caminado mucho más que ella, puedo ser su mamá”, bromeó durante la conversación. “Yo siento que a lo mejor le falta lo que creo yo, una guianza. Que alguien la guíe, de: ‘A ver, mija, no contestes esto, porque te estás armando, se está…’ Porque a veces a mí me pasa”, continuó.

La cantante enfrenta una ola de críticas por llamar "hambrientos" a familiares de una presunta exempleada, quienes exigen una indemnización.
Yuri, quien ha colaborado con Ángela, apostó por la empatía y el respaldo hacia los jóvenes artistas que atraviesan momentos de polémica. (Foto: @oficialyuri, Instagram)

El consejo de Yuri se enfocó en la importancia de rodearse de personas que puedan ofrecer orientación y protección ante las críticas y la presión mediática. Admitió que, a pesar de su amplia trayectoria, todavía recibe llamados de atención de parte de su equipo y seres queridos, lo que le ha ayudado a manejar los altibajos de la fama.

Lejos de la condena, Yuri apostó por la empatía hacia Ángela Aguilar, subrayando la necesidad de respaldo para quienes enfrentan la exposición a tan corta edad. Sus palabras se suman a un debate vigente sobre el trato a los jóvenes artistas en redes sociales y la urgencia de fomentar ambientes de mayor comprensión dentro de la industria musical.

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